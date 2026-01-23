దేశంలోనే తొలి 'క్యాట్' మ్యూజియం- 20 పిల్లులతో ఎంతో చూడముచ్చటగా! ఎక్కడో తెలుసా?
మ్యూజియంలో 13 నుంచి 14 రకాల వేర్వేరు జాతుల పిల్లులు- ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసిన క్యాట్ లవర్
Published : January 23, 2026 at 1:34 PM IST
First Cat Museum in India : ప్రస్తుత కాలంలో పెంపుడు పిల్లులకు చాలా ఆదరణ ఎక్కువ. ఇంట్లో వాటిని తమలో ఒకరుగా చూస్తుంటారు. అవి చేసే అల్లరితో ఆనందిస్తుంటారు. అందమైన నయనాలతో, క్యాట్ వాక్తో చూపరులను ఆకట్టుకుంటాయి. పిల్లులతో ఆడుకోవడం, వాటితో సమయాన్ని గడపడం కొందరికి చాలా ఇష్టం. అలాంటి క్యాట్ లవర్స్కు ఓ గుడ్న్యూస్. కర్ణాటకలోని మైసూర్లో మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లి మ్యూజియం ప్రారంభమైంది. ఆ సంగతులేంటో తెలుసుకుందాం రండి.
పర్యాటక రంగానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ
ప్యాలెస్, చాముండి హిల్స్ బృందావన్ గార్డెన్లకు ప్రసిద్ధి చెందిన వారసత్వ నగరం మైసూరులో పిల్లి మ్యూజియం కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చేరింది. ఆ మ్యూజియాన్ని పిల్లులపై అమితమైన ప్రేమ కల్గిన 'శరత్' నంజన్గూడ్ రోడ్డులోని మరో చారిత్రక ప్రదేశమైన మధువనానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో సందర్శకులకు పెంపుడు పిల్లుల ప్రపంచాన్ని, వాటి జీవనశైలిని దగ్గరగా చూసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు.
"పెంపుడు జంతువులంటే ప్రాథమికంగా గుర్తుకువచ్చేవి పిల్లులు. ఇవి ఎప్పుడూ మానవులకు దగ్గరగానే జీవించాయి. గ్రామాల్లో, వీటిని నిల్వ చేసిన ధాన్యాన్ని కాపాడేవిగా చూస్తారు. నగరాల్లో, కుటుంబంతో కలిసిపోతాయి" అని శరత్ అన్నారు. పిల్లులపై తనకున్న వ్యక్తిగత ఆసక్తి తన అభిరుచిని విద్యాపరంగా మార్చడానికి ప్రేరేపించాయని ఆయన వివరించారు. ప్రస్తుతం, తన మ్యూజియంలో 13 నుంచి 14 వేర్వేరు జాతులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 20 కంటే ఎక్కువ పిల్లులు ఉన్నాయి. మరో ఏడు నుంచి ఎనిమిది పిల్లులు భారతీయ లేదా ఇండీ పిల్లులు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కుక్కల మాదిరిగానే దాదాపు 50 నుంచి 60 పిల్లి జాతులు ఉన్నాయని, చాలా మందికి ఒకటి లేదా రెండు జాతులు తెలిసి ఉండవచ్చని శరత్ అన్నారు. పిల్లుల గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని అందించడానికి ఏర్పాటు చేశానని చెప్పారు.
మ్యూజియం ఏర్పాటుకు ప్రధాన ఉద్దేశ్యం
మ్యూజియం సందర్శకులకు, ముఖ్యంగా పాఠశాల పిల్లలకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపించే వివిధ పిల్లుల జాతుల గురించి అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన యాజమాన్యంపై ప్రాథమిక మార్గదర్శకత్వాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ మ్యూజియం పిల్లులను విక్రయించదని లేదా ఏదైనా నిర్దిష్ట జాతిని ప్రోత్సహించదని శరత్ స్పష్టం చేశారు. మైసూర్లో మ్యూజియాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సహజ ఎంపికని ఆయన అన్నారు. ఇక్కడ పర్యాటకం క్రమంగా పెరుగుతోంది, అందువల్ల స్థానికుల సంఖ్య కూడా విస్తరిస్తోంది. ఈ నగరం ఇలాంటి విద్యా స్థలానికి అనువైనదిగా భావించానని శరత్ చెప్పారు. తన ఆలోచనను స్నేహితులు, బంధువులు, తల్లిదండ్రులు మద్దతు ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ మ్యూజియం పిల్లి సంరక్షణ ఆచరణాత్మక అంశాలపై దృష్టి పెడుతుందన్నారు.
పిల్లుల సగటు వయసు
శరత్ అభిప్రాయం ప్రకారం, టీకాలు వేయడం, ఆహారం, భద్రత గురించి చాలా మందికి పూర్తిగా తెలియదు. ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలల తర్వాత పిల్లులకు టీకాలు వేయాలి. టీకాలు వేయకపోతే, పిల్లులు వ్యాధుల బారిన పడతాయి. పిల్లులను సరిగ్గా చూసుకుంటే సాధారణంగా 12 నుంచి 18 సంవత్సరాలు జీవిస్తాయి. అయితే, టీకాలు లేకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు లేదా ఇళ్ల వెలుపల తిరుగుతున్నప్పుడు కుక్కల దాడుల కారణంగా ముందుగానే చనిపోతాయి. ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఒకటి నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య మరణించే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
"మ్యూజియంలో పిల్లుల దినచర్య గురించి సందర్శకులు కూడా తెలుసుకుంటారు. ప్రతి ఉదయం పిల్లులకు మ్యూజియంలో మంచినీరు, తరువాత పొడి ఆహారం అందిస్తారు. పిల్లులు భవనం అంతటా స్వేచ్ఛగా కదులుతాయి. వేడి వాతావరణంలో ఇంటి లోపల విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. చల్లగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వస్తాయి. పిల్లులు సాధారణంగా రోజుకు 12 నుంచి 16 గంటలు నిద్రపోతాయి. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. అవి మంచి గాలి ప్రసరణ, సహజ కాంతిని ఆస్వాదిస్తాయి. మేం దానిని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్థలాన్ని రూపొందించాం" అని శరత్ పేర్కొన్నారు.
పిల్లుల ధర ఎంతంటే?
శరత్ మాట్లాడుతూ, పిల్లుల జాతి ఆధారంగా ఖర్చులు విస్రృతంగా మారుతాయన్నారు. కొంతమంది లక్ష రూపాయల నుంచి అనేక లక్షల వరకు అమ్మకాలు చేస్తారన్నారు. అయితే, మ్యూజియంలోని పిల్లులను ఎవరూ కొనుగోలు చేయరని స్పష్టం చేశారు. మ్యూజియంలోకి పిల్లులను ప్రేమతో ఇచ్చారు. వాటిని కొనమని, అమ్మమని నొక్కి చెప్పారు. పిల్లుల మ్యూజియం నెమ్మదిగా మైసూరు పర్యాటకంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుంటుందని శరత్ అన్నారు.
