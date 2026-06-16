భారత్ 'తోమహాక్' మిస్సైల్తో పాక్, చైనా గుండెల్లో గుబులు! నిజంగానే గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందా?
లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూజ్ మిస్సైల్ను విజయవంతంగా ప్రయోగించిన డీఆర్డీఓ- పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన క్షిపణి- తోమహాక్కు ఏమాత్రం తీసిపోదు!
Published : June 16, 2026 at 7:56 PM IST
Indian Army Tomahawk Missile : భారత రక్షణ రంగంలో రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO) సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలికింది. దేశీయంగా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూజ్ మిస్సైల్ (LRLACM) పరీక్షను జూన్ 15న విజయవంతంగా నిర్వహించింది. భూతల లక్ష్యాలపై దాడి చేసే దీర్ఘకాల క్రూజ్ క్షిపణిని ఒడిశా తీరం సమీపంలోని ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుంచి ప్రయోగించగా సక్సెస్ అయింది. భారతదేశ క్షిపణి సామర్థ్యాల్లో ఇదో సరికొత్త మైలురాయి అని చెప్పొచ్చు. ప్రయోగానికి సంబంధించిన అన్ని లక్ష్యాలు నెరవేరినట్లు రక్షణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్షిపణిని రక్షణ రంగ నిపుణులు అమెరికా శక్తిమంతమైన ఆయుధం, ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తోమహాక్ క్షిపణితో పోలుస్తున్నారు. సాధారణంగా సుదూర లేదా పటిష్ఠమైన లక్ష్యాల్ని ఛేదించాలనుకున్నప్పుడు యూఎస్ ఎక్కువగా తోమహాక్లను రంగంలోకి దింపుతుంది. ఇవి చాలా కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాల్ని ఛేదిస్తుంటాయి.
యుద్ధం రాకుండా ఆపాలంటే శత్రువు కంటే మన దగ్గర మరింత బలమైన ఆయుధం ఉండాలి. సరిగ్గా అదే సూత్రాన్ని అనుసరిస్తూ డీఆర్డీఓ యుద్ధాల గమ్యాన్నే మార్చేసే తోమహాక్ను పోలిన దేశీయ క్షిపణుల్ని వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇప్పటి యుద్ధాల్లో గెలుపోటముల్ని నిర్ణయించేది కేవలం సైనికులు ఎంతమంది ఉన్నారనేది కానే కాదు. శత్రువు ఊహించని దూరం నుంచి, ప్రత్యర్థి గుర్తించేలోపే లక్ష్యాన్ని ఛేదించే అత్యాధునిక క్షిపణులే. ఇక్కడ అమెరికా అచ్చం అలాంటి ఆయుధం, శత్రువుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే తోమహాక్ మిస్సైల్స్ను దశాబ్దాలుగా రణరంగంలో వినియోగిస్తోంది. ఇప్పుడు అలాంటి సామర్థ్యాలతోనే భారత్ దేశీయంగా ఎల్ఆర్ఎల్ఏసీఎంను విజయవంతంగా పరీక్షించింది. దీంతో ఇది నిజంగానే భారత్కు గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందా అన్న చర్చ మొదలైంది.
అసలు అమెరికా 'తోమహాక్' విశిష్టత ఏంటి?
1983లో అమెరికా నౌకాదళంలో చేరిన తోమహాక్ క్షిపణి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన క్రూజ్ మిస్సైళ్లలో ఒకటిగా చెబుతుంటారు. 1991 గల్ఫ్ యుద్దం నుంచి ఇటీవల ఇరాన్పై దాడుల వరకు అమెరికా దాదాపుగా ప్రతి ప్రధానమైన మిలిటరీ ఆపరేషన్స్లో దీనిని కచ్చితంగా వినియోగిస్తూ వస్తోంది. ఇటీవల ఇరాన్ యుద్ధ సమయంలో కూడా యూఎస్ 49 తోమహాక్ క్షిపణుల్ని ప్రయోగించింది. టెహ్రాన్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేసి వణుకు పుట్టించింది.
అమెరికాలో వేర్వేరు వెర్షన్లకు చెందిన తోమహాక్స్ ఉన్నాయి. వీటి పరిధి 1250 కిలోమీటర్ల నుంచి 2500 కి.మీ. వరకు ఉండొచ్చని అంచనా. అంటే అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఈ దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాల్ని ఛేదిస్తుంది. గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల్ని కూడా దాటుకొని దాడులు చేస్తుంది. లేటెస్ట్ వెర్షన్ బ్లాక్ IV టాక్టికల్ తోమహాక్, గాల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడే లక్ష్యాల్ని మార్చుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఇంకా గంటల తరబడి గాల్లోనే చక్కర్లు కొడుతూ వేచి ఉంటుంది, ఇంకా ఆదేశం అప్పటికప్పుడు అందినా తక్షణమే దిశను మార్చుకోగలదు.
భారత తోమహాక్ (LRLACM) ప్రత్యేకత ఏంటి?
దేశీయ మిస్సైల్ LRLACM గురించి భారత్ అధికారికంగా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు వెల్లడించకపోయినప్పటికీ దీని పరిధి 1000 నుంచి 1500 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. అంటే దీనిని సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మోహరిస్తే ఈ క్షిపణి చైనా, పాకిస్థాన్కు చెందిన పలు సైనిక, ఆర్థిక, రాజకీయ కేంద్రాలపై దాడి చేయగలదని భావిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నో వైఫల్యాలు చవిచూసిన నిర్భయ్ మిస్సైల్ ప్రాజెక్టుకు ఇది అత్యంత ఆధునిక, అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్ అని తెలుస్తోంది.
