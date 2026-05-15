విమానంలో ఫొటోలు తీశాడని పదేళ్ల జైలు శిక్ష- దుబాయ్‌ కోర్టు సంచలన తీర్పు

విమానంలో ఫొటోలు తీసిన భారతీయ వ్యక్తి - అరెస్టు చేసిన దుబాయ్ పోలీసులు- పదేళ్ల జైలుశిక్ష విధిస్తూ కోర్టు తీర్పు- గోపాల్‌గంజ్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌ను ఆశ్రయించిన బాధిత కుటుంబం

Published : May 15, 2026 at 10:09 PM IST

Bihar Man Sentenced In IN UAE : చేతిలో ఫోన్ ఉంది కదా అని, ఓ భారతీయ యువకుడు విమానం లోపల సరదాగా ఫొటోలు, వీడియోలు తీశాడు. కట్ చేస్తే, 22 నెలల తర్వాత 2026 మే 14న ఆయనకు దుబాయ్ కోర్టు 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్షను విధించింది. ఈ సంచలన తీర్పు గురించి తెలిశాక, బిహార్‌లోని ఆ యువకుడి కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఎలాగైనా తమ వాడిని దుబాయ్ కోర్టు విధించిన శిక్ష నుంచి కాపాడాలంటూ బాధిత కుటుంబీకులు గోపాల్‌గంజ్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌ను ఆశ్రయించారు. ఇంతకీ భారతీయ యువకుడికి ఎందుకింత పెద్ద శిక్షను విధించారు ? విమానంలో ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడం అంతపెద్ద నేరమా? బాధిత కుటుంబం వాదన ఏమిటి ? భారత సర్కారు న్యాయ సహాయం చేయనుందా ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అసలేం జరిగింది ?
అది బిహార్‌లోని గోపాల్‌గంజ్ జిల్లా సదర్ బ్లాక్‌లోని రఫీ ఇందర్వా గ్రామం. ఈ ఊరికి చెందిన అమీరుల్ మియా కుమారుడు వసీం అక్రమ్‌ ఉపాధి కోసం 22 నెలల క్రితం దుబాయ్‌కు వెళ్లాడు. భారత్ నుంచి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)కు ఓ అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులో వెళ్తుండగా, యూఏఈ దేశ సరిహద్దుల్లో విమానం ఎగురుతుండగా తన ఫోనుతో ఫొటోలు, వీడియోలు తీశాడు. వసీం ప్రయాణించిన నిర్దిష్ట విమానయాన సంస్థ పేరు, ఫ్లైట్ నంబర్ వివరాలను భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా దుబాయ్ అధికార వర్గాలు బహిర్గతం చేయలేదు. దుబాయ్‌లోని కఠినమైన భద్రత, వ్యక్తిగత గోప్యత చట్టాల ప్రకారం విమానం లోపల ఫొటోలు తీయడం తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. ఈవిషయం తెలియక వసీం విమానంలో ఫొటోలు, వీడియోలను క్లిక్ మనిపించాడు.

ఎప్పుడు అరెస్టు చేశారు ?
విమానంలో ఫొటోలు తీసిన విషయం నిర్ధరణ కావడంతో దాదాపు రెండు నెలల క్రితం ఓ శుక్రవారం రోజున మధ్యాహ్నం నమాజు ముగించుకొని వసీం ఇంటికి వెళ్తుండగా దుబాయ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాను కేవలం జ్ఞాపకం కోసమే విమానంలో ఫొటోలు తీశానని వసీం చెప్పినా అక్కడి పోలీసులు వినిపించుకోలేదు. తాను నేరపూరిత ఉద్దేశంతో విమానంలో ఫొటోలు తీయలేదని వసీం గొంతుచించుకున్నా దుబాయ్ స్థానిక కోర్టు సైతం పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన దుబాయ్ స్థానిక కోర్టు చివరకు 2026 మే 14న ఆయనకు 10 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్షను విధిస్తూ తీర్పును వెలువరించింది.

