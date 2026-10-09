రక్షణ రంగంలో స్వదేశీ మంత్ర- 'ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ' తయారుచేసే షూస్ వాడనున్న దేశ సైనికులు
దేశ సైనికులు ఇకపై కాన్పుర్ ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ తయారు చేసిన ప్రత్యేక బూట్లను ధరించనున్నారు. సముద్ర మట్టానికి 20వేల అడుగులకుపైగా ఎత్తులో ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా విధులు నిర్వహించడానికి జవాన్లకు బూట్లు సహాయపడతాయి.
Published : October 9, 2026 at 9:58 PM IST
Indian Soldiers Using Shoes : దేశ సరిహద్దుల్లో మోహరించిన సైనికుల కోసం ప్రత్యేకమైన బూట్లను (షూస్) క్రమం తప్పకుండా తయారుచేసే కాన్పూర్లోని 'ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ' (OEF) కీలక మైలురాయిని సాధించింది. మైనస్ 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ వంటి ఎముకలు కొరికే చలిలో కూడా సైనికుల పాదాలకు పూర్తి రక్షణ కల్పించే షూస్ను ఈ కర్మాగారం మొట్టమొదటిసారిగా తయారుచేసింది. అంతేకాకుండా సముద్ర మట్టానికి 20,000 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ప్రాణాంతకమైన మంచు, చలి ఉండే ప్రాంతాలలో కూడా సైనికులు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా విధులు నిర్వహించడానికి ఈ బూట్లు సహాయపడతాయి. దీంతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన యుద్ధభూమి సియాచిన్, లేహ్-లద్ధాఖ్ మంచు శిఖరాలపై మోహరించిన దేశ జవాన్లు ఇకపై విదేశీ తయారీ పాదరక్షలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆత్మనిర్భరతకు సాక్షిగా
'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' మిషన్లో భాగంగా ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కేంద్రమైన కాన్పుర్లోని 'ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ' ఈ గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. ఈ ఫ్యాక్టరీ రక్షణ రంగంలో విదేశీ దిగుమతులపై భారత్ ఆధారపడడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. కాన్పుర్లో తయారైన ఈ ప్రత్యేకమైన బహుళ ప్రయోజన (మల్టీపర్పజ్) మిలిటరీ బూట్లకు సైన్యం ఆమోదం తెలపడమే కాకుండా, రూ.40 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్ను ఇచ్చింది. ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే, గతంలో ఇటలీ నుంచి సైనికుల కోసం షూస్ను దిగుమతి చేసుకునేవారు. ఆ జత షూస్ ధర రూ.50,000 ఉండేది. ఇప్పుడు కాన్పుర్లో సరిగ్గా సగం ధరకే అంటే కేవలం రూ.25,000కే జవాన్లకు బూట్లు లభిస్తున్నాయి. కాన్పుర్లో తయారైన ఈ స్వదేశీ బూట్ల ధర విదేశీ బ్రాండ్ల రేట్తో పోలిస్తే దాదాపు సగం మాత్రమే. దీంతో ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీని అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.
అదొక విజయవంతమైన కార్యక్రమం : OEF చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ అనిల్ రంగా
సైనికుల అవసరాలన్నింటినీ తీర్చగల సాంకేతికతను ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీలో అభివృద్ధి చేశామని ఆ సంస్థ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ డాక్టర్ అనిల్ రంగా తెలిపారు. మంచు ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేకంగా బూట్లను (ఇవి -50°C వరకు ఉండే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకోగలవు) అభివృద్ధి చేశామని అన్నారు. అదే సమయంలో ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి చేస్తున్న మూడు రకాల బూట్లు అన్ని రకాల భూభాగాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయని తెలిపారు. కొత్త బూట్ల కోసం ఆర్డర్లు రాగానే కర్మాగారంలో ఉత్పత్తి ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆలివ్ గ్రీన్ బూట్ల తయారీ అనేది ఓఈఎఫ్ చేపట్టిన ఒక ప్రత్యేకమైన, విజయవంతమైన కార్యక్రమమని అన్నారు.
"గతేడాది సైన్యానికి 7.5 లక్షల బూట్లు, నావికాదళానికి లక్షకు పైగా బూట్ల సరఫరా చేశాం. ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన యంత్రాలను ఉపయోగించి బూట్లు తయారు చేస్తున్నాం. మేము సకాలంలో సాయుధ దళాలకు బూట్లను సరఫరా చేస్తాం. ఈ కర్మాగారంలోని కార్మికులు, అధికారులు అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచారు. మేము ఇప్పటికే సైన్యానికి హై-యాంకిల్ బూట్లతో సహా వివిధ రకాల షూస్ను సరఫరా చేస్తున్నాం. ఈ ఏడాది లక్షలాది జతల బూట్లను తయారు చేయడానికి మాకు ఆర్డర్ వచ్చింది. దేశ సైనికుల కోసం ఓఈఎఫ్ మొదటి సారిగా మూడు కొత్త రకాల షూస్ను అభివృద్ధి చేసింది. వాటి ప్రత్యేక డిజైన్ల కారణంగా అవి సైనికుల్లో బాగా ఆదరణ పొందుతాయని నమ్మకం ఉంది. ఈ బూట్లలో ప్రధానంగా ఆలివ్ గ్రీన్ బూట్లు, స్వెడ్ లెదర్ బూట్లు, నల్లని లెదర్ బూట్లు ఉన్నాయి. పరీక్షల కోసం ఈ మూడు రకాల బూట్లలో ఒక్కో రకానికి చెందిన 5,000 జతలు ఇప్పటికే సాయుధ దళాలకు పంపించాం. ప్రస్తుతం ఓఈఎఫ్లోని సీనియర్ అధికారులు, సిబ్బంది సైన్యం నుంచి తదుపరి ఆదేశాల కోసం వేచి చూస్తున్నారు" అని ఆర్డినెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ డాక్టర్ అనిల్ రంగా వెల్లడించారు.