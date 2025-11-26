ETV Bharat / bharat

భారతీయులకు పాలు అంటేనే ఇష్టం- స్మూతీలు, ప్రొటీన్ షేక్​లు వచ్చినా పాత అలవాటు మారలేదుట!

ఇండియా లాక్టోగ్రాఫ్​ పైడింగ్స్​ 2025-26 నివేదికలో వెల్లడి- దేశంలోని 8 మెట్రో నగరాల్లో సర్వే

Milk Consumption in India
Milk Consumption in India (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Milk Consumption in India : స్మూతీలు, ప్రొటీన్ షేక్​లు లాంటివి వస్తున్నా ఇప్పటికీ భారత్​లోని ప్రతీ 10 మందిలో ఏడుగురు పాలు, పాల ఉత్పత్తులను తరచూగా తీసుకుంటున్నట్లు తేలింది. ప్రస్తుత సంప్రదాయ పద్ధతుల నుంచి స్మూతీలు, ప్రొటీన్ షేక్​లు, ఫ్లేవర్​డ్​ వెరైటీల వైపు మారినా పాత విధానాలనే కొనసాగిస్తున్నట్లు బయటపడింది. ఇండియా లాక్టోగ్రాఫ్​ పైడింగ్స్​ 2025-26 పేరిట ప్రముఖ పాలు, పాల ఉత్పత్తల తయారీ సంస్థ గోద్రేజ్​ జెర్సీ విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. యూగవ్​ అనే సంస్థ సహకారంతో ఈ అధ్యయనాన్ని చేపట్టారు. ఇందుకోసం దేశంలోని 8 మెట్రో నగరాల్లో సర్వే చేశారు. ఇందులో 58శాతం మంది పాల వినియోగదారులు బాదం పాలు, కుంకుమ పువ్వు పాలు లాంటి ఫ్లేవర్​డ్ వెరైటీలకు అలవాటు పడినట్లు తేలింది. ఇంకా 51 శాతం మంది ప్రజలు పాలను స్ముూతీల్లో కలుపుకొని తాగుతున్నట్లు అధ్యయనంలో బయటపడింది. అయితే పాల వినియోగంలో టీ, కాఫీల తయారీకే ఎక్కువగా వాడుతున్నారని, 59శాతం ప్రజలు వీటిని తాగుతున్నట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. కేవలం పాలను మాత్రమే తాగేవారు పిల్లలు సహా 52శాతం మంది ఉన్నట్లు వివరించారు.

ఆ భయంతో పిల్లల్లో తగ్గిన పాల వినియోగం
మరోవైపు పిల్లల్లో పాలు తాగేవారి సంఖ్య తగ్గడానికి తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న భయాలే కారణమని ఈ అధ్యయనం వివరించింది. ఈ సర్వేలో 64శాతం మంది తల్లిదండ్రులు పాలు తాగిపిస్తే పిల్లల్లో ఎముకల సాంద్రత దెబ్బతింటుందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలు పెరగాల్సిన శారీరక వృద్ధి కన్నా తక్కువగా పెరుగుతారని మరో 54 శాతం మంది భావిస్తున్నట్లు తేలింది. పాలు తాగించే తల్లిదండ్రుల్లో 73శాతం మంది కాల్షియం కోసం తీసుకున్నట్లు, మరో 62శాతం మంది మాత్రం ప్రొటీన్​, శక్తి కోసం పాలు తాగుతున్నట్లు చెప్పారు.

64శాతం మంది ఇళ్లలో బ్రాండెండ్​ పశువుల పాలు
మార్కెట్​లో బ్రాడెండ్​ పాల ప్రభావం ఎక్కువ అయినట్లు ఈ అధ్యయనంలో తేలింది. 64శాతం మంది తమ ఇళ్లలో బ్రాండెండ్​ పశువుల పాలు తీసుకుంటుండగా, 21 శాతం మంది మాత్రం బ్రాండెండ్​ కానీ విడి పాలను తాగుతున్నట్లు తేలింది. ఇంకా 12 శాతం మంది బాదం, సోయా లాంటి మొక్కల ఆధారిత పాలను తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పింది. ఈ బ్రాండెడ్​ పాల ఎంపికలో​ నాణ్యతపై నమ్మకంపై 60 శాతం మంది, రుచి పట్ల మరో 48 శాతం, సౌకర్యం ఆధారంగా ఎంచుకున్నట్లు 46 శాతం మంది చెప్పారు. 71శాతం మంది పాలు శుభ్రంగా ఉండడం అనేది ముఖ్యమైన అంశంగా పేర్కొన్నారు. ఇక సంప్రదాయ పాల ఉత్పత్తుల్లో పెరుగు (80శాతం) పనీర్ చీజ్​ (76శాతం), వెన్న (74శాతం) వాటా ఉన్నట్లు తెలిపింది.

