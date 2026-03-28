ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం- ట్రైన్డ్​ అటెండెంట్ల నియామకం- రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం

రైలు ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఇండియన్ రైల్వే కీలక నిర్ణయం- ఆన్‌బోర్డ్ సేవల కోసం శిక్షణ పొందిన అటెండెంట్లను నియమించనున్నట్లు ప్రకటన- ఇకపై ప్యాసింజర్లకు మెరుగైన రైలు సేవలు

A new initiative to deploy skilled on-board staff aims to improve hygiene and speed up service
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 28, 2026 at 8:29 PM IST

Trained Attendants In Railway : ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మెరుగైన ఆన్‌బోర్డ్ సేవల కోసం శిక్షణ పొందిన అటెండెంట్లను నియమించాలని నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుల అవసరాలకు సమర్థవంతంగా స్పందించేందుకు శిక్షణ పొందిన, వృత్తిపరమైన పరిజ్ఞానం ఉన్న, చదువుకున్న రైలు అటెండెంట్లను నియమించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

శిక్షణ లేని, వృత్తి నైపుణ్యం లేని అటెండెంట్ల కారణంగా ప్రస్తుత ఆన్‌బోర్డ్ హౌస్‌కీపింగ్ వ్యవస్థ తరచుగా విఫలమవుతోంది. దీంతో కోచ్‌ల నిర్వహణలో లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి. అలాగే ప్రయాణికుల అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. దీంతో ఆన్‌బోర్డ్ సేవలపై ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మెరుగైన ఆన్‌బోర్డ్ సేవల కోసం శిక్షణ పొందిన అటెండెంట్లను నియమించాలని భారతీయ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది.

రైల్వే అటెండెంట్లు విధులేంటి?
భారతీయ రైల్వేలోని ఏసీ కోచ్‌లలో ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రత, శుభ్రతను పర్యవేక్షించే కీలక సిబ్బందని అటెండెంట్లు అంటారు. వీరు బెడ్ రోల్స్ (దుప్పట్లు) సరఫరా చేయడం, కోచ్ లోపలి ఫిట్టింగ్‌లను సరిచూడడం, చిన్నపాటి ఎలక్ట్రికల్/మెకానికల్ సమస్యలను పరిష్కరించడం వంటి పనులు చేస్తారు. అయితే, ప్రయాణికుల అభ్యర్థనలపై ఆలస్యంగా స్పందించడం, దుప్పట్లను పరిశుభ్రంగా లేకపోవడం వంటి అస్థిరమైన సేవా నాణ్యతను ప్రయాణికులు తరచుగా అటెండెంట్ల నుంచి ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అటెండెంట్ల సేవలపై రైల్ మదద్‌కు ఫిర్యాదులు భారీ సంఖ్యలో వస్తున్నాయి.

ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, ఆన్‌బోర్డ్ సేవలను ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి అంకితభావం, నైపుణ్యం గల అటెండెంట్లను నియమించాలని భారతీయ రైల్వే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అటెండెంట్లు రైలు సేవల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. తద్వారా ప్రయాణికుల అవసరాలను ముందుగానే గుర్తిస్తారు. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని వెంటనే పరిష్కస్తారు. రైలు కోచ్‌లలో లైట్లు, ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, ఫిట్టింగ్‌ల వంటి ప్రయాణికుల సౌకర్యాలకు సంబంధించిన చిన్నపాటి యాంత్రిక మరమ్మతులను చేపట్టడం వంటి బాధ్యతలను చూస్తారని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రయాణికులు
అయితే ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైళ్లలో విద్యావంతులైన, నైపుణ్యం కలిగిన అటెండెంట్లను నియమించడం వల్ల ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా ట్రావెలింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను పొందొచ్చని అంటున్నారు. ఇదివరకు పట్టించుకోని చిన్న చిన్న సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

రైల్వే శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం స్వాగతించదగిన చర్య అని బిహార్‌కు చెందిన దయానంద్ సింగ్ అనే ప్రయాణికుడు తెలిపాడు. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్యాసింజర్లు ఇప్పుడు మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని, మెరుగైన ఆన్‌బోర్డ్ సదుపాయాలను పొందుతారని పేర్కొన్నారు. గతంలో నైపుణ్యం గల సిబ్బంది కొరత కారణంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు తరచుగా పట్టించునేవారు కాదన్నాడు. కానీ ఈ చొరవతో అటువంటి సమస్యలు మరింత సమర్థవంతంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

రైల్వే తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల రైలు కోచ్‌లు పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. అలాగే సమస్యల సకాల పరిష్కారంలో జాప్యం ఉండదు. ప్రారంభంలో ప్రతి రైల్వే జోన్‌లో ఎంపిక చేసిన ఐదు రైళ్లలో ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయనున్నారు. దీని సమర్థతను అంచనా వేసిన తర్వాత దశలవారీగా రైల్వే నెట్‌వర్క్ అంతటా విస్తరించాలని యోచిస్తున్నారు.

అటెండెంట్లకు యూనిఫాం
అయితే ప్రయాణికులు సులభంగా గుర్తించగలిగేలా అటెండెంట్లకు యూనిఫాం అందిస్తారు. అలాగే మెరుగైన ఆన్‌బోర్డ్ సేవలను అందించడానికి శిక్షణ పొందినవారిని అటెండెంట్లగా నియమిస్తారు. ఏసీ కోచ్‌లలో దుప్పట్లు సరఫరా, కోచ్‌లను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం, టాయిలెట్ల నిర్వహణ వంటి బాధ్యతలను అటెండెంట్లకు అప్పగిస్తారు. లైట్లు, ఛార్జింగ్ పాయింట్లను సరిచేయడం వంటి చిన్నపాటి మరమ్మతు పనులను చేస్తారు. అవసరమైనప్పుడు ప్రయాణికులకు తక్షణ సహాయం అందిస్తారు. ఏసీ కోచ్‌లలోని అటెండెంట్ సాధారణ విధులను నిర్వర్తిస్తారు. అంతేకాకుండా కేటాయించిన కోచ్ లేదా కోచ్‌లకు సూపర్‌వైజర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తారు. అటెండెంట్‌గా ఉద్యోగం పొందాలంటే కనీసం 12వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే సెమీ-స్కిల్డ్ అయి ఉండాలి.

