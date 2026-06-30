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వెనెజువెలాలో భారత నావికుడు మృతి- మెదడు, గుండె, కిడ్నీలు సహా అన్ని అవయవాలు మాయం!

శవపరీక్ష చేయకుండానే వెనెజువెలా నుంచి భారత్​కు మృతదేహం- ఇక్కడ పోస్టుమార్టం చేస్తే శరీరంలో కీలక అవయవాలు అన్నీ మిస్​ అయినట్లు గుర్తింపు

File photo of deceased Rakesh Chauhan
File photo of deceased Rakesh Chauhan (ETV Bharat via FSUI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 8:46 PM IST

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Indian Seafarer Organs Missing : వెనెజువెలాలో మరణించిన భారతీయ నావికుడు (సీఫేరర్​) రాకేశ్ చౌహాన్ మృతి వ్యవహారం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశం అయ్యింది. ఆయన శరీరంలోని మెదడు, గుండె, కిడ్నీలు సహా కీలక అవయవాలు ఏవీ లేకపోవడం తీవ్రకలకలం రేపుతోంది.

మే నెలలో రాకేశ్​కు గుండెపోటు రావడంతో మరణించినట్లు షిప్పింగ్ కంపెనీ చెప్పింది. అయితే వెనెజువెలా అధికారులు ఎలాంటి పోస్టుమార్టం నివేదిక ఇవ్వకుండానే మృతదేహాన్ని పంపించారని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. అనుమానంతో వారు భారత్​లో జూన్​ 7న పోస్టుమార్టమ్​ చేయించగా విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. డియోరియాలోని పోస్టుమార్టమ్ హౌస్​లో డాక్టర్​ పీయూశ్​ కుమార్ సింగ్, డాక్టర్ వినీత్ కుమార్ సింగ్, డాక్టర్ శంభు ప్రసాద్​లతో కూడిన వైద్యుల బృందం ఈ పోస్టుమార్టంను నిర్వహించింది. వారు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం, రాకేశ్ మృతదేహంపై మెడ నుంచి పొత్తికడుపు వరకు 60 సెంటీ మీటర్ల కోత పెట్టి, 22 కుట్లు వేసి ఉన్నాయి. అలాగే తల వెనుక భాగంగా ఒక చెవి నుంచి మరో చెవి వరకు 20 సెంటీ మీటర్ల మేర కోతపెట్టి, 21 కుట్లు వేసి ఉన్నాయి. మృతదేహాన్ని మే 7 నుంచి జూన్​ 5 వరకు డీప్​ ఫ్రీజర్​లో భద్రపరిచినట్లు గుర్తించారు.

వైద్యులు అంతర్గత అవయవాలను పరీక్షించడానికి శరీరాన్ని తెరిచినప్పుడు వారికి ఘోరమైన నిజం తెలిసింది. రాకేశ్ శరీరంలో ఒక్క అవయవం కూడా లేదు. ఆయన మెదడు, గుండె, రెండు ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, కిడ్నీలు, ప్లీహం (స్ప్లీన్​), క్లోమగ్రంథి (ప్రాంకియాస్​), జీర్ణాశయం, పేగులు ఏవీ లేవు. వీటితోపాటు మెడ కండరాలు, లారింక్స్​, శ్వాసనాళం (ట్రాకియా) కూడా లేవు. ఇలా శరీరంలో ఎలాంటి అవయవాలు లేకపోవడంతో, మరణానికి గల అసలు కారణాన్ని నిర్ధరించలేకపోయామని వైద్యులు తెలిపారు.

న్యాయం కోసం డిమాండ్​
ఈ విషయంలో న్యాయం కోసం 'ఫార్వర్డ్ సీఫేరర్స్​ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా' (FSUI) డిమాండ్ చేసింది. రాకేశ్​ను ఓడపైకి పంపిన 'ఎక్స్​ఫినిటీ మెరైన్ సెల్యూషన్స్​' కంపెనీ చాలా బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిందని ఎఫ్​ఎస్​యూఐ జనరల్ సెక్రటరీ మనోజ్ యాదవ్​ ఆరోపించారు. ఈ దారుణంపై ఆయన భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఈఏ), వెనెజువెలాలోని భారత రాయబార కార్యాలయానికి ఫిర్యాదు చేశారు.

"భారతీయ నావికుడు రాకేశ్ చౌహాన్ మృతదేహాన్ని వెనిజువెలా అధికారులు ఎలాంటి శవపరీక్ష నివేదిక లేకుండా పంపించారు. భారత్​లో రీ-పోస్టుమార్టమ్ చేయగా శరీరంలో ఒక్క అవయవం కూడా లేదనే భయంకరమైన నిజం బయటపడింది. నావికులు ఇలా బలిపశువులు కావడం ఆమోదయోగ్యం కాదు. వెనెజువెలా ప్రభుత్వం దీనిపై పూర్తి విచారణ జరిపాలి. భారత రాయబార కార్యాలయం తక్షణమే జోక్యం చేసుకొని కుటుంబానికి న్యాయం, పరిహారం అందించాలి" అని ఎఫ్​ఎస్​యూఐ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది.

కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబ సభ్యులు
రాకేశ్ భార్య రంజన ఈ దారుణ ఘటనతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఆమె ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించడంతో వైద్యం అందిస్తున్నారు. "నా భర్త చనిపోయినప్పటి నుంచి నేను తీవ్ర మానసిక క్షోభలో ఉన్నాను. మనోజ్​ యాదవ్ సూచనతో మేము పోస్టుమార్టం చేయించాం. పోస్టుమార్టం రిపోర్టు నన్ను పూర్తిగా కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది" అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పలావు (Palau) జెండా కలిగిన ఎంటీ ఎలియాక్ ఓడ​ (MT Eliak- 9199713) అనే ఆయిల్​ ట్యాంకర్​లో రాకేశ్​ ఫిట్టర్​గా పనిచేస్తున్నారని, నవీ ముంబయికి చెందిన 'ఎక్స్​ఫినిటీ మెరైన్​ సెల్యూషన్స్​' కంపెనీ ద్వారా ఆయన ఈ పనిలో చేరారని బాధిత కుటుంబం తెలిపింది. అయితే దీనిపై స్పందించడానికి సదరు కంపెనీ మేనేజర్ నిరాకరించారు. తాము మీడియాకు ఎలాంటి కీలక సమాచారం అందించలేమని చెప్పారు. దీనితో తమకు న్యాయం చేయాలని సదరు బాధిత కుటుంబం వెనెజువెలాలోని భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని విజ్ఞప్తి చేసింది.

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