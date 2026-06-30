దేశంలో 78 శాతానికి చేరిన రుతుపవనాల లోటు- వారం రోజులు భారీ వర్షాలు: ఐఎండీ
ఇందులో 64 శాతం లోటు కేటగిరీలో ఉండగా, మరో 14 శాతం భారీ లోటుగా వర్గీకరించిన ఐఎండీ
Published : June 30, 2026 at 4:52 PM IST
Monsoon in India 2026 : దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నప్పటికీ అనుకున్న స్థాయిలో అవి విస్తరించలేదని భారత వాతావరణ శాఖ(ఐఎండీ) వెల్లడించింది. దేశంలోని 78శాతం భౌగోళిక ప్రాంతంలో రుతుపవనాల లోటు ఉందని, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఇంకా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతమే నమోదైనట్లు పేర్కొంది. ఈ లోటును ఐఎండీ రెండు వర్గాలుగా వర్గీకరించింది. అందులో 64 శాతం సాధారణ లోటు కేటగిరీలో ఉండగా, మరో 14 శాతం భారీ లోటుగా స్పష్టం చేసింది. ఇదే పరిస్థితి జూలై వరకు కొనసాగితే ఖరీఫ్ సాగు, జలాశయాల మట్టాలు, నీటి లభ్యతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
వర్షపాతం లోటు ఉన్నప్పటికీ, నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత చురుగ్గానే కదులుతున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. రాబోయే వారంలో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అక్కడక్కడా గాలి వేగం గంటకు 70 కిలోమీటర్ల వరకు చేరవచ్చని చెప్పింది.
జులై 6 వరకు పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్, బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కశ్మీర్, లద్ధాఖ్, ఆగ్నేయ రాజస్థాన్లోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.