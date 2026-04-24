ETV Bharat / bharat

వేసవి రద్దీకి రైల్వే ప్రత్యేక ప్రణాళిక- 18వేల సమ్మర్ స్పెషల్ రైళ్లు- ఎవరూ ఇబ్బందిపడకుండా ఏర్పాట్లు!

వేసవిలో స్వగ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే ప్రణాళిక- ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూలై 15 వరకు ప్రత్యేక రైళ్లకు నోటిఫికేషన్ జారీ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Railways Summer Special Trains : వేసవి సెలవులు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో స్వగ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారతీయ రైల్వే భారీ ప్రణాళికను అమలు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా అధిక రద్దీ ఉండే మార్గాల్లో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని కల్పించేందుకు ఈ ఏడాది వేసవి కాలంలో 18,262 ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను నడపాలని నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించడంతో పాటు, అధిక డిమాండ్ ఉన్న మార్గాల్లో అనుసంధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ చర్యల ప్రధాన లక్ష్యమని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

సమ్మర్ స్పెషల్ రైళ్లపై అశ్వినీ వైష్ణవ్ సమీక్ష
ఈ వేసవి ప్రత్యేక రైళ్ల నిర్వహణపై కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ శుక్రవారం దిల్లీలో సమీక్ష నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రద్దీ మార్గాల్లో ప్రత్యేక రైళ్లను సమర్థవంతంగా నడిపేలా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రయాణికులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈమేరకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సోషల్​మీడియాలో పోస్ట్​ చేసింది.

ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూలై 15 వరకు ప్రత్యేక సేవలు
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూలై 15 వరకు ప్రయాణికుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడంతో మొత్తం 18,262 సమ్మర్ స్పెషల్ రైలు ట్రిప్‌లను నిర్వహించనున్నారు. అలాగే 11,878 ప్రత్యేక రైలు ట్రిప్‌లకు ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. మిగిలిన రైళ్ల వివరాలను కూడా దశలవారీగా ప్రకటించనున్నారు. అదనపు రైళ్ల లభ్యత, సమర్థవంతమైన షెడ్యూలింగ్, నిరంతర పర్యవేక్షణ ఆధారంగా ఈ ప్రణాళిక రూపొందించనున్నారు.

ప్రధాన నగరాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉండే న్యూదిల్లీ, ముంబయి, పుణె, సూరత్, ఉధ్నా, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు సులభమైన రాకపోకలు చేయడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. స్టేషన్ ప్రాంగణాల్లో రద్దీ నియంత్రణ, అదనపు సిబ్బంది నియామకం, ప్రయాణికులకు మార్గదర్శక సేవలు, భద్రతా చర్యలను మరింత బలోపేతం చేశారు.

రియల్-టైమ్ క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్
పశ్చిమ రైల్వే పరిధిలోని ఉధ్నా స్టేషన్‌లో రియల్‌టైమ్ క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్, ప్రయాణికులకు మెరుగైన ఆన్-గ్రౌండ్ మద్దతు, సమర్థవంతమైన రైలు నిర్వహణ ద్వారా ఆదర్శవంతమైన చర్యలు చేపట్టారు. ఈ చర్యలు ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన, అవాంతరాలు లేని ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడానికి జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాలకు ప్రభావవంతమైన తోడ్పాటుగా నిలుస్తున్నాయి.

స్వగ్రామాలకు వెళ్లేవారికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ
సెలవుల సందర్భంగా స్వగ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం రైల్వే ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోంది. స్టేషన్లలో సక్రమమైన బోర్డింగ్ ఏర్పాట్లు, క్యూలైన్ల నిర్వహణ, భద్రతా సిబ్బంది సహకారంతో ప్రయాణికులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా రైళ్లలో ఎక్కేందుకు మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేశారు.

తపతి గంగా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో క్రమబద్ధమైన బోర్డింగ్
ఉధ్నా-థావే తపతి గంగా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (రైలు నెం. 19045)లో ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించి, సురక్షితమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించేందుకు, ఆర్‌పిఎఫ్ సిబ్బంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా, క్రమబద్ధంగా రైలు ఎక్కించడంలో సహాయపడ్డారు. అలాగే, మొత్తం బోర్డింగ్, సీటింగ్ ప్రక్రియను క్రమపద్ధతిలో నిర్వహించారు.

ప్రయాణికుల సౌకర్యమే లక్ష్యం
వేసవి రద్దీ సమయంలో ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన, ఇబ్బందుల్లేని ప్రయాణాన్ని అందించడమే భారతీయ రైల్వే లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు. ముందస్తు ప్రణాళిక, సమర్థవంతమైన నిర్వహణ, తక్షణ స్పందనతో ప్రయాణికుల సేవలను మరింత మెరుగుపరచేందుకు రైల్వే కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

INDIAN RAILWAYS ANNOUNCEMENT
SPECIAL TRAINS FOR SUMMER 2026
INDIAN RAILWAYS SPECIAL TRAINS
SUMMER SPECIAL TRAINS 2026
RAILWAY SUMMER SPECIAL TRAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.