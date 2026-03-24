బరువు తగ్గించే మందులు- ప్రచారంపై కేంద్రం నిషేధం
బరువు తగ్గించే మందుల సరఫరా గొలుసులపై కేంద్రం పర్యవేక్షణ- డ్రగ్స్ కంట్రోలర్, రాష్ట్రాల ఔషధ నియంత్రణ సంస్థలతో కలిసి చర్యలు
Published : March 24, 2026 at 12:34 PM IST
Weight Loss Drugs Regulatory : బరువు తగ్గించే ఔషధాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ ఔషధాల వినియోగ ప్రచారంపై నిషేధం విధించింది. డ్రగ్స్ కంట్రోలర్, రాష్ట్రాల ఔషధ నియంత్రణ సంస్థలతో కలిసి చర్యలు చేపట్టనుంది. ఇటీవల GLP-1 ఆధారిత బరువు తగ్గించే జెనరిక్ రకాల ఔషధాలు దేశంలోకి ప్రవేశించాయి. దీంతో రిటైల్ ఫార్మసీలు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు, టోకు వ్యాపారులు, వెల్నెస్ క్లినిక్ల ద్వారా సులభంగా లభించడంపై ఆందోళన నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో అనధికారిక అమ్మకాలపై డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా పర్యవేక్షణ చేపట్టనుంది.