ఇక క్షిపణి ఇతర ప్రత్యేకతలు చూస్తే భూమి నుంచి ప్రయోగించొచ్చు. యుద్ధనౌకల నుంచి లక్ష్యాల్ని ఛేదించొచ్చు. జలాంతర్గాముల నుంచి కూడా ఢీకొట్టొచ్చు. సాధారణ బాంబులు లేదా అణ్వాయుధాల్ని కూడా మోసుకెళ్లగలదు. తోమహాక్ మాదిరిగానే శత్రు రాడార్కు చిక్కకుండా తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తుంది.
భారత్కు గేమ్ ఛేంజర్ ఎందుకు?
సాధారణంగా బాలిస్టిక్ మిస్సైల్స్ అంతరిక్షంలోకి చొచ్చుకెళ్లి అక్కడి నుంచి కింద ఉన్న శత్రువులపైకి దూసుకొస్తాయి. ఆలోపు వాటిని అడ్డుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ క్రూజ్ మిస్సైల్ సాంకేతికత పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. భూమికి లేదా సముద్ర మట్టానికి అత్యంత తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణించడం వల్ల శత్రుదేశాల రాడార్లు, వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు కూడా దీనిని గుర్తించడం దాదాపుగా అసాధ్యం. తోమహాక్ తరహాలోనే భారత్కు చెందిన ఈ ఎల్ఆర్ఎల్ఏసీఎం కూడా మార్గమధ్యంలో అడ్డంకుల్ని తప్పించుకుంటూ, శత్రు స్థావరాన్ని పిన్ పాయింట్ అక్యురసీతో చేరుకునే సామర్థ్యాల్ని కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇటీవలి రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్దం, తర్వాత అమెరికా- ఇరాన్, ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇలా చాలా సంఘర్షణల్లో దూరం నుంచి దాడి చేసే స్టాండ్ ఆఫ్ వెపన్ల ప్రాముఖ్యతను స్పష్టంగా చూయించాయి. ఇవే యుద్ధ ఫలితాల్ని శాసిస్తాయి. గతేడాది పాకిస్థాన్తో ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడినప్పుడు భారత్ వద్ద ఈ క్షిపణి ఉండి ఉంటే ముంబై నౌకాదళ స్థావరం నుంచి ప్రయోగించినా ఇస్లామాబాద్లోని శత్రు స్థావరాల్ని నిశ్శబ్దంగా ధ్వంసం చేసేదని నిపుణులు అంటున్నారు.
చైనా, పాకిస్థాన్లో ఏ నగరాలు ఈ మిస్సైల్ పరిధిలో ఉంటాయంటే?
భారత తోమహాక్గా చెప్పుకుంటున్న ఈ LRLACM క్షిపణి పూర్తి స్థాయి వినియోగంలోకి వస్తే పాకిస్థాన్లోని అనేక కీలక ప్రాంతాలు భారత లక్షిత పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటిల్లో ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండి (పాక్ సైనిక ప్రధాన కేంద్రం), లాహోర్, ఫైసలాబాద్, కరాచీ వంటి నగరాలు ఉన్నాయి. ఈ క్షిపణి చైనాకు కూడా హెచ్చరికలు పంపిస్తోంది. భారత్- చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దీనిని మోహరిస్తే చైనాలోని సైనిక, పరిపాలనా పరంగా కీలకంగా ఉన్న లాసా, చెంగ్డు, కున్మింగ్, ఉరుమ్కీ వంటి ప్రాంతాలు ఈ క్షిపణి దాడి పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఈ మిస్సైల్ను భారత రక్షణ రంగంలో తదుపరి గేమ్ ఛేంజర్గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
బ్రహ్మోస్కు తోడైతే విధ్వంసమేనా?
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన బ్రహ్మోస్ క్షిపణి భారత శక్తిమంతమైన ఆయుధంగా ఉంది. అయితే సుదీర్ఘ కాలం యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే ఇదొక్కటే చాలదు. ఇక్కడే ఇప్పుడు LRLACM బ్రహ్మోస్కు సరైన జోడీగా కనిపిస్తోంది. ఇంకా బ్రహ్మోస్ మిస్సైల్స్ ధర చాలా ఎక్కువ. ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ 110 బ్రహ్మోస్ క్షిపణుల కోసం రూ. 10,800 కోట్లు వెచ్చించగా, నేవీ ఫోర్స్ 220 క్షిపణుల కోసం రూ. 19,519 కోట్లు ఖర్చు చేశాయి. ఇక్కడ ఒక్కో మిస్సైల్ ధర దాదాపు రూ. 90 కోట్లకుపైనే. అందుకే ఎక్కువ కాలం వీటిని ప్రయోగించాల్సి వస్తే ఆర్థికంగా పెను భారం పడుతుంది.
కానీ పూర్తి స్థాయి దేశీయ పరిజ్ఞానంతో రూపొందుతున్న దేశీ తోమహక్ LRLACM క్షిపణి ధర సుమారు రూ. 25 కోట్లుగా ఉంది. ఇది యుద్ధంలో ఎక్కువ రోజులు కూడా పోరాడగలిగే సామర్థ్యాల్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రహ్మోస్, దేశీ తోమహాక్ రెండూ కలిస్తే భారత రక్షణ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ లాంగ్ రేంజ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూజ్ మిసైల్ పూర్తి స్థాయిలో భారత సైన్యంలో చేరాలంటే మరో రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడు తొలి పరీక్ష మాత్రమే పాసైంది. ఇంకా పలు విడతల్లో కఠినమైన ప్రయోగాలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.