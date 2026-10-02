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దేశంలోనే తొలి బ్యాంబూ సైకిల్​- రూ.5తో ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్ల రైడ్​!

బ్యాంబూ సైకిళ్లను గువాహటిలోని పార్కుల్లో ప్రజలు తొక్కేందుకు అందుబాటులో ఉంచుతామని సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రకటన

India First Bamboo Based Bicycle
వెదురుతో రూపొందించిన సైకిల్​ తొక్కుతున్న సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 6:10 PM IST

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India First Bamboo Based Bicycle : వెదురుతో రూపొందించిన పర్యావరణ అనుకూల సైకిల్​ను ప్రారంభించారు అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ. గువాహటిలో నిర్వహించిన 157వ గాంధీ జయంతి వేడుకల్లో సతీ రాధికా శాంతి ఉద్యానవనంలో 'బాంబూ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' తయారు చేసిన వెదురు సైకిల్‌ను ముఖ్యమంత్రి అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సైకిల్‌ను స్వయంగా నడిపి సందడి చేశారు. దీని నిర్మాణం పూర్తిగా వెదురుతో అయ్యిందని, దీనికి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బిఐఎస్) ధ్రువీకరణ లభించిందని చెప్పారు. ఈ సైకిళ్లను గువాహటిలోని పార్కుల్లో ప్రజలు తొక్కేందుకు అందుబాటులో ఉంచుతామని ఆయన తెలిపారు. వెదురు సైకిళ్లకు మంచి స్పందన లభిస్తే పాఠశాల విద్యార్థులకు పంపిణీ చేసే ప్రభుత్వ పథకాల్లో వీటిని కూడా చేర్చాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తుందని ప్రకటించారు.

"గాంధీ జయంతి రోజున మేము ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. దేశంలోనే మొట్టమొదటి వెదురు ఆధారిత సైకిల్‌ను మేము ప్రవేశపెట్టాం. వెదురు సైకిళ్ల తయారీ కోసం పుణేకు చెందిన 'బాంబూ ఇండియా' సంస్థకు షైగావ్‌లోని 'బాంబూ పార్క్'లో స్థలం కేటాయించాం. ఈ సంస్థ నెలకు 1,000 వెదురు సైకిళ్లను తయారు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే సెప్టెంబరులో 'అసోం ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ లిమిటెడ్'- 'బాంబూ ఇండియా' మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం మొదటిసారిగా కొన్ని సైకిళ్లను విడుదల చేశాం. ఈ వెదురు సైకిళ్లపై ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తే, భవిష్యత్తులో వీటి తయారీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాం. ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తే, ఈ సైకిళ్లను గువాహటిలోని అన్ని పార్కుల్లో అందుబాటులో ఉంచుతాం. అసోంలో వెదురును అనేక రకాల ఉపయోగిస్తారు. ఈ వెదురుతో 800 రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేయవచ్చు. టైల్స్, మిథనాల్, ఇథనాల్, సుస్థిర విమానయాన ఇంధనం వంటి వాటి తయారీకి వెదురును ఉపయోగించవచ్చు. వెదురు ఉక్కు కంటే దృఢమైనదని, ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుందని ఆ సంస్థ చెబుతోంది."
---హిమంత బిశ్వ శర్మ, అసోం ముఖ్యమంత్రి

'అసోం వెదురు సైకిల్'ను ఛాయ్‌గావ్‌లోని బాంబూ టెక్నాలజీ పార్క్‌లో, పుణెకు చెందిన బాంబూ ఇండియా భాగస్వామ్యంతో తయారు చేశారు. ఈ సైకిళ్ల తయారీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సేకరిస్తున్నారు. రూ. 15 కోట్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద నెలకు 1,000 సైకిళ్లను తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీని వల్ల గ్రామీణ జీవనోపాధితో పాటు పర్యావరణ అనుకూల సంస్థలను ప్రోత్సహించి 50-100 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను అందిస్తుందని తెలిపారు.

అసోం ప్రభుత్వం- బిఐఎస్ (BIS) మద్దతుతో తమ కంపెనీ 'అసోం బ్యాంబూ సైకిల్' అనే కొత్త బ్రాండ్‌ను ప్రారంభిస్తోందని బ్యాంబూ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు యుగేశ్​ సురేశ్​ తెలిపారు. అసోం ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (AIDC), గువాహతి స్మార్ట్ సిటీ లిమిటెడ్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి తమ కంపెనీకి మద్దతు లభించిందని ఆయన చెప్పారు. ప్రారంభ ఉత్పత్తి లక్ష్యం నెలకు 1,000 సైకిళ్లు కాగా, భవిష్యత్తులో దీనిని నెలకు 5,000 సైకిళ్లకు పెంచాలని యోచిస్తున్నామని వెల్లడించారు. వెదురు సైకిళ్లను కేవలం అభిరుచికి లేదా అలంకరణకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా, వాటిని ఒక ప్రధాన ఉత్పత్తిగా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఈ వెదురు సైకిల్‌ను కేవలం రూ. 5 ఖర్చుతో ఛార్జ్ చేసి, 50 కిలోమీటర్ల వరకు నడపవచ్చని చెప్పారు.

India First Bamboo Based Bicycle
వెదురుతో రూపొందించిన సైకిల్​ తొక్కుతున్న సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ (ETV Bharat)

"ప్రజలు తమ రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఉపయోగించుకునేలా దీనిని రూపొందించాం. ఒక నిజమైన సైకిల్‌గా తయారు చేయాలని మేము అనుకున్నాం. అసోం వెదురు సంస్కృతిలో ఒక కొత్త మార్పు వస్తుంది. వెదురు కేవలం కళ, చేతిపనులకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. దానిని ఆచరణాత్మక ఉత్పత్తులకు కూడా ఉపయోగించవచ్చని ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు" అని సురేశ్​ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మూడు ప్రధాన రకాల సైకిళ్లను తయారు చేయాలని యోచిస్తోంది. సింగిల్-గేర్ సైకిల్, గేర్డ్ సైకిల్, బ్యాటరీతో నడిచే సైకిల్. పిల్లల కోసం సైకిళ్లను తయారు చేయాలని, అలాగే డిమాండ్‌ను బట్టి రోడ్ బైక్‌లు, మౌంటైన్ బైక్‌లు, హైబ్రిడ్ సైకిళ్లను కూడా తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో చేర్చుకుని విస్తరించాలని భావిస్తోంది.

India First Bamboo Based Bicycle
వెదురుతో రూపొందించిన సైకిల్​ తొక్కుతున్న సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ (ETV Bharat)

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INDIA FIRST BAMBOO BASED BICYCLE

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