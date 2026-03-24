రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం- టికెట్ క్యాన్సిలినేషన్ ఛార్జీల్లో మార్పులు
కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న భారతీయ రైల్వే శాఖ- టికెట్ క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీల్లో కీలక మార్పులు చేసిన ఇండియన్ రైల్వే- ప్రయాణానికి 72 గంటల ముందు టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మొత్తం అమౌంట్ రీఫండ్
Published : March 24, 2026 at 1:18 PM IST
Ticket Cancellation Charges IRCTC : భారతీయ రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైలు టికెట్ల క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీల్లో కీలక మార్పులు చేపట్టింది. ప్రయాణానికి 72 గంటల ముందు టికెట్ను క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే టికెట్ అమౌంట్ మొత్తం రీఫండ్ అవుతుంది. ప్రయాణానికి 8 గంటల్లోపు టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే ఎలాంటి రీఫండ్ రాదు. అయితే, ప్రయాణ సమయం దగ్గరపడే కొద్దీ టికెట్ రీఫండ్ అమౌంట్ తగ్గుతుంది. అలాగే బోర్డింగ్ పాయింట్ నిబంధనలలో మార్పులను రైల్వే శాఖ తీసుకొచ్చింది. సవరించిన ఈ నిబంధనలు ఏప్రిల్ 1- 15 మధ్య దశలవారీగా అమలవుతాయి.