ఇథనాల్ మిశ్రమంపై కేంద్రం క్లారిటీ- తొందరపాటు నిర్ణయం కాదని స్పష్టీకరణ
రెండు దశాబ్దాల ప్రణాళికతోనే ఇథనాల్ కార్యక్రమం అమలు- ఇంధన దిగుమతుల తగ్గింపు, పర్యావరణ పరిరక్షణే ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్న కేంద్రం
Published : July 11, 2026 at 7:31 AM IST
Centre Clarity On India Ethanol Blending : దేశంలో పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని వేగంగా అమలు చేశారన్న విమర్శలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. బ్రెజిల్తో పోలిస్తే భారత్ చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్తోందంటూ వస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇంధనంగా ఇథనాల్ అనేది ఇటీవలి ఆవిష్కరణ కాదని, దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక శతాబ్దానికి పైగా ఉపయోగిస్తున్నారని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయు మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. 2001లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించి, 2004లో అధికారికంగా ప్రకటించారని, 2006 నాటికి కొన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో 5 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం (ఈ-5) ప్రవేశ పెట్టారని మంత్రిత్వ శాఖ నొక్కి చెప్పింది. అనంతరం 2013 జనవరిలో అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇందుకు సంబంధించిన విధానాన్ని గెజిట్లో నోటిఫై చేసిందని పేర్కొంది.
మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం,
తొలుత 10 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో 5 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కానీ, ఈ కార్యక్రమం పురోగతి సాధించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. ఫలితంగా 2014 వరకు ఈ మిశ్రమం కేవలం 1.5 శాతం వరకు మాత్రమే ఉండేదని పేర్కొంది. అయితే, దీనికి ప్రధాన కారణం ఇథనాల్పై వ్యతిరేకత కాదని, తగిన ఉత్పత్తి సామర్థ్యం లేకపోవడమేనని తెలిపింది. ఆ సమయంలో ఇథనాల్ ఉత్పత్తి ప్రధానంగా చెరకు పంటపై ఆధారపడి ఉండేది. దీని వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సుమారు 400 కోట్ల లీటర్లకే పరిమితమై ఉండేది. దీంతో అధిక శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని అమలు చేయడం సాధ్యం కాలేదని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
అయితే, 2018 మేలో జాతీయ జీవ ఇంధన విధానం (నేషనల్ పాలసీ ఆన్ బయోఫ్యూయల్స్) అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పు వచ్చిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. భారీ స్థాయిలో ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలిపింది. పెట్రోలియం శాఖతో పాటు ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ, రోడ్డు రవాణా, భారీ పరిశ్రమలు, భారతీయ రైల్వేలు తదితర శాఖలు కలిసి ముడి పదార్థాల లభ్యత, మౌలిక సదుపాయాలు, రవాణా, పెట్టుబడుల పెంపుపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
2021 ఆగస్టులో కీలక పరిణామం
ఇక, 2021 ఆగస్టులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీఎల్), భారత్ పెట్రోలియం (బీపీసీఎల్), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (హెచ్పీసీఎల్) సంస్థలు ఇథనాల్ కొరత ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ఇథనాల్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి కనబరిచినట్లు పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్టు పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు ఒప్పందాలు, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ద్వారా ఆర్థిక సాయం, ఉత్పత్తి చేసిన ఇథనాల్ను కొనుగోలు చేస్తామనే హామీ ఇవ్వడంతో పెట్టుబడులు పెరిగాయని తెలిపింది. అయితే అలాంటి ప్లాంట్లు పూర్తిస్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చడానికి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు పడుతుందని, అదనపు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం రాత్రికి రాత్రే సృష్టించలేమని పేర్కొంది.
మరోవైపు, 2021 జూన్లో నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ రోడ్మ్యాప్ను కూడా కేంద్రం ప్రస్తావించింది. ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థలు, చమురు కంపెనీలు, వ్యవసాయ నిపుణులు, ఇతర భాగస్వాములతో సంప్రదింపుల అనంతరమే ఈ రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించినట్లు వెల్లడించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఇంధన భద్రత, రైతుల ఆదాయం పెంపులో ఇథనాల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఈ రోడ్మ్యాప్లో పేర్కొంది. ఇక, 10 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని సాధించాలంటే ఏటా 500 నుంచి 600 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ అవసరమని అంచనా వేసినట్లు పేర్కొంది. పెట్టుబడులు పెరగడం, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం విస్తరించడంతో ప్రస్తుతం దాదాపు 1,200 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఏర్పడిందని, దీంతో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుందని భావిస్తున్నారు.
బ్రెజిల్తో పోలికలపై కేంద్రం స్పష్టత
ఇదిలా ఉండగా, బ్రెజిల్తో పోలికలపై కూడా కేంద్రం స్పందించింది. ప్రపంచంలోనే తొలి భారీ ఇథనాల్ వ్యవస్థను నిర్మించాల్సిన అవసరం బ్రెజిల్కు ఉండటంతో అక్కడ ఎక్కువ సమయం పట్టిందని తెలిపింది. అయితే భారత్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికత, అంతర్జాతీయ అనుభవం, మెరుగైన సమన్వయాన్ని వినియోగించుకుని ముందుకు సాగిందని వెల్లడించింది. అందువల్ల భారత కార్యక్రమాన్ని తొందరపాటు నిర్ణయంగా పేర్కొనడం సరైంది కాదని స్పష్టం చేసింది. ఇక స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్, ఈ-10, ఈ-20 ఇంధనాలను ఒకేసారి వినియోగదారులకు ఎందుకు అందుబాటులో ఉంచడం లేదన్న ప్రశ్నకూ మంత్రిత్వ శాఖ సమాధానం ఇచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షకు పైగా పెట్రోల్ బంకులు, రిఫైనరీలు, టెర్మినళ్లు, డిపోలు, పైప్లైన్ వ్యవస్థ ఉన్నందున మూడు రకాల పెట్రోల్కు వేర్వేరు సరఫరా వ్యవస్థలు నిర్వహించడం చాలా క్లిష్టమని పేర్కొంది. దీనివల్ల నిర్వహణ వ్యయం పెరగడంతో పాటు నిల్వ, సరఫరా వ్యవస్థలపై భారం పడుతుందని వెల్లడించింది. అలాగే, ప్రీమియం పెట్రోల్తో ఈ అంశాన్ని పోల్చడం సరికాదని కేంద్రం పేర్కొంది. ప్రీమియం ఇంధనం పరిమిత స్థాయిలో మాత్రమే విక్రయిస్తారని, అది ప్రత్యేక యాడిటివ్లతో కూడిన ఉత్పత్తి మాత్రమేనని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక సరఫరా వ్యవస్థ అవసరం ఉండదని అభిప్రాయపడింది.
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