వసీం అక్రమ్‌ కుటుంబ సభ్యులు (Source : ETV Bharat)

వసీంను కాపాడండి : మెజిస్ట్రేట్‌‌కు కుటుంబీకుల విన్నపం
యూఏఈలో వసీం కూలి పనులు చేసేవారు. ఆయన ప్రతినెలా ఇంటికి పంపే వేతనం డబ్బులపైనే యావత్ కుటుంబం నడుస్తుంటుంది. వారిది రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని నిరుపేద కుటుంబం. దుబాయ్ కోర్టు విధించిన శిక్ష నుంచి వసీం‌ను కాపాడాలంటూ గోపాల్‌గంజ్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌ పవన్ కుమార్ సిన్హాను వసీం కుటుంబీకులు ఆశ్రయించారు. వసీం పూర్తిగా నిర్దోషి అని, అతడు నేరపూరిత ఉద్దేశంతో విమానంలో ఫొటోలను తీయలేదని వారు మెజిస్ట్రేట్‌‌కు తెలిపారు.

గోపాల్‌గంజ్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్‌ను వేడుకుంటున్న కుటుంబ సభ్యులు (Source : ETV Bharat)

వసీం ఒక సాధారణ యువకుడని, జ్ఞాపకాలను భద్రపర్చుకోవడానికే ఫొటోలను తీశాడని చెప్పారు. యూఏఈ నియమ, నిబంధనలు వసీంకు పెద్దగా తెలియవన్నారు. వసీంపైనే ఆధారపడి తల్లిదండ్రులు, సోదరి, భార్య సల్మా ఖాతూన్, ఇద్దరు పిల్లలు జీవిస్తున్నారంటూ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌‌కు ఆయన కుటుంబీకులు ఒక దరఖాస్తును సమర్పించారు. దీని ప్రకారం, ప్రస్తుతం వసీం భార్య కూడా అనారోగ్యంతోనే బాధపడుతున్నారు. వారి కుటుంబానికి వేరే ఆదాయ మార్గమేదీ లేదు.

ఫోన్‌లో ఆ ఫొటోలున్నాయని జైలుకు పంపారు : వసీం తల్లి
'కొంతమంది ఇతర వ్యక్తులతో పాటు నా కొడుకు(వసీం)ను యూఏఈ పోలీసులు తొలుత అరెస్టు చేశారు. విచారణ అనంతరం ఇతరులను పోలీసులు విడుదల చేశారు, కానీ, వసీం మొబైల్ ఫోన్‌లో ఓడకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు దొరికాయి. దీంతో నా కొడుకును జైలుకు పంపారు. చివరకు శిక్షను విధించారు' అని వసీం తల్లి షైదా ఖాతూన్ చెప్పారు.

Wasim Akram's Family Members (Source : ETV Bharat)

కేంద్ర హోం శాఖకు నివేదిక పంపుతాం : జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌
'గోపాల్‌గంజ్ జిల్లాకు చెందిన వసీంకు దుబాయ్‌లో జైలుశిక్ష పడిన అంశాన్ని మేం తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం. న్యాయ సహాయం కోరుతూ బాధిత కుటుంబం నుంచి అందిన విన్నపాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపితే తదుపరి చర్యలు సాధ్యమవుతాయి. దీనిపై కేంద్ర హోం శాఖకు నివేదిక పంపాలని ఆదేశించాను' అని గోపాల్‌గంజ్ జిల్లా మెజిస్ట్రేట్‌ పవన్ కుమార్ సిన్హా తెలిపారు.

న్యాయంపై ఆశ
తాము పేదవాళ్లమని, నిస్సహాయులమని వసీం కుటుంబం చెబుతోంది. వసీం సంపాదనే, వారి కుటుంబానికి ఏకైక జీవనాధారం. ఇప్పుడు, ఆయనకు దుబాయ్‌లో జైలు శిక్ష పడటంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడింది. ప్రభుత్వం సహాయంతో తమ కుమారుడికి న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశలో ఆ కుటుంబం ఉంది.

