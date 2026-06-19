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'వచ్చే ఏడాదే గగన్‌యాన్ మిషన్- నింగిలోకి భారతీయుడు- ఐదింతలు పెరగనున్న స్పేస్ ఎకానమీ'- జితేంద్ర సింగ్

రానున్న పదేళ్లలో ఐదింతలు పెరగనున్న భారత అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ- వచ్చే ఏడాదే అంతరిక్షంలోకి భారత వ్యోమగామి- సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Jitendra Singh
Jitendra Singh (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 9:50 PM IST

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Gaganyaan Human Space Mission 2027 : భారతదేశం సాంకేతిక రంగంలో దూసుకెళ్తోందని అన్నారు కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్. త్వరలో మరో కీలక మైలురాయిని అధిగమించనుందన్నారు. ప్రస్తుతం భారత అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం 9 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా రానున్న 8-10 ఏళ్లలో (దశాబ్దం) ఇది దాదాపు 5 రెట్లు పెరిగి 45 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి సరికొత్త ఇంజిన్లుగా అంతరిక్షం, బయోటెక్నాలజీ, స్వచ్ఛ ఇంధన రంగాలు (క్లీన్ ఎనర్జీ) మారుతున్నాయని చెప్పారు. ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి పలు కీలక విషయాల్ని వెల్లడించారు. ఇక్కడ మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్ర గగన్‌యాన్ మిషన్‌పై కీలక ప్రకటన చేయడంతో పాటు బయోటెక్నాలజీ, క్లీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో భారత్ సాధించిన మైలురాళ్లను ప్రస్తావించారు.

భారత అంతరిక్ష రంగం ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాల్లో ఒకటిగా నిలిచిందన్నారు జితేంద్ర సింగ్. గతంలో మన స్పేస్ ఎకానమీ (అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థ) దాదాపుగా ఏమీ లేని స్థితిలో ఉన్నట్లే ఉండదని, కానీ ఇప్పుడు అది 9 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి చేరిందన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలు సహా ప్రైవేట్ రంగానికి విస్తృతంగా అవకాశాలు కల్పించడం స్టార్టప్స్‌కు ప్రోత్సాహం వంటి చర్యల వల్ల ఈ రంగం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వేగంగా విస్తరిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు.

వచ్చే ఏడాదే నింగిలోకి భారతీయ వ్యోమగామి
ఇదే సమయంలో భారతదేశ అంతరిక్ష చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుగా భావిస్తున్న గగన్‌యాన్ మిషన్‌పైనా జితేంద్ర సింగ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ఏడాది చివర్లోనే వ్యోమమిత్ర అనే హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో ఫైనల్ టెస్ట్ మిషన్ (తుది ప్రయోగ పరీక్షలు) నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అన్ని పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తయితే 2027లోనే గగన్‌యాన్ మిషన్ ద్వారా తొలి భారతీయ వ్యోమగామిని అంతరిక్షంలోకి పంపే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత కీలక ఘట్టంగా నిలవనుందని చెప్పొచ్చు.

అంతరిక్ష రంగం సహా ఇదే సమయంలో బయోటెక్నాలజీ సెక్టార్‌లోనూ భారత్ కొంత కాలంగా సత్తా చాటుతోందని, అద్భుత స్థాయిలో వృద్ధి నమోదు చేసిందని మంత్రి అన్నారు. 2014లో భారత బయోటెక్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం దాదాపు 10 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంటే ఇప్పుడిది 193 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగిందని చెప్పారు. బయోటెక్నాలజీ సెక్టార్ కూడా భారత ఆర్థికాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరించారు.

ఇంధన అవసరాల కోసం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక
పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధనాల దిగుమతులపై భారత్ అతిగా ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని జితేంద్ర సింగ్ నొక్కిచెప్పారు. ఇంధన రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించాలంటే భారత్ స్వచ్ఛ ఇంధన వనరుల వినియోగంలో వేగం పెంచాల్సి ఉందని స్పష్టం చేశారు. దేశ ఇంధన అవసరాల విషయంలో ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతుందన్నారు. 2047 కల్లా దేశ విద్యుత్ అవసరాల్లో 10 నుంచి 11 శాతం అణు శక్తి ద్వారా, 70- 75 శాతం వరకు పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల ద్వారా అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఇక స్పేస్, బయోటెక్నాలజీ, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో పెట్టుబడుల విస్తరణతో కొత్తగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం సహా ఇంధన భద్రత లభిస్తుందని చెప్పారు.

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