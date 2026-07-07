వాయుకాలుష్యానికి చెక్- భారతదేశపు మొదటి 'మొబైల్ లిక్విడ్ ట్రీ' ఆవిష్కరణ
కాలుష్యాన్ని నివారణ కోసం- మైక్రోఅల్గేతో గాలిని శుద్ధి చేసే సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసిన సీఎస్ఐఆర్-సీఐఎంఎఫ్ఆర్
Published : July 7, 2026 at 1:49 PM IST
India First Mobile Liquid Tree : దేశంలో పెరిగిపోతున్న వాయుకాలుష్యాన్ని నివారించేందుకు CSIR- CIMFR పరిశోధకులు 'మొబైల్ స్మార్ట్ ఆల్గల్ లిక్విడ్ ట్రీ' (SALT)ని రూపొందించారు. దేశంలో ఇదే మొదటి 'మొబైల్ లిక్విడ్ ట్రీ' అని, దీనితో మొక్కలు నాటడానికి కూడా వీలులేని పట్టణ ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చని వారు చెబుతున్నారు.
ఈ మొబైల్ లిక్విడ్ ట్రీలో ఉండే మైక్రోఅల్గే (సూక్ష్మ శైవలాలు) సాయంతో కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను పీల్చుకొని, ఆక్సిజన్ విడుదల చేసే ఒక చిన్న ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసినట్లు CSIR-CIMFR పరిశోధకులు తెలిపారు. అయితే నిజమైన చెట్టులా కాకుండా, ఈ పరికరంలో ఒక మూసివున్న చాంబర్ లోపల, నీటిలో మైక్రోఅల్గేను ఉంచుతారు. కిరణజన్య సంయోగక్రియ ప్రక్రియ ద్వారా, ఈ శైవలాలు పరిసరాల్లోని గాలి నుంచి కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను నిరంతరం పీల్చుకుంటూ, ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తాయి. దీని వల్ల గాలి నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టును లీడ్ చేసిన సీఐఎంఎఫ్ఆర్ సీనియర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ వెట్రివేల్ అంగుసెల్వి మాట్లాడుతూ, "ఎక్కువ జనాభా ఉండి, చెట్లు నాటడానికి అనువైన స్థలం లేని నగరాలు, పట్టణాల వంటి ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని అరికట్టడమే లక్ష్యంగా దీన్ని ఆవిష్కరించాం" అని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే దీనికి పేటెంట్ తీసుకున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం దీనిని ధన్బాద్లోని సీఎస్ఐఆర్-సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మైనింగ్ అండ్ ఫ్యూయల్ రీసెర్చ్ (CIMFR) క్యాంపస్లో చేశామన్నారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్లోని సింగ్రౌలిలోని నార్తర్న్ కోల్ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ (ఎన్సీఎల్)లో ఏర్పాటు చేశామని, అక్కడ దీనికి మంచి స్పందన లభించిందని ఆమె తెలిపారు.
'కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ తొలగించడంతోపాటు, ఈ వ్యవస్థ దుమ్మును తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. సహజ లేదా కృత్రిమ కాంతి సహాయంతో ఇది 24 గంటలు నిర్విరామంగా పనిచేయగలదు. ఇది సాధారణ చెట్ల కంటే ఎక్కువ కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను గ్రహించి, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇందులో అమర్చిన సెన్సార్లు గాలి నాణ్యత, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ స్థాయిలు, ఉష్ణోగ్రత, తేమ, ధూళి కణాలు (పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్) వివరాలను చూపిస్తాయి' అని వెట్రివేల్ అంగుసెల్వి చెప్పారు.
'ఈ పరికరాన్ని విద్యుత్, సౌరశక్తి రెండింటితోనూ నిడిచేలా రూపొందించిన ఈ మొబైల్ లిక్విడ్ ట్రీ, కాలుష్యాన్ని నివారించి ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆమె తెలిపారు. అంతేకాదు ఇందులో నలుగురు నుంచి ఎనిమిది మంది కూర్చోవడానికి అనువుగా సీటింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది. అలాగే మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు ఛార్జ్ చేసుకునే పాయింట్లు ఉంటాయి. దీనిని పారిశ్రామిక ప్రాంతాలతో పాటు, పాఠశాలలు, విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ టెర్మినల్స్, షాపింగ్ మాల్స్, పార్కులు, థియేటర్లు లాంటి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సాధారణ చెట్లతో పోలిస్తే, ఈ మొబైల్ లిక్విడ్ ట్రీకి మట్టి అవసరం ఉండదు. పట్టణకాలుష్యం, తెగుళ్ల ప్రభావం దీనిపై తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే దీని నిర్వహణ చాలా సులభం' అని వెట్రివేల్ అంగుల్వి తెలిపారు.
ఈ పరికరాన్ని వాణిజ్యపరం(కమర్షియల్ ప్రొడక్టు)గా ఉత్పత్తి చేయడానికి చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఆమె తెలిపారు. తీవ్రమైన వాయుకాలుష్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతాల్లో, ఇళ్ల వద్ద దీనిని ఉపయోగించుకునేలా, అందుబాటు ధరలో దీనిని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని సీఐఎంఎఫ్ఆర్ అధికారులు తెలిపారు. ఆధునిక కాలంలో పరిశ్రమలు, వాహనాల వల్ల విపరీతంగా వాయుకాలుష్యం ఏర్పడుతోంది. మరోవైపు అభివృద్ధి పేరుతో చెట్లను విచక్షణా రహితంగా నరికేస్తూ ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో 'మొబైల్ స్మార్ట్ ఆల్గల్ లిక్విడ్ ట్రీ' అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
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