'భారత ఉత్పత్తులు అత్యుత్తమ నాణ్యతకు ప్రతీకలుగా నిలవాలి'- 2026 తొలి మన్​ కీ బాత్​లో ప్రధాని మోదీ

130వ మన్‌కీ బాత్ కార్యక్రమం- స్టార్టప్ ఇండియా కార్యక్రమం ప్రారంభమై పది సంవత్సరాలు పూర్తైన సందర్భంగా యువతపై ప్రశంసలు

Published : January 25, 2026 at 12:35 PM IST

PM Modi Mann Ki Baat : తయారీ రంగంలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలను నెలకొల్పేలా సంకల్పించాలని పరిశ్రమలు, స్టార్టప్‌లకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భారతీయ ఉత్పత్తులు అత్యుత్తమ నాణ్యతకు మారుపేరుగా నిలవాలని చెప్పారు. పరిశ్రమలు 'జీరో డిఫెక్ట్' ఉత్పత్తులను తయారు చేయాలని వస్త్రాలు, సాంకేతికత, ఎలక్ట్రానిక్స్, ప్యాకేజింగ్ ఇలా ఏదైనా ఒక భారతీయ ఉత్పత్తి అంటేనే అత్యుత్తమ నాణ్యత అనేలా ఉండాలని సూచించారు. 130వ 'మన్ కీ బాత్' ప్రసంగంలో భాగంగా దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రధాని మాట్లాడారు. పదేళ్ల క్రితం 2016లో ప్రారంభమైన దేశ స్టార్టప్ ప్రయాణంలో అత్యంత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న యువత కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు.

'ప్రస్తుతం భారత్ ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్‌గా అవతరించింది. ఈ స్టార్టప్‌లు వినూత్న ఆలోచనలతో పనిచేస్తున్నాయి. 10 ఏళ్ల క్రితం ఊహించలేని రంగాల్లోనూ భారత స్టార్టప్​లు ముందంజలో ఉన్నాయి. భారతీయ స్టార్టప్‌లు ఏఐ, అంతరిక్షం, అణుశక్తి, సెమీకండక్టర్లు, మొబిలిటీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, బయోటెక్నాలజీ వంటి విభిన్న రంగాలలో పనిచేస్తున్నాయి. ఏ రంగం చెప్పినా అక్కడ ఒక భారతీయ స్టార్టప్​ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది' అని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం, గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు ప్రధాని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

