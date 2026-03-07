భారత తొలి మహిళా ఫొటో జర్నలిస్ట్- సవాళ్లను అధిగమించి సత్తా చాటిన హోమీ- గాంధీ నుంచి నెహ్రూ దాకా ప్రముఖులందరి ఫొటోలు క్లిక్!
17 ఏళ్ల వయసులోనే ఫొటో జర్నలిజంలోకి హోమీ వ్యారావాలా- మన దేశంలో తొలిసారిగా ఈ వృత్తిని స్వీకరించింది ఆమెనే-పద్మ విభూషణ్తో సత్కరించిన భారత్
Published : March 7, 2026 at 8:17 PM IST
Indias First Female Photo Journalist : 'తిరిగి పొందడానికి ఇవ్వండి' (గివ్ టు గెయిన్) అనే థీమ్తో ఈసారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలను జరుపుకోనున్నారు. మహిళలు అభ్యున్నతి కోసం పరస్పర సహకారాన్ని అందించుకోవాలి అనేది ఈ థీమ్ లక్ష్యం. ఇప్పుడైతే మనం మహిళల పరస్పర సహకారం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ ఫొటో జర్నలిజంలో మహిళలకు ఏమాత్రం ప్రోత్సాహం లేని 1930వ దశకంలో ఒక 17 ఏళ్ల యువతి సాహసోపేతంగా కెరీర్ను మొదలుపెట్టింది. గాంధీ నుంచి నెహ్రూ దాకా ఎంతోమంది ప్రముఖులను తన కెమెరాలో బంధించింది. మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి మహిళా ఫొటో జర్నలిస్ట్గా చరిత్ర పుటల్లో తన పేరును లిఖించుకుంది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఫొటో జర్నలిజాన్నే వృత్తిగా ఎందుకు ఎంచుకుంది? కెరీర్లో ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంది? ఆ మహిళామణి తీసిన ఐకానిక్ ఫొటోలు ఏమిటి? అనే వివరాలతో మార్చి 8 మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కథనమిది.
ముంబయిలో జననం
మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబయిలో 1913 డిసెంబర్ 9న ఓ పార్సీ కుటుంబంలో ఒక ఆడపిల్ల జన్మించింది. ఆ పాపకు హోమీ వ్యారావాలా అని పేరు పెట్టారు. ఆమె తండ్రి ఒక ట్రావెలింగ్ థియేటర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసేవారు. దీంతో ఆయన నిత్యం దేశంలోని వివిధ నగరాలు తిరగాల్సి వచ్చేది. ఈ కారణంతో హోమీ వ్యారావాలా చదువు దెబ్బతింది. ఇక ఆ సమయానికి ముంబయిలోని స్కూళ్లలో ఆడపిల్లల అడ్మీషన్లు చాలా తక్కువగా ఉండేవి. అయినా హోమీ ప్రతిరోజూ స్కూలుకు వెళ్లేది. పాఠశాల దశలో రుతుక్రమం సమయంలో ఆమె ఇతరుల నుంచి చాలా అవమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
17 ఏళ్ల వయసులోనే ఫొటో జర్నలిజంలోకి ఎంట్రీ
కాలం వేగంగా గడిచిపోయింది. హోమీ వ్యారావాలా బీఏ చేశాక, ప్రసిద్ధ జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో చేరారు. అక్కడ పెయింటింగ్లో డిప్లొమా కోర్సు చేశారు. ఈ కోర్సు చేస్తుండగానే, ఆమెకు ఫొటోగ్రఫీపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో మాణిక్షా జంషెడ్జీ వ్యారావాలాతో పరిచయం కూడా ఏర్పడింది. మాణిక్షా ఆ సమయానికే ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల దినపత్రిలో ఫొటోగ్రాఫర్గా పనిచేసేవారు. హోమీ, మాణిక్షా కలిసిన ప్రతిసారీ ఫొటోగ్రఫీ నైపుణ్యాల గురించే చర్చించుకునేవారు. ఈనేపథ్యంలో 1930లో ముంబయిలో ఫొటో జర్నలిస్ట్గా తన కెరీర్ను హోమీ వ్యారావాలా ఆరంభించారు. ఆ సమయానికి ఆమె వయసు 17 ఏళ్లే. దీంతో హోమీ వ్యారావాలా తీసిన ఫొటోలు మాణిక్షా పేరుతో పత్రికల్లో పబ్లిష్ అయ్యేవి.
మహిళా జర్నలిస్టులను సీరియస్గా తీసుకోలేదు : హోమీ
"నేను ఫొటో జర్నలిస్టుగా కెరీర్ను ఆరంభించే సమయానికి (1930వ దశకం), ఈ సమాజం మహిళా జర్నలిస్టులను సీరియస్గా తీసుకోలేదు. మహిళలు స్వేచ్ఛగా ప్రతిచోటా తిరగాలని నాటి సమాజం కోరుకోలేదు. నేను చీర ధరించి, చేతిలో కెమెరాతో కనిపిస్తే జోక్ చేస్తున్నానని జనం భావించేవారు. ఆ ప్రతికూల పరిస్థితులు కూడా నాకు కలిసొచ్చాయి. ఫలితంగా కీలకమైన ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఫొటోలు తీసే అవకాశం నాకు లభించింది. నేను తీసిన ఫొటోలు పత్రికల్లో పబ్లిష్ అయ్యాక, జనానికి నా పని విలువ అర్థమైంది. నేను చేస్తున్న పని ఎలాంటిదో వాళ్లకు తెలిసొచ్చింది" అని హోమీ వ్యారావాలా చేేసిన వ్యాఖ్యలను దల్దా-13 అనే డాక్యుమెంటరీలో పొందుపరిచారు.
