Yearender 2025: దేశ అంతర్గత భద్రత సవాళ్లకు దీటైన జవాబులు
2025లో భారత్పైకి విషం కక్కిన ఉగ్రపిశాచాలు- ఆపరేషన్ సిందూర్ బుద్ధి చెప్పిన భారత్- వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదుల కుట్ర, దిల్లీ బ్లాస్ట్ అందరినీ కటకటాల వెనక్కి నెట్టిన ఎన్ఐఏ- మావోయిస్టు అగ్రనేతలంతా ఔట్
Published : December 23, 2025 at 12:00 PM IST
India Internal Security 2025 : 2025 సంవత్సరంలో ఉగ్రవాద పిశాచాల నుంచి భారత్ పెనుసవాళ్లను ఎదుర్కొంది. దేశంలో అలజడిని, అస్థిరతను, అశాంతిని సృష్టించేందుకు, పర్యాటకాన్ని దెబ్బతీసేందుకు పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద శక్తులు యత్నించాయి. ఏప్రిల్ 22న కశ్మీరులోని పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిని, నవంబరు 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన బ్లాస్ట్ను, నవంబరు 14న కశ్మీరులోని శ్రీనగర్లో జరిగిన ఎటాక్ను ఈ కోణంలోనే చూడాల్సి ఉంటుంది. దిల్లీలో బ్లాస్ట్కు పథక రచన చేసిన ఉగ్రవాదుల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, వైట్ కాలర్ పనులు చేసేవారు ఉండటం కలకలం రేపింది. ఈనేపథ్యంలో ఓ వైపు 'ఆపరేషన్ సిందూర్'తో పాక్ ఉగ్రవాద శక్తులపై ఉక్కుపాదాన్ని మోపుతూనే, మరోవైపు మావోయిజాన్ని నిర్మూలించే దిశగా భారత్ వడివడిగా అడుగులు వేసింది. ఈక్రమంలో పలువురు మావోయిస్టు దిగ్గజ నేతలు, పెద్దసంఖ్యలో మావోయిస్టు పార్టీ సభ్యులు సరెండర్ అయ్యారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రగతి ప్రయాణాన్ని ప్రభావితం చేసిన ఈ ఘటనల కీలక వివరాలతో ఈటీవీ భారత్ '2025 - ఇయర్ ఎండర్' మీకోసం
2025 ఏప్రిల్ 22 : పహల్గాం ఉగ్రదాడి
జమ్ముకశ్మీరులోని బైసరన్ లోయను 'మినీ స్విట్జర్లాండ్' అని పిలుస్తారు. ఈ లోయలోని పహల్గాం ప్రాంతం ప్రముఖ టూరిస్ట్ స్పాట్. నిత్యం అక్కడికి ఎంతోమంది పర్యటకులు వెళ్తుంటారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న దట్టమైన అటవీ మార్గం మీదుగా పహల్గాంలోకి దాదాపు నలుగురు నుంచి ఏడుగురు పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు చొరబడ్డారు. వారంతా భారత ఆర్మీ యూనిఫామ్ ధరించి వచ్చారు. జమ్ముకశ్మీరులోని దాదాపు 15 మంది స్థానికుల నుంచి వీరికి వివిధ రకాల సహాయ సహకారాలు అందాయి. ఉగ్రవాదులు అటవీ మార్గంలో పహల్గాంకు వచ్చే క్రమంలో కశ్మీరుకు చెందిన పర్వేజ్ అహ్మద్ జోథర్, బషీర్ అహ్మద్ జోథర్ వసతి, ఆహార ఏర్పాట్లు చేశారు. కశ్మీర్ వాస్తవ్యుడైన మహ్మద్ యూసుఫ్ కటారియా ఉగ్రవాదులు భారత ఆర్మీకి దొరకకుండా బైసరన్ లోయలోని అడ్డదారుల మీదుగా పహల్గాం దాకా తీసుకెళ్లాడు. ఈ ఉగ్రదాడి ప్లానింగ్ తయారీలో కశ్మీరుకు చెందిన ఆదిల్ హుస్సేన్ థోకర్, అహ్సన్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
మతం, కలిమా, సున్నతి అడిగి మరీ
