ట్రంప్‌నకు షాకిచ్చేలా అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు- భారత్ ఫస్ట్​ రియాక్షన్ ఇదే!

ట్రంప్ సుంకాలు చట్టవిరుద్ధమని అమెరికా టాప్ కోర్టు ఆర్డర్- ఆ తీర్పులోని వివరాలను పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించిన భారత్​

Modi and Trump
Modi and Trump (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 5:35 PM IST

Indias Reaction On SCOTUS Order : ప్రపంచ దేశాలపై సుంకాల బాదుడు వ్యవహారంలో ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌నకు షాకిచ్చేలా అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పుపై భారత వాణిజ్యశాఖ స్పందించింది. శుక్రవారం రోజు అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వివరాలను తాము పరిశీలించామని వెల్లడించింది. దీనిపై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ కూడా ఒక మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారని తెలిపింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు అనుగుణంగా కొన్ని చర్యలను చేపడతామని అమెరికా ప్రభుత్వం కూడా ప్రకటించిందని భారత వాణిజ్యశాఖ పేర్కొంది. ఈ అన్ని పరిణామాలను, వాటితో ఏర్పడబోయే పర్యవసానాలను నిశితంగా అధ్యయనం చేస్తున్నామని చెప్పింది.