హోమీ వ్యారావాలా తీసిన స్పెషల్ ఫొటోలు
ఇక 1941లో మాణిక్షాతో హోమీ వ్యారావాలాకు పెళ్లి జరిగింది. అనంతరం దిల్లీలోని బ్రిటీష్ హైకమిషన్లో హోమీ వ్యారావాలాకు ఉద్యోగ అవకాశం లభించింది. దీంతో వారిద్దరు 1942లో ముంబయి నుంచి దిల్లీకి వెళ్లిపోయారు. ఆ సమయానికి భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామం అత్యంత కీలక దశలో ఉంది. ఈ తరుణంలో గాంధీజీ, నెహ్రూ, సర్దార్ పటేల్, చర్చిల్, లార్డ్ మౌంట్బాటన్, కస్తూర్బా, అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్, మహ్మద్ అలీ జిన్నా వంటి ప్రముఖుల ఫొటోలను తీయడం ద్వారా హోమీ వ్యారావాలా ఫేమస్ అయ్యారు. 1945 సెప్టెంబరు 2న రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసే వరకు భారత్లోని ప్రధాన నగరాల్లో పౌర రక్షణ సమస్యలపై ఫొటోలు తీసే బాధ్యతను హోమీ వ్యారావాలాకు బ్రిటీష్ హైకమిషన్ ఇచ్చింది. మరోవైపు హోమీ వ్యారావాలా భర్త మాణిక్షా ఆన్ లుకర్ అనే మ్యాగజైన్లో పనిచేసేవారు. భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక, హోమీ వ్యారావాలా తీసిన నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీల ఫొటోలు యావత్ ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించాయి. 1956లో లైఫ్ మ్యాగజైన్ కోసం సిక్కింలోని నాథు లా పాస్ నుంచి దలైలామా సంప్రదాయ దుస్తులలో భారతదేశంలోకి ప్రవేశిస్తున్న ఫొటోను హోమీ తీశారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది.
భర్త చనిపోగానే హోమీ రిటైర్
హోమీ వ్యారావాలా భర్త మాణిక్షా 1969లో చనిపోయారు. దీంతో 1970లో ఫొటో జర్నలిజం నుంచి హోమీ రిటైర్ అయ్యారు. ఫొటో జర్నలిజంలో నైతిక విలువలు పతనం కావడాన్ని చూసి ఆమె బాధపడ్డారు. అందుకే ఇంకా ఆ ప్రొఫెషన్లో కొనసాగడం సబబు కాదని హోమీ భావించారు. 1989లో క్యాన్సర్తో హోమీ వ్యారావాలా కుమారుడు ఫరూక్ మరణించారు. అనంతరం ఆమె గుజరాత్లోని వడోదరకు వెళ్లి, అక్కడే ఒక చిన్న ఫ్లాట్లో జీవితాన్ని గడిపారు. హోమీ వ్యారావాలా 2010లో తన విలువైన ఫొటోల కలెక్షన్ను దిల్లీలోని అల్కాజీ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది ఆర్ట్స్కు విరాళంగా ఇచ్చారు. 2011లో ఆమెను భారత ప్రభుత్వం పద్మ విభూషణ్తో సత్కరించింది. 98 సంవత్సరాల వయసులో వడోదరలో 2012 జనవరి 15న హోమీ వ్యారావాలా కన్నుమూశారు.
మరణించాక కూడా మర్చిపోని ప్రపంచం
- మరణం అనంతరం 2012 జులై 6 నుంచి 2013 జనవరి 14 వరకు న్యూయార్క్లోని రూబిన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్లో హోమీ ఫొటోలతో ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు.
- 2017 డిసెంబరు 9న ఆమె 104వ జయంతి వేళ ప్రత్యేక డూడుల్ను గూగుల్ ప్రదర్శించింది. ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది లెన్స్గా ఆమెను కీర్తించింది.
- హోమీ వ్యారావాలాను కొందరు దల్దా-13 అని కూడా పిలిచేవారు. ఎందుకంటే, దిల్లీలో ఉండగా ఆమె వినియోగించిన కారు నంబరు DALDA-13. జమైకాకు చెందిన ఓ సినీ నిర్మాత హోమీపై నిర్మించిన డాక్యుమెంటరీకి దల్దా-13 అనే పేరునే పెట్టడం విశేషం.
ఆ ఫొటోలు తీసే ఛాన్స్ దొరకనందుకు హోమీ బాధపడ్డారు
"2005 సంవత్సరంలో హోమీ వ్యారావాలా 92 ఏళ్ల వయసులో ఉండగా నేను వెళ్లి కలిశాను. 1948 జనవరి 30న దిల్లీలోని బిర్లా హౌస్లో మహాత్మా గాంధీ హత్య జరిగిన టైంలో అక్కడ లేకపోవడమే తనకు జీవితంలో ఉన్న ఏకైక బాధ అని ఆమె నాకు చెప్పారు. నెహ్రూ ఫొటోలను తీయడం తనకు చాలా ఇష్టమని హోమీ తెలిపారు. నెహ్రూ చాలా మంచి నటుడని ఆమె అన్నారు. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కాలం నాటి ప్రముఖుల ఫొటోల్లో చాలా వరకు ఆమె తీసినవే ఉంటాయి. నెహ్రూ, సర్దార్ పటేల్, మహాత్మా గాంధీల సింగిల్, జాయింట్ ఫోటోలన్నీ హోమీనే తీశారు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రతిన్ దాస్ పేర్కొన్నారు.