చివరకు ఏప్రిల్ 22న మధ్యాహ్నం 2:45 గంటలకు పహల్గాంలో ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఆర్మీ దుస్తుల్లో వచ్చిన ఉగ్రవాదులు, పర్యటకులపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. పర్యటకుల పేర్లు, మతం అడిగి మరీ ఫైరింగ్ చేశారు. ఇస్లామిక్ కలిమా చదవాలని టూరిస్టులను బలవంతపెట్టారు. సున్నతి చేయించుకున్నారో లేదో చూడటానికి పురుషులను ప్యాంట్లు విప్పమన్నారు. సున్నతి లేని పురుషులను పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజులో కాల్చి చంపారు. ఈ రక్తపాతాన్ని ఉగ్రవాదులు తమ బాడీ కెమెరాలతో రికార్డ్ చేశారు. పర్యటకులు ఉన్న ప్రదేశానికి చుట్టూ ఏడు అడుగుల కంచె ఉంది. ఆ కంచెను మూసివేసి పర్యటకులు అక్కడి నుంచి పారిపోకుండా ఉగ్రవాదులు అడ్డుకున్నారు. అక్కడే ఉన్న స్థానికుడు(పహల్గాం వాసి) సయ్యద్ ఆదిల్ హుస్సేన్ షా ఉగ్రవాదులతో వీరోచితంగా పోరాడాడు. వాళ్లను అడ్డుకొని, పర్యాటకుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు యత్నించాడు. అయితే అతడిని ఉగ్రవాదులు దారుణంగా హత్య చేశారు. ఈ ఉగ్ర దాడిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో 25 మంది భారతీయులు, ఒకరు నేపాల్ వాసి. మృతులలో ఇండియన్ నేవీ ఆఫీసర్, ఇంటెలీజెన్స్ బ్యూరో అధికారి, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ కూడా ఉన్నారు.
శాటిలైట్ ఫోన్ ఆన్ చేసి దొరికిపోయారు
పహల్గాంలో ఉగ్రదాడికి పాల్పడిన అనంతరం ఉగ్రవాదులు పీర్ పంజాల్ పర్వతశ్రేణుల మీదుగా జమ్ముకశ్మీరులోని శ్రీనగర్ పరిధిలో ఉన్న దచిగాం అడవుల్లోకి పారిపోయారు. ఉగ్రవాదులను పట్టుకునేందుకు భారత సైన్యం 'ఆపరేషన్ మహాదేవ్'ను నిర్వహించింది. పహల్గాం చుట్టూ ఉన్న అడవుల్లో ముమ్మరంగా సెర్చ్ ఆపరేషన్ను నిర్వహించింది. ఈక్రమంలో శ్రీనగర్ శివారులోని హర్వాన్ - దచిగాం అడవుల నుంచి అనుమానాస్పద కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ విడుదల కావడాన్ని మే 22న భారత భద్రతా సంస్థలు గుర్తించాయి. కానీ కచ్చితమైన లొకేషన్ ట్రాక్ కాలేదు. అయితే జులై 26న ఆ అడవుల్లోని ఉగ్రవాదులు హువావీ శాటిలైట్ ఫోన్, టీ82 అల్ట్రాసెట్ కమ్యూనికేషన్ డివైజ్లను ఆన్ చేశారు. ఆ వెంటనే భారత భద్రతా బలగాలకు చెందిన సెన్సర్లకు కచ్చితమైన లొకేషన్ దొరికిపోయింది. 2025 జులై 28న తొలుత ఒక డ్రోన్ను ఆ లొకేషన్పైకి పంపారు. అది అక్కడి ఫొటోలు, వీడియోలను తీసి పంపింది. తద్వారా ఆ లొకేషన్లోనే ఉగ్రవాదులు దాక్కున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఆ వెంటనే భద్రతా బలగాలు హర్వాన్ - దచిగాం అడవుల్లోని నిర్దిష్ట లొకేషన్కు చేరుకొని సులేమాన్, హంజా ఆఫ్ఘని, జిబ్రాన్లను ఎన్కౌంటర్ చేశాయి. వీరు పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో పాల్గొన్నారని నిర్ధారించారు. ఆ అడవుల్లో నివసించే పలు గిరిజన తెగల ప్రజలు అందించిన సమాచారం కూడా ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్కు ప్రధాన కారణమైంది.
