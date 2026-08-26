ఇండియన్ రైల్వేస్ మెగా ప్లాన్- 11వేల కి.మీ మేర ఫోర్-లేన్ హై-డెన్సిటీ రైల్వే నెట్వర్క్ విస్తరణ
దేశంలో హై-డెన్సిటీ రైల్వే నెట్వర్క్ను 4 లైన్లుగా విస్తరణ- ప్రణాళికను సిద్ధం చేశామన్న రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్- భవిష్యత్తులో ప్రయాణికుల రద్దీ, గూడ్స్ రవాణా కు ఈ విస్తరణ కీలకమన్న మంత్రి
Published : August 26, 2026 at 7:58 PM IST
India High Speed Rail Network : దేశంలో హై-డెన్సిటీ రైల్వే నెట్వర్క్ను నాలుగు లైన్లుగా విస్తరించే ప్రణాళికను సిద్ధం చేశామని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. 7కీలక హై-డెన్సిటీ రైలుమార్గాలను11వేల కిలోమీటర్లకు విస్తరిస్తున్నామని చెప్పారు. రైల్వే నెట్వర్క్లో అవి 16శాతం కాగా మొత్తం రైల్వే ట్రాఫిక్లో 41శాతంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో పెరగనున్న ప్రయాణికుల రద్దీ, గూడ్స్ రవాణాను ఎదుర్కొనేందుకు ఈ విస్తరణ కీలకమన్నారు. అధిక సామర్థ్యం, తక్కువ రవాణా వ్యయం, పర్యావరణహితమైన రైల్వే వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. దిల్లీ-హౌరా, హౌరా-చెన్నై, చెన్నై-ముంబై, ముంబై-దిల్లీ, దిల్లీ-చెన్నై, ముంబై-హౌరా, దిల్లీ-గువాహటి మార్గాలు హై-డెన్సిటీ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి.