వెనెజువెలా కోసం తల్లడిల్లుతున్న భారతీయ గ్రామం- దేవుళ్లకు పూజలు- స్కూలులో ప్రార్థనలు- ఎందుకో తెలుసా?
వెనెజువెలాతో భారతీయ పల్లె ఉద్వేగ అనుబంధం- సంక్షోభం నుంచి దేశాన్ని గట్టెక్కించాలని ప్రార్థనలు
Published : January 15, 2026 at 10:06 PM IST
A Indian Villages Love For Venezuela : 100 కి.మీ కాదు, 1000 కి.మీ కాదు, ఏకంగా 15,500 కి.మీ దూరంలోని వెనెజువెలా దేశంలో ఏర్పడిన సంక్షోభం గురించి భారత్లోని ఒక మారుమూల పల్లె ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు. ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆ దేశంలో శాంతి నెలకొనాలని మనసారా కోరుకుంటూ పిల్లలు, పెద్దలంతా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఊరిలోని ఏకైక ప్రభుత్వ స్కూలు వల్లే ఆ గ్రామస్థులకు వెనెజువెలాతో ఇంతటి గాఢమైన అనుబంధం ఏర్పడింది. ఇంతకీ ఈ వెనెజువెలా మిత్రగ్రామం ఎక్కడుంది? వెనెజువెలాతో అక్కడి స్కూలుకు ఉన్న ఎమోషనల్ సంబంధమేంటి ? ఆ గ్రామస్థులు వెనెజువెలా గురించి ఎందుకు అంతగా ఆలోచిస్తున్నారు? తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.
ఆలోచనంతా వెనెజువెలా గురించే
వెనెజువెలా ప్రస్తుతం పాలనాపరమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ ఏడాది జనవరి 3న తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు అమెరికా ఆర్మీ ఈ దేశంపై మెరుపు దాడి చేసింది. వెనెజువెలా దేశాధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన సతీమణి సిలియా ఫ్లోర్స్లను కిడ్నాప్ చేసి అమెరికాకు తీసుకెళ్లింది. నాటి నుంచి బంగాల్ రాష్ట్రం నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలోని 'బాగు' గ్రామస్థులు ఆందోళనగా ఉన్నారు. సంక్షోభం నుంచి వెనెజువెలా గట్టెక్కాలని వాళ్లు అందరు దేవుళ్లకు పూజలు చేస్తున్నారు. స్థానిక గవర్నమెంటు స్కూలులోనూ పిల్లలు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. గ్రామస్థులు ప్రతిరోజూ న్యూస్ను ఫాలో అవుతూ, వెనెజువెలా అప్డేట్స్ను ఆసక్తిగా తెలుసుకుంటున్నారు. వెనెజువెలాపై 'బాగు' గ్రామ ప్రజలకు ఇంతటి మమకారం ఏర్పడటానికి ప్రధాన కారకుడు హ్యూగో చావెజ్. ఈయన వెనెజువెలా మాజీ దేశాధ్యక్షుడు. 1999 నుంచి 2013 వరకు 14 ఏళ్లపాటు దేశ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు.
శిథిలావస్థకు స్కూల్ : బంగాల్కు చావెజ్
బంగాల్లోని ఇతర పల్లెలతో పోలిస్తే బాగు గ్రామంలో అక్షరాస్యతా శాతం చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఈ ఊరిలో స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ కాలంలోనే 1942లో స్కూలు ఏర్పాటైంది. అప్పట్లో కొంతమంది స్థానిక స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు, దాతలు ఇచ్చిన విరాళాలతో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామస్థులు దీన్ని 'బాగు లోయర్ బేసిక్ ప్రైమరీ స్కూల్', 'బాగు జూనియర్ బేసిక్ ప్రైమరీ స్కూల్' అని పిలుస్తుంటారు.
2005 సంవత్సరం నాటికి ఈ పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరింది. ఆ సమయానికి రాష్ట్రంలో వామపక్ష కూటమి అధికారంలో ఉంది. నాడు సీఎంగా సీపీఎం సీనియర్ నేత బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ ఉన్నారు. అప్పటి వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు హ్యూగో చావెజ్ ఒక సోషలిస్ట్. అయితే ఆయన ప్రభుత్వానికి వెనెజువెలా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మద్దతునిచ్చేది. ముడి చమురు రంగంలో భారత్తో సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే లక్ష్యంతో 2005 మార్చి 4 నుంచి 7 వరకు భారత్లో హ్యూగో చావెజ్ పర్యటించారు. ఈసందర్భంగా హ్యూగో చావెజ్ను బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీ కలిసి, బంగాల్లో పర్యటించాలని కోరారు. అందుకు చావెజ్ వెంటనే ఓకే చెప్పారు.
పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులతో చావెజ్ మాటామంతి
గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ, విద్యా వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేసేందుకు బంగాల్ హ్యూగో చావెజ్ పర్యటించారు. 2005 మార్చి 5, 6 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో ఆయన పర్యటన జరిగింది. ఆ పర్యటనలో భాగంగా, బాగు గ్రామంలోని ఏకైక ప్రాథమిక పాఠశాలలోకి హ్యూగో చావెజ్ అడుగు పెట్టారు. ప్రతీ తరగతి గదిని ఆయన నిశితంగా పరిశీలించారు. పాఠశాల పరిసరాలన్నీ తరచి చూశారు. పాఠశాల ఎదుటే చెరువు ఉండటాన్ని చూసి చావెజ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల భద్రత కోసం, ఆ చెరువును నింపి ఆట స్థలాన్ని సృష్టించాలని సూచించారు. బడిలోని తరగతి గదుల సంఖ్యను పెంచాలన్నారు. ఈసందర్భంగా పాఠశాలలోని పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులతోనూ హ్యూగో చావెజ్ ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. పాఠశాల అభివృద్ధి గురించి తన మనసులోని అభిప్రాయాలకు వారికి చెప్పారు. విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని బాగు గ్రామ పాఠశాలకు ఆర్థిక గ్రాంట్ను మంజూరు చేస్తానని చావెజ్ ఆనాడు హామీ ఇచ్చారు.
మాట నిలుపుకున్న చావెజ్ : రూ.12.50 లక్షల గ్రాంట్
బాగు గ్రామ ప్రాథమిక పాఠశాలను హ్యూగో చావెజ్ సందర్శించి వెళ్లిన రెండేళ్ల తర్వాత ఫలితం వచ్చింది. ఆలస్యంగానైనా ఇచ్చిన మాటను వెనెజువెలా మాజీ అధ్యక్షుడు హ్యూగో చావెజ్ నిలబెట్టుకున్నారు. 2007లో బాగు గ్రామ పాఠశాల పునరుద్ధరణ పనుల కోసం వెనెజువెలా ప్రభుత్వం నుంచి రూ.12.50 లక్షల గ్రాంట్ నాటి బంగాల్ సీఎం బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్జీకి అందింది. ఆ డబ్బుతో పాఠశాలలో సమూల పరివర్తన ప్రారంభమైంది. కొత్త తరగతి గదులను నిర్మించారు. స్కూలు ఎదుటే ఉన్న చెరువును నింపి ఆట స్థలాన్ని సృష్టించారు. పాఠశాల చుట్టూ కంచెను నిర్మించారు. దీంతో బాగు గ్రామ ప్రాథమిక పాఠశాల రూపురేఖలు మారిపోయాయి.
18 ఏళ్లలోనే పాఠశాల మళ్లీ శిథిలావస్థకు
కాలచక్రం గిర్రున తిరిగింది. పునరుద్ధరణ పనులు జరిగిన 18 ఏళ్ల తర్వాత బాగు గ్రామ పాఠశాల మళ్లీ శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. గోడల నుంచి ప్లాస్టర్ దాకా అన్నీ దారుణ స్థితికి చేరాయి. ఏ క్షణమైనా కూలిపోయే స్థితికి పాఠశాల భవనం చేరింది. తగినన్ని తరగతి గదులు లేవు. దీంతో రెండు తరగతుల విద్యార్థులు ఒకే రూంలో కూర్చోవాల్సి వస్తోంది. ఉపాధ్యాయుల కోసం స్టాఫ్ రూం లేదు. పాత భవనంలోని అనేక గదులు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో వాటికి తాళాలు వేశారు. స్కూలు పాత భవనాన్ని మరమ్మతు చేయడానికి దాదాపు రూ.14 లక్షలు అవసరమని అంచనా. దీనిపై బంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల బోర్డుకు దరఖాస్తును సమర్పించారు.
