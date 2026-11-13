RAC రద్దు చేసే యోచనలో ఇండియన్ రైల్వే?
Railways Eliminating RAC : రైలు ప్రయాణికులకు ఇబ్బందికరంగా పరిణమించిన ఆర్ఏసీ విధానాన్ని రద్దు చేసే అంశాన్ని రైల్వే శాఖ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
Published : November 13, 2026 at 3:13 PM IST
రైలు ప్రయాణికులకు ఎదురవుతున్న అసౌకర్యాలకు చెక్ పెట్టే దిశగా భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రిజర్వేషన్ ఎగెనెస్ట్ క్యాన్సిలేషన్ (RAC) విధానాన్ని రద్దు చేసే అంశాన్ని రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి స్థాయి టికెట్ ఛార్జీ చెల్లించినప్పటికీ, ఒకే బెర్త్ను ఇద్దరు ప్రయాణికులు పంచుకోవాల్సి రావడంపై చాలా కాలంగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కేవలం సగం బెర్త్ మాత్రమే కేటాయిస్తూ, పూర్తి ఛార్జీ వసూలు చేయడం సమంజసం కాదన్న అభిప్రాయం రైల్వే వర్గాల్లోనూ వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్ఏసీ విధానంలో ఒకే సీటును ఒక పురుషుడికి, ఒక మహిళకు కేటాయించినప్పుడు ప్రయాణికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. అలాంటి సందర్భాల్లో వారికి ప్రత్యామ్నాయ సీట్లు కేటాయించడం టీటీఈలకు పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. మరోవైపు, ఆర్ఏసీ ప్రయాణికుల నుంచి పూర్తి ఛార్జీలు వసూలు చేయడంపై పార్లమెంటరీ కమిటీ కూడా ఇటీవల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. పూర్తి స్థాయి బెర్త్ సౌకర్యం కల్పించకుండా ప్రయాణికుల నుంచి పూర్తి ఛార్జీ వసూలు చేయడంలోని ఆంతర్యాన్ని ప్రశ్నించిన కమిటీ, ప్రస్తుత విధానాన్ని పునఃసమీక్షించాలని రైల్వే శాఖకు సిఫార్సు చేసింది. గతంలో రైల్వే టికెట్ రిజర్వేషన్లన్నీ మాన్యువల్గా జరిగే రోజుల్లో, రద్దయిన టికెట్లు, ఖాళీ బెర్త్లను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థ లేనప్పుడు ఈ ఆర్ఏసీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఒక ప్రయాణికుడు టికెట్ రద్దు చేసుకుంటే మరొకరికి పూర్తి బెర్త్ దక్కుతుందన్న ఉద్దేశంతో దీనిని ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆధునిక సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో, ప్రయాణికుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ విధానానికి స్వస్తి పలికే దిశగా రైల్వే శాఖ అడుగులు వేస్తోంది.
Indian Railways Travel Insurance : తక్కువ ఖర్చుతో, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం చేయడానికి ట్రైన్ జర్నీ చేస్తుంటాం. అయితే, ఈ హ్యాపీ జర్నీకి మరింత రక్షణ కల్పిస్తూ ఒక కీలక అప్డేట్ తెచ్చింది ఇండియన్ రైల్వే. ఇకపై రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్లను కౌంటర్ల నుంచి కొనుగోలు చేసినా రూ.10 లక్షల వరకు బీమా సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు. టికెట్ తీసుకునే సమయంలోనే ప్రయాణికులు ఈ ప్రమాద బీమాను ఎంచుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు కేవలం IRCTC వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్లో రైల్వే టికెట్లు బుక్ చేసుకునేవారికి మాత్రమే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునే అవకాశం అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఇకపై ప్రయాణికులందరికీ ఈ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ వర్తించనుంది. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా Vs రాధా యాదవ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రైల్వే బోర్డు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వే తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధన 2026 అక్టోబర్ 27 నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దీని ప్రకారం, కన్ఫర్మ్ బెర్తు లభించినవారికి, RACలో ఉన్న ప్రయాణికులకు బీమా వర్తిస్తుంది. ఈ ప్రమాద బీమాలో భాగంగా రైలు ప్రమాదం లేదా ఇతర అవాంఛనీయ ఘటనల వల్ల ప్రయాణికుడు మరణించినా, లేదా తీవ్రంగా గాయపడి శాశ్వత అంగవైకల్యానికి గురైనా, గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల వరకు పరిహారం లభిస్తుంది. మృతదేహాల తరలింపునకు రూ.10వేలు ఇస్తారు. ఒకవేళ పాక్షిక వైకల్యం కలిగిన వారికి రూ.7.50లక్షలు, గాయపడినవారికి ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం రూ.2 లక్షలు చెల్లిస్తారు.
ఆ కేటరింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ను నమ్మొద్దు!
రైలు ప్రయాణికులు అనధికారిక ఈ-క్యాటరింగ్ వెబ్సైట్లు, మొబైల్ అప్లికేషన్లను ఉపయోగించవద్దని ఐఆర్సీటీసీ స్పష్టం చేసింది. "ఇలాంటి అనధికారిక ప్లాట్ఫామ్స్ లైసెన్స్ లేని ఆహార కేంద్రాల నుంచి భోజనాన్ని సేకరిస్తాయి. ఈ కేంద్రాలు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) నిర్దేశించిన నిబంధనలు, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను పాటించకపోవచ్చు. ఈ కేంద్రాలు అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులలో పనిచేయవచ్చు. శిక్షణ లేని ఆహార నిర్వాహకులను నియమించుకోవచ్చు. తప్పనిసరి వైద్య పరీక్షలు లేకుండా డెలివరీ సిబ్బందిని పంపవచ్చు. అందువ్లల ఆహార నాణ్యత లేకపోవచ్చు" అని స్పష్టం చేసింది.
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