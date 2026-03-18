హర్మూజ్‌‌లో ఇరుక్కుపోయిన 22 భారత నౌకలు- 1.7 మిలియన్​ టన్నుల చమురు స్టక్​!

హర్మూజ్‌ పరిసరాల్లో ఇరుక్కుపోయిన 22 భారతీయ నౌకలు- వాటిలోని 611 మంది సిబ్బంది సేఫ్- నౌకలను సురక్షితంగా తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు- భారత నౌకాయాన శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా

Published : March 18, 2026 at 10:30 PM IST

India LPG Stuck In Strait Of Hormuz : భారత్‌కు చెందిన 1.7 మిలియన్ టన్నులకుపైగా ముడి చమురు, సహజ వాయువు (ఎల్‌ఎన్‌జీ), ఎల్‌పీజీ నిల్వలు హర్మూజ్ జలసంధిలో చిక్కుకున్నాయి. బుధవారం న్యూదిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో ఈవిషయాన్ని భారత నౌకాయాన శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా వెల్లడించారు. భారత జెండాతో కూడిన 22 ఆయిల్ - గ్యాస్ ట్యాంకర్ నౌకలు పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇరుక్కున్నాయని ఆయన తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా భారత్‌కు వచ్చేందుకు అవన్నీ వేచి చూస్తున్నాయన్నారు. వాస్తవానికి ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మొదలయ్యే సమయానికి 28 భారతీయ నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి పరిసరాల్లో ఉన్నాయని రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా చెప్పారు. ఆనాటికి వీటిలో 24 భారతీయ నౌకలు హర్మూజ్‌కు పశ్చిమం వైపున, మిగతా నాలుగు నౌకలు ఆ జలసంధికి తూర్పు వైపున ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. గతవారమే ఈ రెండువైపుల నుంచి చెరో రెండు భారతీయ నౌకలు భారత్‌కు చేరాయని ఆయన వెల్లడించారు. దీంతో 22 భారతీయ ఆయిల్ - గ్యాస్ ట్యాంకర్ నౌకలు పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో మిగిలాయన్నారు. ఆ 22 నౌకల్లోని 611 మంది సిబ్బంది సురక్షితంగానే ఉన్నారని రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా తెలిపారు. తాజాగా మరొక భారతీయ నౌక హర్మూజ్ జలసంధి తూర్పు ప్రాంతం దాకా చేరిందని, దీంతో అక్కడున్న భారతీయ నౌకల సంఖ్య మూడుకు పెరిగిందన్నారు.

22 భారతీయ నౌకల్లో ఏమేం ఉన్నాయి?
హర్మూజ్ వద్ద ఇరుక్కుపోయిన 22 భారతీయ నౌకలు-ట్యాంకర్లలో 6 ఎల్‌పీజీ క్యారియర్లు, 1 ఎల్‌ఎన్‌జీ ట్యాంకర్, 4 ముడి చమురు ట్యాంకర్లు, 1 రసాయన ఉత్పత్తుల నౌక, 3 కంటైనర్ నౌకలు, 2 బల్క్ క్యారియర్లు, 1 డ్రెడ్జర్, 1 ఖాళీ కార్గో నౌక, మరమ్మతు కోసం డ్రై డాక్‌కు వెళ్తున్న నౌకలు 3 ఉన్నాయి. ఈవిషయాన్ని భారత నౌకాయాన శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సిన్హా తెలిపారు. ఈ అన్ని నౌకలను హర్మూజ్ మీదుగా సురక్షితంగా భారత్‌కు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన చెప్పారు.

పర్షియన్ గల్ఫ్‌‌లో ఇరుక్కుపోయిన 500 ట్యాంకర్లు
హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు స్తంభించడంతో, పర్షియన్ గల్ఫ్‌ సముద్ర జలాల్లో మొత్తం 500 చమురు ట్యాంకర్లు ఇరుక్కుపోయినట్లు సమాచారం. వీటిలో 108 ముడి చమురు ట్యాంకర్లు, 166 చమురు ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్లు, 104 రసాయన ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్లు, 52 రసాయన ట్యాంకర్లు, 53 ఇతర ట్యాంకర్లు ఉన్నాయి. కొన్ని ఎంపిక చేసిన దేశాల నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్లకు మాత్రమే హర్మూజ్ మీదుగా వెళ్లే అనుమతులను ఇరాన్ ఇస్తోందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. గత కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో కేవలం 4 నౌకలే ఈవిధంగా హర్మూజ్‌ను దాటాయని తెలుస్తోంది. వీటిలో 3 బల్క్ క్యారియర్లు ఉన్నాయి. ఈ బల్క్ క్యారియర్లలో 2 గ్రీక్ దేశానివి కాగా, 1 భారత్‌ది. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన అఫ్రామ్యాక్స్ ట్యాంకర్‌‌కు కూడా ఇరాన్ అనుమతి ఇచ్చింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ నౌకలకు హర్మూజ్‌లోకి ప్రవేశించే అవకాశాన్ని ఇచ్చేది లేదని ఇరాన్ తేల్చి చెబుతోంది.

ఫిబ్రవరి 28 ఎటాక్‌తో మొదలైన యుద్ధం
ఫిబ్రవరి 28న ఉదయం ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ ఆకస్మిక వైమానిక దాడులు చేశాయి. 200 యుద్ధ విమానాలు ఈ దాడుల్లో పాల్గొన్నాయి. టెహ్రాన్‌లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అధికారిక నివాసంపై ఈ విమానాలు 30 బంకర్ బస్టర్ బాంబులు, పెద్దసంఖ్యలో మిస్సైళ్లను జారవిడిచాయి. వీటి పేలుడు ధాటికి అప్పటి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చనిపోయారు. నాటి నుంచి ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ మధ్య తీవ్ర సైనిక ఘర్షణ జరుగుతోంది. యుద్ధం వల్ల ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది.

