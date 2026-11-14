భక్తులకు గుడ్న్యూస్- అయోధ్య-నేపాల్ జనక్పూర్ ధామ్ మధ్య వీక్లీ ట్రైన్- పూర్తి వివరాలివే!
Ayodhya To Janakpur Dham Train: నేపాల్లోని జనక్పూర్ ధామ్ నుంచి ఉత్తర్ప్రదేశ్ అయోధ్యకు వారానికి ఒకసారి రైలు నడిపేందుకు భారతీయ రైల్వే ఆమోదం తెలిపింది.
Published : November 14, 2026 at 7:01 PM IST
భారత్- నేపాల్ మధ్య సాంస్కృతిక సంబంధాలు, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నేపాల్లోని జనక్పుర్ ధామ్ నుంచి ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని అయోధ్య కంటోన్మెంట్ వరకు కొత్త వారాంతపు రైలు (వీక్లీ ట్రైన్) సర్వీసును నడిపేందుకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు శనివారం ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రామాయణ ఇతిహాసంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ రెండు అత్యంత పవిత్ర క్షేత్రాలను ఈ రైలు అనుసంధానం చేయనుంది. శ్రీరాముడి జన్మస్థలమైన అయోధ్యను, సీతాదేవి జన్మస్థలంగా పూజలందుకునే నేపాల్లోని జనక్పుర్ ధామ్ను ఈ రైలు మార్గం నేరుగా కలుపుతుంది. రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం ఈ ట్రైన్ వారానికి ఒకసారి నడుస్తుంది. ప్రతి శనివారం నేపాల్లోని జనక్పూర్ ధామ్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. మొత్తం 604 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని పలు ముఖ్య పట్టణాలు, నగరాల మీదుగా ఈ రైలు వెళ్తుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రతి సోమవారం అయోధ్య కంటోన్మెంట్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.