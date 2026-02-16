ETV Bharat / bharat

దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి- 'టోన్యా'ను చూసేందుకు సందర్శకులు క్యూ!

చూపరులను ఆకట్టుకున్న దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి- కొల్హాపుర్‌లో జరిగిన ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శన- బల్లిని చూసి ఫిదా అయిన సందర్శకులు

Largest Lizard in India
దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Largest Lizard in India : మన దేశంలోని చాలా ఇళ్లలో బల్లులు కనిపిస్తుంటాయి. నిత్యం వంట గదిలోనో, బాత్రూమ్‌లోనే దర్శనమిస్తుంటాయి. అవి మనకు హాని చేయకపోయినా వాటిని చూసి చాలా మంది భయపడిపోతారు. మహా అయితే ఆ బల్లి పొడవు ఆరు అంగుళాల నుంచి ఒక అడుగు వరకు ఉంటుంది. కానీ, మహారాష్ట్ర కొల్హాపుర్‌ జిల్లాలో జరుగుతున్న ఓ అగ్రికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్‌లో దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. దాన్ని చూసేందుకు ఎగ్జిబిషన్‌కు వచ్చిన సందర్శకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ బల్లి పొడవు ఎంత? అది ఏ జాతికి చెందినది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

దేశంలో అత్యంత పొడవైన బల్లి
కొల్హాపుర్‌‌లో మెర్రీ వెదర్ గ్రౌండ్స్‌లో భీమా అగ్రికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్ ఫిబ్రవరి 13 నుంచి 16 వరకు మూడు రోజులపాటు జరిగింది. ఈ ఎగ్జిబిషన్‌లో ముంబయికి చెందిన కిషోర్ చవాన్ పెంచుకుంటున్న ఇగ్వానా జాతికి చెందిన బల్లి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఎందుకంటే ఎనిమిదేళ్ల వయసున్న ఆ బల్లి పొడవు ఐదున్నర అడుగులు. బరువు 20 కిలోలు. దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన ఈ బల్లిని చూసేందుకు ఎగ్జిబిషన్‌కు వచ్చినవారు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.

Largest Lizard in India
దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి (ETV Bharat)

వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా రంగులు మార్చుతాయ్!
మధ్య, దక్షిణ అమెరికాలోని ఉష్ణ మండల ప్రాంతాల్లో ఇగ్వానా జాతికి చెందిన బల్లలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అలాగే ప్రపంచంలోని పలు ప్రదేశాల్లోనూ ఈ బల్లులు ఉన్నాయి. ఇగ్వానా జాతికి చెందిన ఈ బల్లులు వాటి ప్రత్యేక లక్షణాలు కారణంగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. బూడిద రంగులో జన్మించే ఈ బల్లులు వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా వాటి చర్మం రంగును మార్చుకుంటాయి.

ఎనిమిదేళ్లుగా బల్లిని పెంచుతున్న కిశోర్
కాగా, కొల్హాపుర్‌కు చెందిన కిశోర్ చవాన్ జంతు ప్రేమికుడు. ఆయన ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఇగ్వానా జాతికి చెందిన బల్లిని కేరళలో కొనుగోలు చేశాడు. అప్పటి నుంచి దాన్ని తన ఇంట్లో ఇతర జంతువులతో పాటు పెంచుతున్నాడు. సొంత బిడ్డలా దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు. ఈ బల్లికి 'టోన్యా' అని పేరు కూడా పెట్టాడు. అయితే దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన ఈ బల్లిని మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రదేశాల్లో జరిగే ఎగ్జిబిషన్లకు తీసుకెళ్తారు. ఆ ప్రదర్శనలో దీన్ని చూసేందుకు సందర్శకులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

Largest Lizard in India
దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి (ETV Bharat)

ఈ బల్లి శాకాహారి
ఈ బల్లికి ప్రతిరోజూ స్నానం చేయిస్తారు. అలాగే ఇది పూర్తిగా శాకాహారాన్ని తింటుంది. కూరగాయలు, క్యారెట్, దోసకాయలు, గుమ్మడికాయలు, కొత్తిమీరను ఆరగిస్తుంది. తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉన్న ముంబయి వంటి నగరంలో పెరగడం వల్ల ఈ బల్లి శారీరకంగా బలంగా ఉంది.

Largest Lizard in India
దేశంలోనే అత్యంత పొడవైన బల్లి (ETV Bharat)

ఆడ బల్లిని కూడా పెంచుతున్న కిశోర్
అలాగే కిశోర్ చవాన్ వద్ద ఇగ్వానా జాతికి చెందిన ఓ ఆడ బల్లి కూడా ఉంది. దాన్ని కూడా కేరళలోనే కొనుగోలు చేశాడు. ఆ ఆడ బల్లికి ముద్దుగా 'రఖా' అని పేరు పెట్టాడు. దాని వయసు నాలుగేళ్లు. ఈ జాతికి చెందిన బల్లులు ఏడాదికి రెండు సార్లు (ఆరు నెలలకు ఒకసారి) సంతానోత్పత్తి చేస్తాయి. ఒకసారి ఆడ బల్లి 20- 22 గుడ్లు పెడుతుంది. వాటిలో 15 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పిల్లలుగా మారుతాయి.

సాధారణంగా అడవి, ఎడారిలో ఉండే ఇగ్వానా జాతి బల్లులు కీటకాలను తింటాయి. ఆకుపచ్చ రంగులో పుడతాయి. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా వాటి చర్మం రంగు మారుతుంది. అవి పెద్దయ్యే సరికి గోధుమ రంగులోకి మారిపోతాయి. అయితే, కిశోర్ చవాన్ పెంపకంలో ఉన్న ఇగ్వానా జాతికి చెందిన బల్లి మాత్రం మాంసాహారం (కీటకాలు) తినదు. పూర్తిగా శాకాహారాన్ని తింటుంది.

TAGGED:

BHIMA AGRICULTURE EXHIBITION
IGUANA LIZARD COLOUR CHANGE
INDIA LARGEST IGUANA
LARGEST LIZARD IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.