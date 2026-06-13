ఒమన్ సముద్ర జలాల్లో మరో భారత నావికుడు మృతి- వైద్య సాయం అందక ప్రాణాలు కోల్పోయాడా?
తమిళనాడుకు చెందిన సెకండ్ ఆఫీసర్ నిశాంత్ ఉర్తనాథన్ మృతి- అనారోగ్యానికి గురైనా సకాలంలో వైద్య సాయం అందలేదని ఎఫ్ఎస్యూఐ ఆరోపణ- ఘటనపై విచారణతో పాటు మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తరలించాలని డిమాండ్
Published : June 13, 2026 at 6:17 PM IST
Indian Seafarer Dies : భారతీయ నావికుల భద్రతపై మరోసారి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఒమన్ తీర ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న ఓ చమురు ట్యాంకర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న భారతీయ నావికుడు నిశాంత్ ఉర్తనాథన్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. సకాలంలో వైద్య సాయం అందకపోవడమే ఆయన మరణానికి కారణమని ఫార్వర్డ్ సీమెన్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్యూఐ) ఆరోపిస్తోంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు, క్షిపణి దాడుల భయంతో సహాయక చర్యలు ఆలస్యమైనట్లు తెలుస్తోంది.
తమిళనాడుకు చెందిన 35 ఏళ్ల నిశాంత్ ఉర్తనాథన్ ఎంటీ సెలెస్టియల్ (MT Celestial) అనే నౌకలో సెకండ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు. జూన్ 8 నుంచి ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనట్లు సహచర సిబ్బంది తెలిపారు. వరుసగా వాంతులు చేసుకుంటూ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని వెంటనే నౌక యాజమాన్యానికి తెలియజేసినట్లు చెప్పారు.
Another tragic incident for seafarers.— FSUI (@FSUIINDIA) June 13, 2026
, a 2nd Officer on #MTCelestial passed away on the 11th at 1800 hrs due to lack of timely medical support.
Two days later, mortal remains remain onboard without proper preservation. Port #Duqm, #Oman has shut down WiFi/comms, with… pic.twitter.com/YcL65VTiPm
నీళ్లు, ఆహారం తీసుకోవడం మానేసి!
సిబ్బంది వివరాల ప్రకారం, నిశాంత్కు వైద్య సహాయం అందించేందుకు పలుమార్లు ప్రయత్నాలు చేశారు. వీహెచ్ఎఫ్ ఛానల్-16 ద్వారా నేవీ అధికారులను సంప్రదించగా, అమెరికా నేవీకి కూడా సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఎలాంటి స్పందన రాలేదని ఆరోపించారు. సహచరులు అందుబాటులో ఉన్న మందులు, ఆహారం అందించినప్పటికీ ఆయన పరిస్థితి మరింత విషమించిందన్నారు. జూన్ 11 ఉదయం నుంచి నిశాంత్ నీళ్లు, ఆహారం తీసుకోవడం మానేశారని సిబ్బంది వెల్లడించారు. అనంతరం ఆయనను సమీపంలోని ఒమన్లోని డుక్మ్ పోర్టుకు తరలించి వైద్య సాయం అందించాలని నిర్ణయించారు. మధ్యాహ్నం నౌకను పోర్టు వైపు మళ్లించి, డుక్మ్ పోర్టు కంట్రోల్ను సంప్రదించి అత్యవసర వైద్య సహాయం కోరారు. అయితే స్థానిక ఏజెంట్ను సంప్రదించాలని మాత్రమే సూచించారని తెలిపారు.
మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయానికి నిశాంత్ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లినట్లు సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. సాయంత్రం ఆయనలో ఎలాంటి జీవచ్ఛవ లక్షణాలు కనిపించలేదని కంపెనీకి సమాచారం అందించారు. అనంతరం అత్యవసర చికిత్సా చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అదే రోజు సాయంత్రం ఆయన మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.
ఈ ఘటనపై ఫార్వర్డ్ సీమెన్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. "ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని ముందుకు నడిపే నావికుల సంక్షేమాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. యుద్ధ పరిస్థితుల్లో వారికి వైద్య సాయం, స్వదేశానికి తరలింపు వంటి అంశాల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది" అని యూనియన్ పేర్కొంది. నిశాంత్ మృతదేహం మూడు రోజులుగా నౌకపైనే ఉండిపోయిందని ఎఫ్ఎస్యూఐ ఆరోపించింది. సరైన శీతలీకరణ సదుపాయాలు లేకపోవడంతో మృతదేహం కుళ్లిపోవడం ప్రారంభమైందని వెల్లడించింది. దీనివల్ల సిబ్బంది తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారని, ఆరోగ్యపరమైన ప్రమాదాలు కూడా నెలకొన్నాయని తెలిపింది.
స్థానిక ఏజెంట్లను సంప్రదించినప్పటికీ!
నౌక కెప్టెన్ రాజేంద్ర యాదవ్ కూడా ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. పలుమార్లు పోర్టు అధికారులను, స్థానిక ఏజెంట్లను సంప్రదించినప్పటికీ ఆచరణాత్మక సహాయం అందలేదని ఆరోపించారు. నౌక యాజమాన్యం, స్థానిక ప్రతినిధులు తమ బాధ్యతలను విస్మరించారని ఆయన లేఖలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను నౌక యజమాని సంస్థ రోమానా షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఖండించింది. ఘటనకు మూడు రోజుల ముందే షినాస్ పోర్టుకు వెళ్లాలని సూచించినప్పటికీ సిబ్బంది ఆ ఆదేశాలను పాటించలేదని పేర్కొంది. నిశాంత్ పరిస్థితి విషమించిన వెంటనే కంపెనీ వైద్యులను సంప్రదించాలని, సీపీఆర్ నిర్వహించాలని సూచించినట్లు తెలిపింది.
అలాగే రాయల్ ఒమన్ నేవీ, మెరిటైమ్ రెస్క్యూ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఎంఆర్సీసీ), మస్కట్లోని భారత రాయబార కార్యాలయానికి సమాచారం అందించామని కంపెనీ వెల్లడించింది. షినాస్ పోర్టు వైపు ప్రయాణించాలని అధికారుల నుంచి సూచనలు వచ్చాయని పేర్కొంది. అయితే కంపెనీ వాదనను కెప్టెన్ రాజేంద్ర యాదవ్ ఖండించారు. అసాధారణ పరిస్థితుల్లో ఓ నావికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సమయంలో బాధ్యత స్వీకరించాల్సింది పోయి సిబ్బందిపైనే నిందలు మోపడం బాధాకరమని అన్నారు. కాల్ రికార్డులు, సమాచార మార్పిడి వివరాలన్నీ విచారణలో బయటపడతాయని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, నౌకలో గత రెండు మూడు నెలలుగా ఆహార సరఫరా కొరత ఉందని సిబ్బంది ఆరోపించారు. సరుకుల కొరత కారణంగా రేషన్ విధానం అమలు చేస్తున్నారని, కొందరికి నెలల తరబడి జీతాలు కూడా అందలేదని వాపోయారు. నిశాంత్ ఉయిర్థనాథన్ మృతదేహాన్ని వెంటనే స్వదేశానికి తరలించాలని, ఆయన మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని ఎఫ్ఎస్యూఐ డిమాండ్ చేసింది. ప్రాంతీయ ఘర్షణల మధ్య విధులు నిర్వహిస్తున్న భారతీయ నావికుల భద్రత, వైద్య సదుపాయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.