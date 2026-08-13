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మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రైడ్- భారత తొలి సోలార్ ఫెర్రీ స్టార్టప్​కు హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూలో చోటు!

హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూలో కేరళకు చెందిన నవాల్ట్ స్టార్టప్- భారత్‌లో తొలి సోలార్ ఫెర్రీ 'ఆదిత్య'ను రూపొందించిన సంస్థ- ప్రపంచవ్యాప్తంగా 45 సోలార్ బోట్లు డెలివరీ

India First Solar Ferry Aditya
సోలార్ బోట్ స్టార్టప్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 6:31 AM IST

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Navalt Solar Boat Harvard Review : కేరళకు చెందిన మెరైన్ టెక్నాలజీ స్టార్టప్ 'నవాల్ట్' అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకుంది. సౌర శక్తితో (సోలార్ పవర్) నడిచే వాటర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చినందుకుగానూ ప్రపంచ ప్రసిద్ధ హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూలో ఈ కంపెనీ వివరాలు ప్రచురితమయ్యాయి. భారత్‌లోనే మొట్టమొదటి సోలార్ ఫెర్రీ (పడవ) అయిన 'ఆదిత్య'ను ఈ కంపెనీనే తయారు చేసింది. ఐఐఎం బెంగళూరుకు చెందిన పరిశోధకులు డాక్టర్ శిరిల్ సాజు, ప్రశాంత్ వర్మలు ఈ కంపెనీ ప్రయాణంపై ఒక ప్రత్యేక కేస్ స్టడీని రూపొందించారు. నవాల్ట్ స్వదేశీ సాంకేతికత, బిజినెస్ మోడల్, సోలార్ రవాణా వల్ల కలిగే ఆర్థిక ప్రయోజనాల గురించి ఇందులో వివరించారు. దీనినే హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ ప్రచురించింది. దీంతో నవాల్ట్ సాధించిన విజయాలు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

త్రిస్సూర్ జిల్లా పెరింగోట్టుకర గ్రామానికి చెందిన సందిత్ తండాశెర్రి 2013లో నవాల్ట్ కంపెనీని స్థాపించారు. సందిత్ ఐఐటీ మద్రాస్‌లో నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ పూర్తి చేశారు. ఆయన గుజరాత్‌లో రెండేళ్లు, సౌత్ కొరియా, జపాన్‌లోని పెద్ద షిప్‌యార్డుల్లో ఐదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. తర్వాత ఫ్రాన్స్‌లో ఎంబీఏ పూర్తి చేసి భారత్‌కు తిరిగి వచ్చారు. పడవలు, నౌకల్లో ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడమే ఆయన ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండేది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన దృష్టి పునరుత్పాదక సౌరశక్తివైపు మళ్లింది. దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటు పరిశోధనల తర్వాత 2017లో భారతదేశపు తొలి సోలార్ ఫెర్రీ ఆదిత్యను తయారు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పడవ కేరళలోని వైకోమ్- తవనక్కడవు మధ్య సౌరశక్తితో విజయవంతంగా నడుస్తోంది. 'నవాల్ట్' అనే పేరు 'నావిగేషన్ బై ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ' నుంచి వచ్చింది.

స్వదేశీ బ్యాటరీతో కిలో మీటరుకు 4 పైసలే ఖర్చు!
నవాల్ట్ స్టార్టప్ విజయంలో ప్రధానమైన అంశం వారు సొంతంగా తయారు చేసిన బ్యాటరీ సిస్టమ్. దీని వల్ల పడవల తయారీ ఖర్చుతో పాటు సమయం కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. సాధారణ డీజిల్ పడవల కంటే సోలార్ పడవల నిర్వహణ ఖర్చు చాలా తక్కువ. నవాల్ట్ సృష్టించిన ఈ పడవల్లో ప్రయాణికుడికి కిలో మీటరుకు కేవలం 4 పైసలు మాత్రమే ఖర్చవుతుందని స్టార్టప్‌ను ఉటంకిస్తూ ఈ కేస్ స్టడీలో వెల్లడించారు.

నవాల్ట్ తమ కార్యకలాపాలను దేశవిదేశాలకు విస్తరించింది. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 45 సోలార్ పడవలను సరఫరా చేసింది. ప్రస్తుతం మరో 40 పడవల్ని రూపొందిస్తున్నారు. భారతదేశంలో చూస్తే కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, గోవా, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, బంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ పడవలు పనిచేస్తున్నాయి. విదేశాల్లో ఇప్పటికే కెనడాలో ఒక పడవ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తుండగా, ఇజ్రాయెల్, సీషెల్స్, మాల్దీవులు, సైప్రస్ దేశాల కోసం ప్రస్తుతం ప్రత్యేక నౌకల్ని తయారు చేస్తోంది. తయారీలో ఉన్నటువంటి 40 పడవల్లో సగం పర్యటక రంగానికి సంబంధించినవి కావడం గమనార్హం.

కేరళ ప్రభుత్వం నవాల్ట్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఆదిత్యతో సహా 5 పడవల్ని కొనుగోలు చేసింది. రాబోయే ఐదారు నెలల్లో మరో 10 పడవల్ని అందించనుంది. ఈ పడవలకు ఐదేళ్ల మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ కూడా ఉంది. వీటితో పాటు రెండు రో- రో (రోల్ ఆన్/ రోల్ ఆఫ్) నౌకలను కూడా నవాల్ట్ నిర్మిస్తోంది. ప్రయాణికుల పడవలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, పెద్ద పెద్ద సరకు రవాణా (కార్గో) నౌకల్ని కూడా ఎలక్ట్రిక్ నౌకలుగా మార్చాలని నవాల్ట్ చూస్తోంది. కేరళ షిప్పింగ్ అండ్ ఇన్‌ల్యాండ్ నావిగేషన్ కార్పొరేషన్ (KSINC) వద్ద 22 పెద్ద నౌకలు, వాటర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ దగ్గర 50 డీజిల్ బోట్లు ఉన్నాయి. వీటిని ఎలక్ట్రిక్‌గా మారిస్తే ఇంధన ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా పర్యావరణానికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని సందిత్ తెలిపారు.

250 మంది ఉద్యోగులు, గ్లోబల్ ఆఫీసులు
ప్రస్తుతం నవాల్ట్ స్టార్టప్ కంపెనీలో 150 మంది ఇంజినీర్లు, 100 మంది సపోర్టింగ్ స్టాఫ్‌తో కలిపి మొత్తం 250 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. కేరళలోని కళమస్సేరిలో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది. అలప్పుజా, పానవల్లిలో శాశ్వత తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. పెద్ద బోట్లను రోడ్డు మార్గంలో దూర ప్రాంతాలకు తరలించడం వల్ల ఎదురయ్యే లాజిస్టిక్స్ సమస్యల్ని తగ్గించేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్యలో కూడా ఒక తాత్కాలిక తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. భారత్ వెలుపల అమెరికా, బ్రిటన్‌లో నవాల్ట్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసుల్ని కూడా నిర్వహిస్తోంది. మొత్తానికి కేరళలోని చిన్న గ్రామం నుంచి ప్రారంభమైన ఒక మేకిన్ ఇండియా స్టార్టప్, ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగి హార్వర్డ్ పత్రికలో చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.

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