రైలు ప్రయాణికులకు బంపర్ ఆఫర్- అన్రిజర్వ్డ్ టికెట్లపై 3% డిస్కౌంట్!
రైల్వన్ యాప్ ద్వారా టికెట్టు కొనుగోలు చేస్తున్న వారికి రైల్వే శాఖ బంప్ ఆఫర్- డిజిటల్ పేమెంట్ ద్వారా అన్రిజర్వుడ్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే 3 శాతం డిస్కౌంట్
Published : December 30, 2025 at 8:45 PM IST
RailOne App Discount offer : రైల్వన్ యాప్ ద్వారా టికెట్టు కొనుగోలు చేస్తున్న వారికి రైల్వేశాఖ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. డిజిటల్ పేమెంట్ మోడల్లో రైల్వన్ యాప్ ద్వారా అన్రిజర్వుడు టికెట్లను కొనుగోలు చేస్తే 3శాతం డిస్కౌంట్ అందించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ఆఫర్ 2026 జనవరి 14 నుంచి జులై 14 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొంది.
అయితే ఈ ఆఫర్కు అనుగుణంగా సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థలో మార్పులు చేయాలని సెంటర్ ఫర్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్-CRISకు రైల్వే శాఖ సూచించింది. ఈ నిర్ణయంపై మే నెలలో ప్రయాణికుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించనున్నట్లు తెలిపింది. ప్రస్తుతం రైల్వన్ యాప్లో ఆర్-వాలెట్ ద్వారా టికెట్ కొనుగోళ్లపై వస్తున్న క్యాష్బ్యాక్ యథాతథంగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఇతర వేదికలపై కొనుగోలు చేసే అన్రిజర్వుడు టికెట్లకు ఈ ఆఫర్ వర్తించదని వెల్లడించింది. డిజిటల్ టికెట్ల కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రైల్వే శాఖ తెలిపింది. రైలు టికెట్, ప్లాట్ఫామ్ టికెట్, ట్రైన్లైవ్ ట్రాకింగ్, జర్నీలో ఫుడ్ బుకింగ్ ఇవన్నీ ఒక్క చోట అందించే ఉద్దేశంతో భారతీయ రైల్వే 'రైల్వన్ యాప్'ను తీసుకొచ్చింది.
డిస్కౌంట్: రైల్వన్ యాప్ ద్వారా అన్రిజర్వుడు మరియు ప్లాట్ఫామ్ టిక్కెట్లను ఏ డిజిటల్ పేమెంట్ విధానం (యూపీఐ, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్లు, నెట్ బ్యాంకింగ్) ద్వారా కొనుగోలు చేసినా ఈ 3 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఆఫర్ గడువు: ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ 2026 జనవరి 14 నుండి జూలై 14 వరకు (ఆరు నెలలు) మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఆర్-వాలెట్: ప్రస్తుతం ఆర్-వాలెట్ (R-Wallet) ద్వారా చెల్లింపులు చేసేవారికి లభిస్తున్న 3 శాతం క్యాష్బ్యాక్ యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. కొత్తగా ఇతర డిజిటల్ పేమెంట్లకు కూడా ఈ డిస్కౌంట్ వర్తించేలా సాఫ్ట్వేర్లో మార్పులు చేయాలని సెంటర్ ఫర్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (CRIS)ను రైల్వే శాఖ ఆదేశించింది.
రైల్వన్ యాప్ స్పెషాలిటీ!
భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం ఒకే వేదికపై అన్ని సేవలను అందించే ఉద్దేశంతో ఈ 'సూపర్ యాప్'ను రూపొందించింది. ఇది వరకు రిజర్వేషన్ కోసం IRCTC, జనరల్ టిక్కెట్ల కోసం UTS, రైలు సమాచారం కోసం NTES ఇలా రకరకాల యాప్లు వాడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు వాటన్నింటినీ కలిపి 'రైల్వన్' పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్ ద్వారా టిక్కెట్లు బుక్ చేయడంతో పాటు లైవ్ ట్రైన్ స్టేటస్, ప్లాట్ఫామ్ వివరాలు, ఆహార ఆర్డర్లు కూడా చేసుకోవచ్చు. రైల్వే స్టేషన్లలో రద్దీని తగ్గించడానికి మరియు సామాన్యులను డిజిటల్ బాట పట్టించడానికి ఈ నిర్ణయం దోహదపడుతుంది. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని తక్కువ ధరతో సులభంగా తమ ప్రయాణాన్ని సాగించవచ్చు.
పండగకు ఊరెళ్లాలా? గ్రూప్ బుకింగ్ చేసుకోండిలా!
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బృందంగా వెళ్లే వారి కోసం గ్రూప్ బుకింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి లాంటి పండుగలకు ఊరు వెళ్తుంటాం. శుభకార్యాలు, ఆఫీస్ ట్రిప్పులు, విహార యాత్రలు, పుణ్య క్షేత్రాల సందర్శనలు చేస్తుంటాం. ఇలాంటి వాటికి గ్రూప్ బుకింగ్ ఎంతో సౌలభ్యంగా ఉంటుంది.
బుకింగ్ ప్రక్రియ: అయితే ఈ సౌకర్యం ఉన్నట్లు ఇప్పటికి చాలా మందికి తెలియదు. రైల్వే గ్రూప్ బుకింగ్లను ఐఆర్సీటీసీ ఆన్లైన్ లేదా రైల్వే స్టేషన్లలోని రైల్వే రిజర్వేషన్ బుకింగ్ కౌంటర్ల ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ మంది వెళ్లే ప్రయాణికులు ఒకేసారి గ్రూప్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంటుంది. ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్కు వెళ్లి లాగిన్ అవ్వాలి. ఒక్కో ఫారంలో దాదాపు 6 మంది ప్రయాణికులు వరుస క్రమంలో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇందుకోసం ముందుగా వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయి యూజర్ నేమ్, పాస్ వర్డ్ నమోదు చేయాలి. అనంతరం ప్రయాణించాల్సిన రైలు, తేదీ, కోచ్ వివరాలు వంటి అవసరమైన సమాచారాన్ని నమోదు చేయాలి. అన్ని వివరాలను సరి చూసుకున్న తర్వాతే టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని రైల్వే స్టేషన్లలోని రైల్వే రిజర్వేషన్ బుకింగ్ కౌంటర్ల వద్ద సైతం ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనికితోడు రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ద్వారా చేసుకోవాలంటే ముందుగా రిజర్వేషన్ సూపర్ వైజర్ను కలిసి ప్రత్యేక ఫార్మెట్ ద్వారా కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
అందుకుగాను ప్రయాణికుడి ఆధార్ కార్డును జత చేయాలి. కౌంటర్ల ద్వారా 100 మంది వరకు స్లీపర్ తరగతిలో, ఏసీలో అయితే 30 మంది వరకూ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంత కన్నా ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉంటే డివిజనల్ కమర్షియల్ మేనేజర్ అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అన్ని రైళ్లల్లో టికెట్ల లభ్యతను బట్టి గ్రూప్ టికెట్ బుకింగ్ను చేస్తారు.