2025 మే 7 - 10 : ఆపరేషన్ సిందూర్
2025 ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడితో పాకిస్థాన్పై భారతీయులకు ఆగ్రహం పెరిగిపోయింది. పాక్కు తగిన గుణపాఠాన్ని నేర్పాలనే అభిప్రాయం అందరిలో వ్యక్తమైంది. ప్రజల అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా పాక్పై భారత సర్కారు చేపట్టిన సైనిక చర్యే 'ఆపరేషన్ సిందూర్'. మే 7న తెల్లవారుజామున 1.05 గంటలకు ఈ ఆపరేషన్ను భారత త్రివిధ దళాలు మొదలుపెట్టాయి. పాకిస్థాన్లోని బహవల్పూర్, మురిద్కేలలో ఉన్న జైషే మహ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయాలు లక్ష్యంగా భారత్ ఎటాక్స్ చేసింది. ఆ ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన 9 లొకేషన్లపై 25 నిమిషాల్లోగా 24 కచ్చితమైన దాడులను చేసింది. దీంతో 'ఆపరేషన్ బన్యన్ ఉమ్ మర్సూస్' ను పాక్ ఆర్మీ మొదలుపెట్టింది. భారత్లోని సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లతో దాడులు జరిపింది. మే 8న ఈ సైనిక ఘర్షణ పతాకస్థాయికి చేరింది. ఆ రోజున తెల్లవారుజామున భారత వాయుసేనకు చెందిన 72 యుద్ధ విమానాలు, పాక్ వాయుసేనకు చెందిన 42 యుద్ధ విమానాలు గగనసీమలోకి ఎగిరాయి. దాదాపు 52 నిమిషాల పాటు ఇరుదేశాల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో హైటెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది. జమ్ముకశ్మీర్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హరియాణా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. భారత్కు చెందిన మూడు రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు, ఒక మిగ్ - 29, ఒక సుఖోయ్-30 ఎంకేఐ, ఒక ఐఏఐ హెరాన్ డ్రోన్ను కూల్చేశామని పాక్ ప్రకటించింది. అయితే ఈ వివరాలను భారత్ ఖండించింది. మే 9న ఉదయం భారత్లోని పలు సైనిక స్థావరాలపై పాక్ డ్రోన్లు పడ్డాయి. దీనికి ప్రతిగా వెంటనే పాకిస్థాన్లోని 11 వైమానిక స్థావరాలపై భారత్ మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు సంధించింది. మే 10న భారత్, పాక్లకు చెందిన డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (డీజీఎంఓ) అధికారులు ఫోన్ కాల్లో సంప్రదింపులు జరుపుకున్నారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు.
పాక్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే మాస్టర్ ప్లాన్
ఓ వైపు 'ఆపరేషన్ సిందూర్' నిర్వహిస్తూనే, మరోవైపు పాక్ను ఆర్థికంగా, దౌత్యపరంగా, భౌగోళికంగా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే మాస్టర్ ప్లాన్ను భారత్ అమలు చేసింది. జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, రక్షణ శాఖ, విదేశాంగ శాఖల సమన్వయంతో 'టోటల్ రెసిప్రోసిటీ' అనే సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఒక ప్రణాళికను రెడీ చేసింది. సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు మే 7న భారత్ ప్రకటించింది.
పాకిస్థాన్కు వెళ్లే నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించేలా చీనాబ్, జీలమ్ నదులపై పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది.మే 8న పాకిస్థాన్తో అన్ని రకాల వాణిజ్య సంబంధాలను భారత్ అధికారికంగా రద్దు చేసింది.మే 9న భారత్లోని పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ అధికారులను, సైనిక సలహాదారులను తక్షణమే దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశించింది. అంతర్జాతీయ వేదికలపై పాకిస్థాన్ను 'ఉగ్రవాద దేశంగా' ప్రకటించేలా ముమ్మర దౌత్య ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది.పాక్లోని ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు చేరవేస్తున్న 400కుపైగా డిజిటల్ వాలెట్లు, బ్యాంక్ ఖాతాలను ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ మే 10న స్తంభింపజేసింది. మొత్తానికి, ఆపరేషన్ సిందూర్ అనేది భారతదేశ రక్షణ విధానంలో మార్పు తెచ్చిన ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.
