భారత్ సహనాన్ని బలహీనత అనుకోవద్దు : అజిత్ ఢోబాల్
డిస్కవరీ డాక్యూసిరీస్ 'డీక్లాసిఫైడ్ : ఆపరేషన్ సింధూర్'లో మాట్లాడిన ఎన్ఎస్ఏ- ఆపరేషన్లో శత్రు శిబిరాలు, ఉగ్ర పుట్టలు ధ్వంసం చేసినట్లు ఢోబాల్ వెల్లడి
Published : August 14, 2026 at 6:01 PM IST
Ajit Doval On Operation Sindoor : భారత్ ఎల్లప్పుడూ శాంతిని కోరుకుంటుందని, కానీ దాన్ని ఎవరైనా చేతగానితనంగా భావిస్తే సహించేది లేదని జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే శత్రువుల స్థావరాల్లోకి దూసుకెళ్లి మరీ దెబ్బకొట్టే సత్తా భారత్కు ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం "డీక్లాసిఫైడ్: ఆపరేషన్ సిందూర్" అనే డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ కోసం ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఢోబాల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి కారణమైన వారిని, ఉగ్రవాద శిబిరాలను పూర్తిగా నాశనం చేయడమే ఆపరేషన్ సిందూర్ లక్ష్యమని ఢోబాల్ పేర్కొన్నారు. దాదాపు 88 గంటల పాటు సాగిన పోరాటంలో భారత సైనికులు శుత్రు మూకలను మట్టికరిపించిందని తెలిపారు. అయితే, ఆపరేషన్ సిందూర్కు సంబంధించిన చారిత్రాత్మక సైనిక వ్యూహాలు, నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న అసలు కథను ఈ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ద్వారా తెలియజేయనున్నారు. ఆగస్టు 15న(శనివారం) రాత్రి 9 గంటలకు డిస్కవరీ ఛానెల్, డిస్కవరీ ప్లెస్లో ప్రసారం కానుంది.
కాగా, ఏప్రిల్ 22న పహల్గాంలో పర్యాటకులపై జరిగిన ఘోర ఉగ్రదాడికి భారత్ గట్టి బదులిచ్చింది. గతేడాది మే 7వ తేదీ తెల్లవారుజామున పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ (పీఓకే) లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత సైన్యం మెరుపు దాడులు చేసింది. ఇరు దేశాల మధ్య దాదాపు 88 గంటల పాటు కొనసాగిన ఈ సైనిక ఉద్రిక్తత, మే 10 సాయంత్రం ఒక అవగాహనకు రావడంతో ముగిసింది.
పాకిస్థాన్కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన భారత్
ఇదిలా ఉండగా, సింధు జలాల ఒప్పందంపై పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యాలను భారత్ తిప్పికొట్టింది. సింధు జలాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసే ముందు, ఉగ్రదాడుల్లో చిందించిన ప్రతి భారతీయుడి రక్తపు బొట్టుకు ఇస్లామాబాద్ సమాధానం చెప్పాలని కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎం.జె. అక్బర్ వ్యాఖ్యానించారు. రక్తం, నీరు కలిసి ప్రవహించవని పాక్కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్కు దక్కాల్సిన ప్రతి నీటి బొట్టూ తమకు రెడ్ లైనే అని షరీఫ్ గురువారం అన్నారు. తాము శాంతిని కోరుకుంటున్నామని, అయితే తమ సార్వభౌమాధికారానికి ముప్పు వాటిల్లితే మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోమని వ్యాఖ్యానించారు. 2025లో భారత్తో జరిగిన ఘర్షణలో పాకిస్థాన్ పైచేయి సాధించిందని, భవిష్యత్తులోనూ ఏవైనా దాడులకు దిగితే అంతకంటే గట్టిగా బుద్ధి చెబుతామని షరీఫ్ అన్నారు.
సొంత దేశంపైనే బాంబులు వేసుకునే ఏకైక దేశం పాకిస్థాన్
ఇదిలా ఉండగా, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్(పీఓకే)లో చెలరేగిన హింస గురించి అక్బర్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తమ సొంత దేశంపైనే బాంబులు వేసుకునే ఏకైక దేశం పాకిస్థాన్ అని ఆరోపించారు. గడిచిన 24 గంటల్లోనే పాక్ తనపైనే(బలూచిస్థాన్)లో బాంబుల వర్షం కురిపించిందని దుయ్యబట్టారు. పాక్ దయనీత స్థితిలో ఉందని, అంతర్గత సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతుందని అన్నారు. బలూచిస్థాన్లోని 80 శాతానికి పైగా ప్రాంతంపై ఇస్లామాబాద్కు నియంత్రణ లేదని ఆరోపించారు. ఆ ప్రాంతంలో పాక్ సైన్యం జరిపిన దాడుల్లో చిన్న పిల్లలతో సహా 20 మందికి పైగా పౌరులు మరణించారని బలూచ్ మానవ హక్కుల కార్యకర్త జారా తెలిపిన వివరాలను అక్బర్ వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్లో ఒకవైపు ఖైబర్ పఖ్తుంక్వా, బలూచిస్థాన్, పీఓకేలో తీవ్ర అశాంతి పరిస్థితులు, మరోవైపు మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైలులో ఉండటం వంటి తీవ్ర రాజకీయ, ఆర్థిక సంక్షోభాలు నడుస్తున్నాయని అక్బర్ అన్నారు. అయితే, వీటన్నింటిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే షెహబాజ్ షరీఫ్ భారత్పై నీటి వివాదాన్ని తెరపైకి తెచ్చారని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు.
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