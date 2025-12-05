భారత్, రష్యా స్నేహం ఎప్పటికీ శాశ్వతం- కొత్త శిఖరాలకు ఆర్థిక సంబంధాలు: ద్వైపాక్షి భేటీలో మోదీ
పుతిన్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం అనంతరం మాట్లాడిన మోదీ
Published : December 5, 2025 at 2:49 PM IST
Modi On Russia : భారత్-రష్యాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, పెట్టుబడులను పెంచే లక్ష్యంతో 2030 ఆర్థిక సహకార కార్యక్రమానికి ఇరుదేశాలు అంగీకరించినట్లు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. ఈ రోడ్మ్యాప్ ఇరుదేశాల మధ్య ప్రాధాన్య రంగాలు, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సంబంధాల వృద్ధిలో వేగం పెంచుతుందని చెప్పారు. పుతిన్ భారత పర్యటన నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఆయనతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య మార్కెట్లకు ద్వారాలు తెరవటం, వాణిజ్యం పెంచేందుకు వీలుగా త్వరగా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయటంపై చర్చించారు. ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై చర్చించినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఇరుదేశాలు పలు కీలక ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. వలసలు, మొబిలిటి, వైద్యం, ఆహార భద్రత, ఓడరేవులు, షిప్పింగ్ రంగంలో సహకారంపై ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ప్రధాని మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సమక్షంలో ఇరుదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశారు. అనంతరం ఇరువురు కలిసి మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
భారత్-రష్యా మధ్య మైత్రి ఎనిమిది దశాబ్దాలకుపైగా ధృవనక్షత్రంలా స్థిరంగా ఉందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు పరస్పర గౌరవం, నమ్మకంతో ఎల్లప్పుడూ కాలపరీక్షకు నిలిచాయన్నారు. భారత్-రష్యా బిజినెస్ ఫోరంలో భారత్ యాక్టివ్గా పాల్గొంటుందని చెప్పారు. ఈ వేదిక ఇరుదేశాల పరిశ్రమల్లో సహ-ఉత్పత్తి, సహ-నూతన కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేస్తుందని ప్రధాని చెప్పారు.
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " i am confident that in the years to come, our friendship will give us the strength to meet global challenges, and that this trust will further enrich our shared future..."— ANI (@ANI) December 5, 2025
(source: dd) pic.twitter.com/VJDGQ6pGSn
"గత 8 దశాబ్దాలుగా ప్రపంచం అనేక ఒడిదుడుకులను చూసింది. మానవత్వం అనేక సవాళ్లు, సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంది. వీటన్నింటి మధ్య భారత్-రష్యా స్నేహం ధ్రువ నక్షత్రంలా స్థిరంగా ఉంది. పరస్పర గౌరవం, లోతైన విశ్వాసం వల్ల నిర్మితమైన ఈ సంబంధం, కాలం విసిరిన ప్రతి సవాల్కు వ్యతిరేకంగా దృఢంగా నిలబడింది. ఇప్పుడు ఈ సంబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు అన్ని అంశాలను చర్చించాం. ఓడల నిర్మాణంలో మా లోతైన సహకారం మేకిన్ ఇండియాను బలోపేతం చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఉద్యోగాలు, నైపుణ్యాలు, ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీని పెంచే మా విన్-విన్ సహకారానికి మరికొన్ని అద్భుతమైన ఉదాహరణలు. భారత్-రష్యా భాగస్వామ్యానికి ఇంధన భద్రత మూల స్తంభంగా ఉంది. పౌర అణుశక్తిలో మా దశాబ్దాల నాటి సహకారం మా భాగస్వామ్య స్వచ్ఛ ఇంధన ప్రాధాన్యతలను సాకారం చేసుకోవడంలో కీలకంగా మారింది. మేము ఈ విన్-విన్ సహకారాన్ని కొనసాగిస్తాము. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సురక్షితమైన, వైవిధ్యభరితమైన సరఫరా గొలుసులను నిర్ధారించడంలో అరుదైన ఖనిజాల్లో మా సహకారం చాలా కీలకమైంది. ఇది క్లీన్ ఎనర్జీ, హైటెక్ తయారీ, కొత్త తరం పరిశ్రమల్లో మా భాగస్వామ్యానికి బలమైన మద్దతును అందిస్తుంది."
--పుతిన్, రష్యా అధ్యక్షుడు
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు భారత్ మద్దతు
ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ -రష్యాలు చాలాకాలం నుంచి కలిసి పోరాటం చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. తమ పోరాటానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ మద్దతు ఇవ్వటం అతిపెద్ద బలమన్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు జరుగుతున్న అన్ని ప్రయత్నాలకు భారత్ మద్దతు ఇస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
VIDEO | Delhi: At a joint press meet with Russian President Vladimir Putin, Prime Minister Narendra Modi says, “Energy security has been a strong pillar of our partnership, and we will continue this win-win cooperation. Our collaboration in civil nuclear energy has spanned… pic.twitter.com/LtwwxcW25M— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...this year in october, millions of devotees received the blessings of lord buddha's sacred relics at the international buddhist forum in kalmykia. i'm pleased that we will soon be launching a free 30-day e-tourist visa and a 30-day group… pic.twitter.com/6UNroyxqve— ANI (@ANI) December 5, 2025
"ఉగ్రవాదంపై పోరులో భారత్, రష్యా చాలాకాలంగా భుజం భుజంతో కలిసి నిలబడి సహకరించుకుంటున్నాయి. అది పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడి అయినా లేదా క్రోకస్ సిటీ హాల్పై జరిగిన దాడి అయినా, ఈ ఘటనలన్నింటికీ మూలం ఒకటే. ఉగ్రవాదం మానవత్వ విలువలపై ప్రత్యక్ష దాడి. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచ దేశాల ఐక్యతే గొప్ప బలం అని భారత్ నమ్ముతోంది. భారత్, రష్యా యూఎన్, జీ20, బ్రిక్స్, ఎస్సీవో సహా ఇతర వేదికలలో సన్నిహిత సహకారాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వేదికలన్నింటిలో మేం మా సంభాషణ, సహకారాన్ని కొనసాగిస్తాం. ఉక్రెయిన్ సమస్యపై భారత్ మొదటి నుంచీ శాంతిని సమర్థించింది. ఉక్రెయిన్ అంశంలో శాంతియుతమైన, శాశ్వత పరిష్కారం కోసం జరుగుతున్న అన్ని ప్రయత్నాలను భారత్ స్వాగతిస్తుంది. భారత్ ఎల్లప్పుడూ తన వంతు సహకారాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే ఉంటుంది."
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి
యూరియా ఉత్పత్తికి రష్యా సాయం చేస్తోంది: మోదీ
భారత్ వాణిజ్యానికి రష్యా ఎప్పుడూ అండగా నిలుస్తోందని మోదీ తెలిపారు. ఇరుదేశాల ఆర్థిక సంబంధాలు కొత్త శిఖరాలకు చేరుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. యూరియా ఉత్పత్తికి రష్యా సాయం చేస్తోందని తెలిపారు. ఆర్థిక ప్రణాళికలపై 2030 వరకు ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరిందని అన్నారు. ఎఫ్టీఏ తుది అంకానికి ఇరుదేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు.