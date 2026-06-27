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అణుశక్తిలో భారత్ మరో మైలురాయి- ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా క్లీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ప్రారంభం

క్లీన్ ఎనర్జీలో భారత అణుశక్తి శాఖ సరికొత్త మైలురాయి- తమిళనాడులోని కల్పకంలో ఉన్న 'ఇందిరా గాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్'లో అణుశక్తితో క్లీన్ హైడ్రోజన్‌ను ఉత్పత్తి- ప్రపంచంలోనే ప్రారంభమైన తొలి కేంద్రం

World First Hydrogen Production Facility
A visual of the facility (PIB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 7:29 AM IST

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World First Hydrogen Production Facility : క్లీన్ ఎనర్జీతో పాటు అధునాతన అణు సాంకేతిక రంగంలో భారత్ అరుదైన మైలురాయిని అధిగమించింది. దేశ ఇంధన భద్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణను సమూలంగా మార్చేసే ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. తమిళనాడులోని కల్పకంలో ఉన్న 'ఇందిరా గాంధీ సెంటర్ ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్' (ఐజీసీఏఆర్)లోని ఫాస్ట్ బ్రీడర్ టెస్ట్ రియాక్టర్ నుంచి వెలువడే అణు ఉష్ణాన్నిఉపయోగించుకుని, 'కాపర్-క్లోరిన్ థర్మోకెమికల్ సైకిల్' పద్ధతి ద్వారా హైడ్రోజన్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కేంద్రాన్ని భారత అణుశక్తి శాఖ విజయవంతంగా ప్రారంభించింది. ఈ కేంద్రాన్ని అణుశక్తి కమిషన్ చైర్మన్, సెక్రటరీ అజిత్ కుమార్ మొహంతీ, ఐజీసీఏఆర్ డైరెక్టర్ శ్రీకుమార్ జి. పిళ్లై ప్రారంభించారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును దేశానికి అంకితం చేశారు. భారత అణు పరిశోధన చరిత్రలో ఈ ప్రయోగం కీలకమైనదిగా అభివర్ణించారు.

స్వదేశీ సాంకేతికత
ఈ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ప్రాథమికంగా ఒక సాంకేతిక ప్రదర్శన కోసం ఏర్పాటు చేశారు. ముంబయిలోని ప్రతిష్టాత్మక 'బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్(BARC)' శాస్త్రవేత్తలు పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఈ 'కాపర్-క్లోరిన్ థర్మోకెమికల్ ప్రక్రియను' ల్యాబ్ స్థాయి నుంచి ప్లాంట్ స్థాయికి అభివృద్ధి చేశారు. సాధారణంగా అణు రియాక్టర్లను కేవలం విద్యుత్ ఉత్పత్తికే వాడుతుంటారు. కానీ, అణు రియాక్టర్ నుంచి సహజంగా వెలువడే అధిక వేడిని నేరుగా హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తితో విజయవంతంగా అనుసంధానించడం అనేది అంతర్జాతీయ అణు రంగంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన ఆలోచన అని నిపుణులు అంటున్నారు. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని చేయని, పూర్తిగా కార్బన్-రహిత గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌ను భారీ ఎత్తున ఉత్పత్తి చేయడానికి సరికొత్త మార్గం సుగమమైందని అంటున్నారు. ఈ ప్లాంట్ 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' విజన్‌ను నిజం చేయడంలో ఒక మైలురాయి అని అణుశక్తి శాఖ పేర్కొంది. విదేశీ సాంకేతికతలపై ఆధారపడకుండా, స్వదేశీ ఆవిష్కరణల ద్వారా పర్యావరణహిత, సురక్షితమైన ఇంధన భవిష్యత్తును నిర్మించి, తద్వారా 'వికసిత్ భారత్' సాధనలో అణుశక్తి శాఖ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని పేర్కొంది.

కాపర్-క్లోరిన్ విధానం ఏంటంటే?
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి కోసం అనేక రకాల సాంకేతికతలపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, వాటి అన్నింటికంటే కాపర్-క్లోరిన్(Cu-Cl) థర్మోకెమికల్ సైకిల్ అత్యంత వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకమైనదిగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే, ఇతర థర్మోకెమికల్ పద్ధతులతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల రియాక్టర్లపై అదనపు భారం పడదు. దీని థర్మోడైనమిక్ సామర్థ్యం చాలా ఎక్కువ. అంటే తక్కువ శక్తితో ఎక్కువ హైడ్రోజన్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రియాక్టర్ల నుంచి వచ్చే అణు ఉష్ణాన్ని వాడటం వల్ల, సంప్రదాయ పద్ధతుల్లా బొగ్గు, గ్యాస్ వంటి శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు.

బార్క్, ఐజీసీఏఆర్ శాస్త్రవేత్తల ఏళ్ల కృషి
ఈ ప్లాంట్ ఒక్కరోజులో సాకారమైంది కాదు. దీని వెనుక వెనుక బార్క్, ఐజీసీఏఆర్ సంస్థలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు, సాంకేతిక బృందాల సంవత్సరాల తరబడి కష్టపడ్డారు. సుదీర్ఘమైన ప్రాసెస్ డెవలప్‌మెంట్, క్లిష్టమైన ఇంజనీరింగ్ డిజైన్, అధునాతన పరికరాల తయారీ, ఇన్‌స్టాలేషన్, కఠినమైన టెస్టింగ్ ప్రక్రియల అనంతరం ఈ ప్లాంట్ విజయవంతంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. పైగా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేయడం విశేషం. ఈ ప్లాంట్ అందించే నిర్వహణ అనుభవం ఆధారంగా, భవిష్యత్తులో వాణిజ్యపరంగా పెద్ద ఎత్తున అణు-ఆధారిత హైడ్రోజన్ ప్లాంట్లను దేశవ్యాప్తంగా నిర్మించడానికి అవసరమైన పరిశోధనలకు గట్టి పునాది పడినట్టు అయ్యిందని నిపుణులు అంటున్నారు.

అణుశక్తిని హైడ్రోజన్ వంటి స్వచ్ఛమైన ఇంధన సాంకేతికతలతో అనుసంధానించడం భారత ఇంధన భవిష్యత్తుకు ఒక వ్యూహాత్మక మార్గమని అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ చైర్మన్ అజిత్ కుమార్ మొహంతీ పేర్కొన్నారు. ఇది భారత ఇంధన భద్రతకు, అంతర్జాతీయంగా మనం నిర్దేశించుకున్న డీకార్బనైజేషన్ లక్ష్యాలకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఆలోచనను కార్యాచరణ రూపంలోకి తెచ్చిన శాస్త్రవేత్తలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఇది అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత దేశ అణు సామర్థ్యాన్ని చాటిచెప్పే విజయంగా అభివర్ణించారు.

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