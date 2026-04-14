భారత్లోనే తొలి ఏఐ వరద నిర్వహణ వ్యవస్థ- నగరాలు, పట్టణాలకు దిక్సూచిగా గోరఖ్పుర్ మోడల్
ఏఐతో వరదలనూ కంట్రోల్ చేయొచ్చు- 24 గంటలు ముందుగానే అలర్ట్ మోడ్లోకి- నగరాలు, పట్టణాల పాలిట ఆశా కిరణంలా గోరఖ్పుర్ మోడల్- కొనియాడిన పీఎంఓ, నీతి ఆయోగ్
Published : April 14, 2026 at 10:22 PM IST
Indias First AI Flood Management System : "ఇందుగలదు అందులేదన్న సందేహం వలదు" అనే రీతిలో ప్రతీ విభాగంలోకీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) ప్రవేశిస్తోంది. చివరకు వరద ముంపు పర్యవేక్షణ, నిర్వహణ వ్యవస్థల్లోకీ ఏఐ టెక్నాలజీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. భారత్లోనే తొలి ఏఐ ఆధారిత నగర/పట్టణ వరద నిర్వహణ వ్యవస్థ (యూఎఫ్ఎంఎస్) సిద్ధమైంది. వరద ముప్పును ముందుగానే గుర్తించి హెచ్చరిక జారీ చేయడం దీని ప్రత్యేకత.
వరదలను ఎదుర్కొనే పకడ్బందీ సన్నాహాలను సిఫారసు చేయడం, వరద నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించే నిర్ణయాలు తీసుకునేలా దిశా నిర్దేశం చేసే పనులనూ ఈ ఏఐ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ చేయగలదు. ఇంతకీ మొట్టమొదటి ఏఐ ఆధారిత నగర/పట్టణ వరద నిర్వహణ వ్యవస్థ ఎక్కడ అందుబాటులోకి వచ్చింది? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? వర్షపాత అంచనా నుంచి సెన్సార్ ఆధారిత నీటిమట్టాల పర్యవేక్షణ, వర్షపునీటి మోడలింగ్ దాకా అన్ని పనులను ఎలా చక్కబెడుతుంది? ట్రయల్ దశలో ఎలాంటి ఫలితాలు వచ్చాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గోరఖ్పుర్ మోడల్
భారతదేశంలో ఏటా జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు ఉండే నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో వరదలు సంభవిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా కురిసే మొత్తం వర్షపాతంలో దాదాపు 75 శాతం నుంచి 80 శాతం ఈ నాలుగు నెలల్లోనే కురుస్తుంది. దీనివల్ల అనేక నదులు ఉప్పొంగి వరదలకు దారితీస్తాయి. మన దేశంలోని పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలు వరదల్లో మునిగిపోతుంటాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని వెతికే దిశగా ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గోరఖ్పుర్ నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ముందడుగు వేసింది. కేంద్రానికి చెందిన జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్డీఎంఏ), ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థల నిధులతో గోరఖ్పుర్ మోడల్ను ఆవిష్కరించింది. మున్సిపల్ కమిషనర్ గౌరవ్సింగ్ సోగర్వాల్, మేయర్ డాక్టర్ మంగ్లేశ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ చొరవతో ఈ ఏఐ ఆధారిత వరద నిర్వహణ వ్యవస్థ సాకారమైంది. దీన్ని నిర్వహించేందుకు అర్బన్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ సెల్ను గోరఖ్పుర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసింది.
వరదలకు చెక్ పెట్టే టెక్నాలజీలు
- పట్టణ ప్రాంతాల్లో వరదల నిర్వహణ అనేది పెనుసవాళ్లతో కూడిన అంశం. దీనికి ఏఐ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (ఐఓటీ), డేటా అనలిటిక్స్, డిజిటల్ ట్విన్ ప్రక్రియ, ఫ్లడ్ మోడలింగ్లతో గోరఖ్పుర్ మోడల్ పరిష్కారాన్ని చూపించింది.
- వివిధ వస్తువులు, పరికరాలు, సామగ్రిలను సెన్సర్లు, సాఫ్ట్వేర్, పలు టెక్నాలజీలతో అనుసంధానించి ఇంటర్నెట్ ద్వారా వాటిలోని సమాచారాన్ని ట్రాక్ చేయడాన్ని ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటారు.
- ఇదే సమాచారాన్ని ఏఐ లేదా మెషీన్ లెర్నింగ్ ప్రక్రియలతో సిమ్యులేట్ చేసి భవిష్యత్ పరిణామాలను అంచనా వేస్తారు. భవిష్యత్ పరిణామాలకు అనుగుణంగా స్పందించాలనే సిగ్నల్స్ను ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్కు తిరిగి పంపించడాన్ని డిజిటల్ ట్విన్ ప్రక్రియ అంటారు.
- ఇక ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ముడి సమాచారాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి తదుపరి పరిణామాలను అంచనా వేసే నైపుణ్యాన్ని డేటా అనలిటిక్స్ అంటారు.
- ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎంత లోతులో వరద జలాలు చేరుతాయి? అనేది అంచనా వేయడానికి కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్లు, శాస్త్రీయ సమాచారం ప్రకారం ఫ్లడ్ మోడలింగ్లను రూపొందిస్తారు.
24 గంటలు ముందుగానే అలర్ట్
ఇంతకుముందు గోరఖ్పుర్ నగరంలో వరదలు వచ్చాకే, మున్సిపల్ అధికారులు అలర్ట్ అయ్యేవారు. కానీ ఇప్పుడు 24 గంటలు ముందుగానే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికార యంత్రాంగం అలర్ట్ మోడ్లోకి వస్తోంది. దీనికి కారణం ఏఐ ఆధారిత వరద నిర్వహణ వ్యవస్థ. ఇది వర్షపాతం, వరద అంచనాలను 24 గంటలు ముందుగానే జారీ చేస్తోంది. 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ ఏఐ వ్యవస్థ ద్వారా లభించే అంచనాలు, హెచ్చరికలలో 80 శాతానికి పైగా కచ్చితత్వాన్ని సాధించడం విశేషం. ఫలితంగా వరద ముంపునకు గురయ్యే అవకాశమున్న లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చర్యల కోసం నగర అధికారులు, అత్యవసర బృందాలు ముందుగానే సన్నద్ధం అవుతున్నారు. వర్షాకాలంలో వరద ముంపు సమస్యను తగ్గించడంలో ఈ ఏఐ వ్యవస్థ 65 శాతానికిపైగా మెరుగుదలను చూపించడంపై ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పీఎంఓ), నీతి ఆయోగ్ సైతం ప్రశంసించాయి. గోరఖ్పుర్ మోడల్ భారతదేశంలోని పట్టణాల్లో వరద నిర్వహణలో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకొస్తుందని నగర మున్సిపల్ కమిషనర్ గౌరవ్ సింగ్ సోగర్వాల్ తెలిపారు.
110 ఆటోమేటిక్ నీటిమట్టం రికార్డర్లు
"ఏఐ వ్యవస్థలో భాగంగా గోరఖ్పుర్ నగరం అంతటా ఇప్పటికే 28 నీటి ముంపు హాట్స్పాట్లను, 85 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లను గుర్తించాం. రెండు ఆటోమేటిక్ వర్షమాపకాల ద్వారా ప్రతీ 15 నిమిషాలకు ఒకసారి వర్షపాత అప్డేట్స్ వస్తాయి. 110 ఆటోమేటిక్ నీటిమట్టం రికార్డర్లు నగరం పరిధిలోని ప్రాథమిక, ద్వితీయ శ్రేణి కాలువలను ట్రాక్ చేస్తాయి. నగరంలోని అన్ని పంపింగ్ స్టేషన్లను పూర్తి స్థాయిలో ఆటోమేటెడ్గా మార్చాం. ఆటోమేటెడ్ పంపింగ్ స్టేషన్ల వాడకం ద్వారా అతి తక్కువ మానవ వనరులతో వరద ముంపు రిస్క్ను తగ్గిస్తున్నాం. వరద ప్రతిస్పందన కార్యకలాపాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి, సమన్వయం చేయడానికి 24x7 అత్యవసర నియంత్రణ గదిని ఏర్పాటు చేశాం. నగరవాసులు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఒక గ్రీవెన్స్ పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాం. దీని ద్వారా వరద ముంపు ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులను స్వీకరించి సత్వర పరిష్కారానికి చర్యలు చేపడుతున్నాం. ట్రయల్ దశలో మాకు అందిన 250కిపైగా ఫిర్యాదుల్లో 70 శాతాన్ని ఈ వ్యవస్థ కొన్ని గంటల్లోనే పరిష్కరించింది" అని గోరఖ్పుర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గౌరవ్ సింగ్ సోగర్వాల్ తెలిపారు.
అత్యవసర నియంత్రణ గది
"వర్షం ప్రారంభం కాగానే గోరఖ్పుర్లోని అత్యవసర నియంత్రణ గది పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది మురుగు కాలువలు పొంగిపొర్లడం, మునిగిపోయిన ప్రాంతాలు, హాట్స్పాట్ యాక్టివేషన్ల గురించి లైవ్లో అప్డేట్లను అందిస్తుంది. దీనివల్ల క్షేత్రస్థాయి బృందాలు తమ సహాయక చర్యల్లో పూర్తిగా అప్రమత్తంగా, సమన్వయంతో పనిచేస్తారు. ఈ డేటా పాయింట్ల ప్రాతిపదికన వరద నమూనాలను అధికారులు విశ్లేషిస్తారు. నగరంలోని ఏయే ప్రాంతాలు వరద ముంపునకు గురి కానున్నాయి అనే దానిపై ఒక అంచనా వేస్తారు. దీని ఆధారంగా ఒక వివరణాత్మక నివేదిక సంబంధిత అధికారులకు పంపుతారు. దాని ఆధారంగా వారు క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలను మొదలుపెడతారు. ఇందులో భాగంగా వరద ముంపునకు గురికానున్న ప్రాంతాల్లో మొబైల్ పంపులు, సక్షన్ మెషీన్లను ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుతారు. వాకీ-టాకీల ద్వారా క్షేత్రస్థాయి బృందాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు" అని గోరఖ్పుర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గౌరవ్ సింగ్ సోగర్వాల్ వివరించారు.
గోరఖ్పుర్ మోడల్ ఇలా పనిచేస్తుంది!
- ఏఐ టెక్నాలజీతో వర్షపాతాన్ని అంచనా వేయడం, సెన్సర్లతో నగరం/పట్టణంలోని నీటిమట్టాలను పర్యవేక్షించడం, వర్షపునీటి మోడలింగ్లను విశ్లేషించడం అనే 3 పునాదులపై ఏఐ ఆధారిత వరద నిర్వహణ వ్యవస్థకు రూపకల్పన చేశారు.
- ఈ వ్యవస్థ ద్వారా భారీ వర్షాలు, వరదలను లైవ్లో పర్యవేక్షించొచ్చు. వెంటనే స్పందించి పకడ్బందీ ప్రణాళికతో ఉపశమన చర్యలను అమల్లోకి తేవచ్చు.
- నగరం/పట్టణంలోని కీలకమైన డ్రైనేజీ పాయింట్ల వద్ద అమర్చిన సెన్సర్లు నిరంతరం నీటిమట్టాలను పర్యవేక్షిస్తాయి. అవి ప్రతి 2 నుంచి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి లైవ్ (రియల్ టైమ్) సమాచారాన్ని, గణాంకాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు పంపిస్తాయి.
- ఒకవేళ నగరం/పట్టణంలోని కీలకమైన డ్రైనేజీ పాయింట్ల వద్ద నీటి మట్టాలు నిర్దేశిత పరిమితులను (డ్రెయిన్లలో 80 శాతం, సంపుల్లో 60 శాతం) దాటితే ఆటోమేటెడ్ హెచ్చరికలు జారీ అవుతాయి.
- ఒక ఆటోమేటెడ్ వ్యవస్థ ద్వారా పంపులు తక్షణమే పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. దీనివల్ల వరద ముంపు ప్రాంతాల నుంచి వేగంగా వరద నీటిని తరలించే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. వెరసి, వరద ముంపు ప్రాంతానికి వరద ముప్పు తగ్గుతుంది.
పట్టణాల్లో వరద నిర్వహణలో సమూల మార్పు
"నీతి ఆయోగ్ కూడా గోరఖ్పుర్ మోడల్పై ప్రశంసలు కురిపించింది. ఏఐ డేటా ఆధారిత అంచనాల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పట్టణాలు, నగరాల్లో వరద ప్రతిస్పందన సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయొచ్చు. నగరాలు, పట్టణాల్లో వరద నిర్వహణకు గోరఖ్పుర్ మోడల్ సరికొత్త, సమర్ధ దారిని చూపిస్తోంది" అని గోరఖ్పుర్ అదనపు మున్సిపల్ కమిషనర్ దుర్గేశ్ మిశ్రా, మేయర్ డాక్టర్ మంగ్లేష్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు.