2025 నవంబరు 10 : దిల్లీ బ్లాస్ట్
భారత రాజధాని నగరం దిల్లీ ఈ ఏడాది నవంబరున 10న ఉలిక్కిపడింది. ఆ రోజున సాయంత్రం 6:52 గంటలకు ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో హ్యుందాయ్ కారులోని బాంబు పేలింది. దీంతో అక్కడున్న దాదాపు 15 మంది చనిపోయారు. ఆ కారులోని సూసైడ్ బాంబర్ పేరు డాక్టర్ ఉమరుల్ నబీ. వయసు 28 ఏళ్లు. జమ్ముకశ్మీరులోని పుల్వామా వాస్తవ్యుడు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో ఉన్న అల్ ఫలా యూనివర్సిటీలో బోధనా సిబ్బందిగా పనిచేసేవాడు. ఈ ఉగ్రదాడికి సరిగ్గా 10 రోజుల ముందు (అక్టోబరు 30న) డాక్టర్ ఉమరుల్ నబీకి అత్యంత సన్నిహితుడైన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ అహ్మద్ ఘనీని ఫరీదాబాద్లో కశ్మీర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జమ్మూకశ్మీరుకు చెందిన ఈ ఇద్దరూ ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీలో బోధనా సిబ్బందిగా పనిచేసేవారు. విచారణలో డాక్టర్ ముజమ్మిల్ చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా కశ్మీరుకు చెందిన డాక్టర్ ఆదిల్ అహ్మద్ రాథర్ను ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహరన్పూర్లో నవంబరు 6న అరెస్టు చేశారు. ఈ ఇద్దరికి బంగ్లాదేశ్కు చెందిన అన్సారుల్లా బంగ్లా టీమ్ నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి అందినట్లు తేలింది. నవంబరు 11న ఈ కేసు దర్యాప్తును జాతీయ భద్రతా సంస్థ (ఎన్ఐఏ) చేపట్టింది. దిల్లీ బ్లాస్ట్తో డాక్టర్ ముజమ్మిల్ భార్య డాక్టర్ షాహీన్ సయీద్కు కూడా సంబంధం ఉందని దర్యాప్తులో గుర్తించింది. దీంతో ఆమెను అరెస్టు చేసింది. అల్ ఫలా యూనివర్సిటీలోని డాక్టర్లలో తీవ్రవాద భావజాలాన్ని నింపాడనే అభియోగంతో ఫరీదాబాద్కు చెందిన మౌల్వీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ వాగేను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గతంలో ఈ మౌల్వీ కూడా మెడికల్ ప్రొఫెషన్లోనే ఉండేవాడు.
వైట్ కాలర్ ముసుగులో ఉగ్రవాదులు
ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్లోని వాళ్లంతా డాక్టర్ల లాంటి వైట్ కాలర్ పనులు చేసేవాళ్లే ఉండటం అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేసింది. వీళ్లంతా ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీకి చెందిన హాస్టల్లోని రూం నంబర్ 13ను కోఆర్డినేషన్ హబ్గా వాడుకున్నట్లు ఎన్ఐఏ దర్యాప్తులో గుర్తించారు. దిల్లీ కారు బ్లాస్ట్ ఘటనకు ప్రధాన సూత్రధారి డాక్టర్ ముజమ్మిల్ అహ్మద్ ఘనీయే అని తేల్చారు.
2,900 కేజీల ఐఈడీ తయారీ మెటీరియల్
జమ్ముకశ్మీరులోని అనంత్నాగ్లో ఉన్న గవర్నమెంటు మెడికల్ కాలేజీలో డాక్టర్ ఆదిల్ అహ్మద్ రాథర్ పనిచేసేవాడు. ఆ కాలేజీలో ఉన్న ఇతడి లాకర్లో ఏకే-56 రైఫిల్, మందుగుండు సామగ్రి లభ్యమైంది. విచారణలో ముజమ్మిల్, ఆదిల్ ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో జమ్ముకశ్మీర్, హరియాణా పోలీసులు రైడ్స్ నిర్వహించారు. ఫరీదాబాద్లో మొత్తం 2,900 కేజీల ఐఈడీ తయారీ మెటీరియల్ లభ్యమైంది. ఇందులో దాదాపు 360 కేజీల అమోనియం నైట్రేట్ కూడా ఉంది. ప్రత్యేకించి ఈ అమోనియం నైట్రేట్ను ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ సమీపంలో ఉన్న డాక్టర్ ముజమ్మిల్ అహ్మద్ ఘనీ అద్దె ఇంట్లో నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫరీదాబాద్లో దొరికిన 360 కేజీల అమోనియం నైట్రేట్ శాంపిల్స్ను ఫోరెన్సిక్ టీమ్లు కశ్మీరులోని శ్రీనగర్లో ఉన్న నౌగామ్ పోలీసు స్టేషనుకు తీసుకెళ్తుండగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 9 మంది చనిపోయారు.
డాక్టర్ల లాకర్లపై కీలక మార్గదర్శకాలు
ఈ ఉగ్ర కుట్ర బట్టబయలైన తర్వాత జమ్మూకశ్మీరు ఆరోగ్య శాఖ కీలక మార్గదర్శకాలు జారీచేసింది. అందరు వైద్య సిబ్బంది, వైద్య విద్యార్థులు మెడికల్ కాలేజీలలోని లాకర్లలో పేలుడు పదార్థాలు, ఆయుధాలను ఉంచరాదని నిర్దేశించింది. వ్యక్తిగత నిర్ధారణ కోసం ప్రతీ ఒక్కరు తాము వినియోగించే లాకరుపై పేరును రాసి ఉంచాలని ఆదేశించింది.
2025లో మావోయిస్టు అగ్రనేతలంతా ఔట్- కంచుకోటలు బద్దలు
2026 సంవత్సరం మార్చి 31కల్లా దేశంలోని మావోయిజాన్ని నిర్మూలిస్తామని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు అంటోంది. ఈ లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే 2025 సంవత్సరంలో భారీ ఆపరేషన్లను భారత భద్రతా బలగాలు నిర్వహించాయి. ఎన్నో విజయాలను సాధించాయి. ప్రత్యేకించి మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్లోని అబూజ్మడ్ అటవీ ప్రాంతాన్ని భద్రతా బలగాలు బద్దలు కొట్టాయి. అక్కడ మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలు జరగకుండా చేశాయి. భద్రతా బలగాలు ఈ ఏడాది నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లలో 317 మంది మావోయిస్టులను అంతం అయ్యారు. 800 మందిని అరెస్టు చేశారు. అత్యధికంగా 2,167 మంది లొంగిపోయారు.
ప్రధాన ఎన్కౌంటర్లు
- ఇంద్రావతి జాతీయ ఉద్యానవనంలో ఎన్కౌంటర్ (2025 ఫిబ్రవరి 9): ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన అత్యంత భీకర ఎన్కౌంటర్లలో ఇది ఒకటి. ఇంద్రావతి జాతీయ ఉద్యానవనంలో పెద్దసంఖ్యలో మావోయిస్టులు సమావేశమవగా 650 మంది భద్రతా సిబ్బంది వారిని చుట్టుముట్టారు. కాల్పుల్లో 31 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు.
- ఆపరేషన్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ (2025 ఏప్రిల్-మే): తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ల సరిహద్దుల్లోని అటవీ ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఇందులో సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు, ఎలైట్ కోబ్రా యూనిట్లు, ఛత్తీస్గఢ్ పోలీసులు, తెలంగాణ గ్రేహౌండ్స్ దళాలు సహా మొత్తం 10వేల మంది సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. 21 రోజుల పాటు సాగిన ఈ ఆపరేషన్లో 31 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు.
- బీజాపూర్-దంతెవాడ సరిహద్దు ఘర్షణ (2025 డిసెంబరు): ఈ ఏడాది డిసెంబరులో బీజాపూర్-దంతెవాడ సరిహద్దుల్లోని అడవుల్లో మరో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఇందులో 18 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు.
- సుక్మా ఆపరేషన్ (2025 డిసెంబరు 18): ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా ప్రాంత అడవుల్లో డిసెంబరు 18న భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ను నిర్వహించాయి. ఈక్రమంలో పలువురు మావోయిస్టు కీలక నేతలు తారసపడ్డారు. కాల్పుల్లో మడ్వి జోగా, సోధి బండి సహా మొత్తం ముగ్గురు మావోయిస్టు అగ్రనేతలు చనిపోయారు. ఈ ముగ్గురి తలపై మొత్తం రూ.12 లక్షల రివార్డు ఉంది.
చనిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు
- 2025 మేలో ఆపరేషన్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత నంబాల కేశవరావు (బసవరాజు) హతమయ్యారు.
- 2025 నవంబరులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మావోయిస్టుల బెటాలియన్ నంబర్ 1 కమాండర్ మడ్వి హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు.
- రూ.7 కోట్ల రివార్డు కలిగిన మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు కాతా రామచంద్రారెడ్డిని 2025 సెప్టెంబరులో ఎన్కౌంటర్ చేశారు.
లొంగిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు
- మావోయిస్టు పార్టీ సీనియర్ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్ రావు (సోను/భూపతి) 2025 అక్టోబర్లో గడ్చిరోలిలో 60 మంది కేడర్లతో కలిసి లొంగిపోయారు.
- మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు టి. వాసుదేవ్ రావు (సతీష్) 2025 అక్టోబర్లో ఛత్తీస్గఢ్లో లొంగిపోయారు.ఆయన తలపై రూ.1 కోటి రివార్డు ఉంది.
- మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పుల్లూరి ప్రసాద్ రావు (చంద్రన్న) తలపై రూ.40 లక్షల రివార్డు ఉంది. ఈయన 2025 అక్టోబర్లో తెలంగాణలో లొంగిపోయారు.