వెనెజువెలాలో శాంతికోసం స్కూలులో ప్రార్థనలు
వెనెజువెలాలో ప్రస్తుతం పరిస్థితులు సరిగ్గా లేవు. ఆ దేశం చుట్టూ సముద్ర జలాల్లో అమెరికా యుద్ధ నౌకలు ఉన్నాయి. వాటిపై భారీ సంఖ్యలో అమెరికా సైనికులు ఉన్నారు. దీంతో వెనెజువెలా ప్రజలు, ప్రభుత్వం ఆందోళనలో ఉన్నాయి. ఆ దేశానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న ముడి చమురు క్షేత్రాలను అదుపులోకి తీసుకునే దిశగా అమెరికా అడుగులు వేస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో వెనెజువెలాలో శాంతి కోసం బెంగాల్లోని ‘బాగు లోయర్ బేసిక్ ప్రైమరీ స్కూల్’ విద్యార్థులు ప్రతివారం రెండుసార్లు (మంగళ, బుధవారాల్లో) ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. వెనెజువెలా ప్రభుత్వం పెద్ద మనసుతో చేసిన సాయాన్ని ఈ స్కూలు, ఈ గ్రామం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. తమకు చేయూతనిచ్చిన వెనెజువెలా సమస్యల వలయంలో చిక్కుకోవడాన్ని చూసి బాగు గ్రామం తల్లడిల్లుతోంది. ఆ దేశంలోని పరిస్థితులు కుదుటపడాలని కోరుకుంటోంది.
చావెజ్ సాయం చేశారు- అందుకే ఈ అభిమానం
'2005లో హ్యూగో చావెజ్ మా బడికి వచ్చారు. ఆయన మా అందరితో చాలా బాగా మాట్లాడారు. స్కూలు సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. పిల్లలనూ పలకరించారు. మా స్కూలు వసతుల కోసం డబ్బులను ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచే వెనెజువెలా దేశంపైనా మాకు అభిమానం ఏర్పడింది. అక్కడి సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలని దేవుణ్ని కోరుకుంటున్నాం. వెనెజువెలా కలకాలం ప్రశాంతంగా, సుభిక్షంగా ఉండాలి. అక్కడ ఏం జరుగుతోందో మేం రోజూ న్యూస్ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం' అని బాగు లోయర్ బేసిక్ ప్రైమరీ స్కూల్లో మధ్యాహ్న భోజనం వంటగది బాధ్యతను పర్యవేక్షించే కళ్యాణి మండల్ తెలిపారు.
చావెజ్ వచ్చిన రోజులు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి
వెనెజువెలా మాజీ అధ్యక్షుడు హ్యూగో చావెజ్ మా పాఠశాలకు వచ్చిన రోజులు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి. ఆయన మా బడిలోని ప్రతీదీ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు. ఆ సమయంలో పాఠశాలలో దాదాపు 300 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఆయన మా పాఠశాల పట్ల చాలా ఆకర్షితుడు అయ్యారు. స్కూలు విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం ఆనాడు లక్షల రూపాయల గ్రాంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు పాఠశాల భవనం మళ్లీ కూలిపోయే స్థితికి చేరింది. దీంతో విద్యార్థులు అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకొని తరగతి గదిలో కూర్చుంటున్నారు. విద్యార్థుల సేఫ్టీ కోసమే బాగా దెబ్బతిన్న తరగతి గదులను వాడటం లేదు. ఒక్కో రూంలో రెండు తరగతులను కూర్చోబెడుతున్నాం. స్కూలు భవనాన్ని కూల్చివేసి పునర్నిర్మించాలి. ఈ పనిని చేయిస్తామని ప్రభుత్వ పాఠశాలల బోర్డు ఛైర్మన్ మాకు హామీ ఇచ్చారు’’ అని ‘బాగు లోయర్ బేసిక్ ప్రైమరీ స్కూల్’ ప్రధానోపాధ్యాయుడు సందీప్ బైద్య ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.