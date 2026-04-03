ఇండియన్ నేవీ అమ్ములపొదిలోకి- అణు జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ 'అరిదమాన్'- శత్రువులకు చిక్కని 'తారాగిరి'
కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చేతుల మీదుగా కమిషన్- అత్యాధునిక యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి శుక్రవారం జలప్రవేశం
Published : April 3, 2026 at 6:24 PM IST
INS Aridhaman Commissioned : భారత నౌకాదళ అమ్ముల పొదిలో మరో అస్త్రం చేరింది. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అణుశక్తితో రూపొందించిన జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ అరిదమాన్ను లాంఛనంగా ప్రవేశపెట్టారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. ఫలితంగా అణు నావికాదళ విభాగం మరింత బలోపేతం అయింది. అంతకుముందు అత్యాధునిక యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి శుక్రవారం జలప్రవేశం చేసింది. విశాఖ నేవల్ డాక్ యార్డులో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చేతుల మీదుగా దీన్ని కమిషన్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహన్, నౌకాదళ అధిపతి దినేశ్ కె.త్రిపాఠి, ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
భారత్ అత్యంత గోప్యంగా షిప్ సబ్మెర్సిబుల్ బాలిస్టిక్ న్యూక్లియర్ (SSBN) ప్రాజెక్ట్ను తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ మొదటి నౌక కాగా, దాని తర్వాత ఐఎన్ఎస్ అరిఘాట్ అనే మరో నౌక వచ్చింది. తాజాగా మూడో నౌక ఐఎన్ఎస్ అరిదమాన్ను కమిషన్ చేశారు. విశాఖపట్నంలో నిర్మించిన INS అరిదమాన్ను ఈ నౌకను అనేక నెలల పాటు సముద్ర పరీక్షలు చేసిన తర్వాత నౌక దళంలోకి ప్రవేశపెట్టారు. ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ భారత్ మొట్టమొదటి స్వదేశీ అణు జలాంతర్గామి. దీనిని జూలై 2009లో ప్రారంభించి 2016లో నౌకాదళంలోకి ప్రవేశపెట్టారు. రెండో నౌక INS అరిఘాట్ను ఆగస్టు 2024లో ప్రవేశపెట్టింది. అణుశక్తితో నడిచే జలాంతర్గాములను కలిగి ఉన్న కొన్ని దేశాల జాబితాలో భారత్ కూడా చేరింది. ప్రస్తుతం అమెరికా, రష్యా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, చైనా వద్ద ఈ జలాంతర్గాములు ఉన్నాయి.
శత్రువుల రాడార్లకు కనిపించకుండా పనిచేసే సామర్థ్యం
స్టెల్త్ సాంకేతికతతో రూపొందించిన తారాగిరి భారత సముద్ర సరిహద్దు రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. నీలగిరి శ్రేణి 17-ఏలో నాలుగో ప్రాజెక్టుగా ఈ యుద్ధనౌకను ముంబయిలోని మజగాన్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ (ఎండీఎల్)లో నిర్మించారు. స్వదేశీ ఆధునిక సాంకేతికత వినియోగంలో 75 శాతానికిపైగా సూక్ష్మ, చిన్న మధ్య తరహా పారిశ్రామిక రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థలు భాగస్వామ్యం అయినట్లు నేవీ వర్గాలు వివరించాయి. శత్రువుల రాడార్లకు కనిపించకుండా పనిచేసే సామర్థ్యం ఈ యుద్ధనౌక ప్రత్యేకత. ఐఎన్ఎస్ తారాగిరిని గతేడాది నవంబరు 28న నేవీకి అప్పగించారు.
ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి విశేషాలివే
149 మీటర్ల పొడవు, 17.8 మీటర్ల వెడల్పుతో 6,670 టన్నుల బరువు ఉండే ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి కంబైన్డ్ డీజిల్/గ్యాస్ ఆధారిత ప్లాంటుతో సముద్ర జలాల్లో గంటకు 28 నాట్స్ వేగంతో ప్రయాణించగలదు. ఇందులో నిశ్శబ్ద ఫిరంగుల (స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్)తో కూడిన ఆధునిక టెక్నాలజీ ఉంది. బరాక్-8 వంటి విమాన విధ్వంసక, 8 బ్రహ్మోస్ నౌకా విధ్వంసక క్షిపణులు ఇందులో ఉన్నాయి. యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ వ్యవస్థతోపాటు, శత్రువుల జాడను, ముప్పును ముందే పసిగట్టే రాడార్ వ్యవస్థ ఉంది.
భారత్ను బలమైన నౌకాదళ శక్తిగా తీర్చిదిద్దడంలో నావల్ సైన్స్, టెక్నలాజికల్ లాబొరేటరీ (NSTL) చేస్తున్న కృషిని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రశంసించారు. NSTLలో ఒక పెద్ద కావిటేషన్ టన్నెల్కు శంకుస్థాపన చేసే కార్యక్రమంలో ఈ మేరకు ప్రసంగించారు. భారతదేశ యుద్ధ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంలోనూ, దేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించడంలోనూ ఈ ప్రయోగశాల కీలక పాత్ర పోషించిందని అన్నారు.
"DRDO ఆధ్వర్యంలో NSTL కీలకమైన మైలురాళ్లను సాధించింది. టార్పెడో వ్యవస్థలు, నీటి అడుగున మందుపాతరలు, డెకాయ్లు, అటానమస్ అండర్వాటర్ వెహికల్స్పై ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిశోధనలు భారతదేశాన్ని ఒక బలమైన నౌకాదళ శక్తిగా మార్చే దిశగా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాయి. పెరుగుతున్న సామర్థ్యాలు భవిష్యత్ యుద్ధం కోసం మనం సరైన అడుగులు వేస్తున్నామని సూచిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, మీరు లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీపై పనిచేసిన తీరు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. గతంలో, మనం ఇలాంటి వాటి కోసం ఇతరులపై ఆధారపడేవాళ్లం. ఈ రోజు మనమే స్వయంగా డిజైన్ చేసుకుంటూ అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. దానిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి చిన్న, పెద్ద పరిశ్రమలతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం." అని రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు.