పశ్చిమాసియా సంక్షోభంలోనూ- భారత్ ఆర్థికవృద్ధి బలంగా ఉంది: ప్రధాని మోదీ
PM Modi Energy Summit : గడిచిన పదేళ్లలో పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోకపోయి ఉంటే మిగతా దేశాల కంటే భారత్ మరింత తీవ్రమైన ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొని ఉండేదని మోదీ పేర్కొన్నారు.
Published : November 2, 2026 at 7:01 PM IST
పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత్ ఆర్థిక వృద్ధి బలంగా ముందుకు సాగుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. గత పదేళ్లలో పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోకపోయి ఉంటే మిగతా దేశాల కంటే భారత్ మరింత తీవ్రమైన ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొని ఉండేదని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో 'భారత్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సమ్మిట్ అండ్ ఎక్స్పో-2026'ను మోదీ ప్రారంభించారు. దేశంలో శిలాజ రహిత ఇంధన సామర్థ్యం 300 గిగావాట్లకు పైగా ఉందని, 2030 నాటికి 500 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా చేరుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సౌర, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో భారత్ ప్రపంచంలోనే టాప్-3 దేశాల్లో ఒకటిగా ఉందని పేర్కొన్నారు. క్లిన్ ఎనర్జీ రంగానికి సంబంధించి భారత్లో స్థిరమైన విధానాలు ఉన్నాయని, విదేశీ పెట్టుబడిదారులు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్తులో ఇంధన భద్రత అనేది పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ (క్లీన్ పవర్) పైనే ఆధారపడి ఉంటుందని మోదీ ఉద్ఘాటించారు.
"కొన్నేళ్లుగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అసాధారణమైన సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంది. కరోనా మహమ్మారి నుంచి పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వరకు ప్రపంచం అనేక పెద్ద సవాళ్లను చూసింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ సంక్షోభాన్ని మనం చాలా మెరుగ్గా నిర్వహించామని 140 కోట్ల మంది భారతీయులు గర్వంగా చెబుతున్నారు. ఈ కష్టకాలంలోనూ భారత వృద్ధి రేటు వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్తోంది. ఒకవేళ భారత్ క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోయి ఉంటే, గత దశాబ్దంలో దానికి అవసరమైన కొత్త వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయకపోయి ఉంటే, మన పరిస్థితి మిగతా ప్రపంచం కంటే చాలా దారుణంగా ఉండేది. ఈ అంతర్జాతీయ సంక్షోభం ప్రతి దేశానికీ ఒక స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది. ఇంధన భద్రత అనేది ఆర్థిక భద్రతతో నేరుగా ముడిపడి ఉంది. ఇంధన భద్రత భవిష్యత్తు క్లీన్ ఎనర్జీపై ఆధారపడి ఉంది. భవిష్యత్తులోనూ మనం శిలాజ ఇంధనాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడితే, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పదేపదే అడ్డంకులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది."
- నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి