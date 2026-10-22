లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు- భారత పారా స్విమ్మర్ను వెనక్కి పంపిన జపాన్
నాగోయాలో జరుగుతున్న ఆసియా పారా గేమ్స్లో భారత బృందానికి ఊహించని వివాదం ఎదురైంది. పోటీల్లో పాల్గొనాల్సిన ఒక సీనియర్ పారా స్విమ్మర్ గేమ్స్ పూర్తికాకముందే భారత్కు తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది.
Published : October 22, 2026 at 1:07 PM IST
Shams Alam Shaikh Allegations : ఆసియా పారా గేమ్స్లో మెడల్స్ కోసం సిద్ధమైన భారత పారా స్విమ్మర్ మొహమ్మద్ షమ్స్ ఆలం షేక్ ఒక్క ఈవెంట్లో కూడా పాల్గొనకుండానే వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు. 40 ఏళ్ల షేక్ గతంలో భారత్కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ తీసుకొచ్చిన ప్లేయర్. నాగోయాలో కూడా కొన్ని ఈవెంట్లలో బరిలోకి దిగాల్సి ఉంది. కానీ భారత జట్టు బస చేస్తున్న హోటల్లో ఒక మహిళా ఉద్యోగి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయింది.
విషయం స్థానిక పోలీసుల వరకు వెళ్లగా, ఆ తర్వాత షేక్ను భారత్కు పంపించినట్లు ఇప్పుడు నేషనల్ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. దీంతో అతడి మూడో వరుస ఆసియా పారా గేమ్స్ పాల్గొనడం మొదలుకాకముందే ముగిసిపోయింది. ఈసారి కూడా భారత జట్టులో భాగంగా నాగోయాకు వచ్చిన అతడు తన పోటీలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలోనే ఈ వివాదం వచ్చింది. స్థానిక నిర్వాహకులకు కూడా వెంటనే సమాచారం వెళ్లింది.
హోటల్ ఉద్యోగి ఫిర్యాదు ఏంటంటే?
సోమవారం భారత పారా స్విమ్మింగ్ జట్టు బస చేస్తున్న హోటల్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. హౌస్ కీపింగ్ పనిలో భాగంగా షేక్ గదికి వెళ్లిన మహిళా ఉద్యోగితో అతడు అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆమె చేసిన ఫిర్యాదులో లైంగిక వేధింపులు, అనుచిత స్పర్శకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఉన్నట్లు విషయం మొదట స్థానిక ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ దృష్టికి వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి భారత బృంద అధికారులకు సమాచారం అందించగా, జపాన్ పోలీసులు కూడా రంగంలోకి దిగినట్లు రిపోర్ట్ చెబుతోంది. అయితే మహిళ చేసిన పూర్తి ఫిర్యాదు, పోలీసుల విచారణలో నమోదైన వివరాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు.
పోలీసుల అదుపులోకి, తర్వాత భారత్కు
ఫిర్యాదు వచ్చిన తర్వాత షేక్ను జపాన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఘటన సోమవారం జరిగిందని చెబుతుండగా, మరుసటి రోజు అతడిని భారత్కు పంపించారు. అప్పటికే అతడు ఆసియా పారా గేమ్స్లో పోటీపడాల్సిన ఈవెంట్లు ముందున్నాయి. కానీ బరిలోకి దిగే అవకాశం లేకుండానే టోర్నీ నుంచి వెళ్లిపోయాడు. జపాన్ పోలీసులు అతడిపై ఏ సెక్షన్ల కింద చర్య తీసుకున్నారు, అక్కడ మరేదైనా చట్టపరమైన ప్రక్రియ కొనసాగుతోందా అనే వివరాలు ఇప్పటివరకు స్పష్టంగా బయటకు రాలేదు.
జీవితకాల నిషేధం కూడా?
ఈ ఘటనపై పారాలింపిక్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చర్యలను పరిశీలిస్తున్నట్లు రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. గేమ్స్ ముగిసిన తర్వాత షేక్ విషయంలో క్రమశిక్షణ చర్యపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అందులో జీవితకాల నిషేధం ప్రతిపాదన కూడా ఉందని భారత బృందానికి చెందిన ఒక వ్యక్తిని ఉటంకిస్తూ కథనం పేర్కొంది. అయితే ఇప్పటివరకు అలాంటి నిషేధం అధికారికంగా విధించలేదు. ఫిర్యాదు, స్థానిక ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ నుంచి వచ్చే వివరాలు, పోలీసుల దగ్గర ఉన్న సమాచారం పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
షమ్స్ ఆలం షేక్ ఎవరు?
బీహార్కు చెందిన షమ్స్ ఆలం షేక్ భారత పారా స్విమ్మింగ్లో అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్. వరల్డ్ పారా స్విమ్మింగ్ రికార్డుల ప్రకారం పురుషుల 100 మీటర్ల బటర్ఫ్లై ఎస్5, 50 మీటర్ల బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ ఎస్బీ4 విభాగాల్లో గతంలో ప్రపంచ నంబర్ వన్ ర్యాంక్లో ఉన్నాడు. 2018 జకార్తా ఆసియా పారా గేమ్స్లో 200 మీటర్ల, 50 మీటర్ల బ్రెస్ట్స్ట్రోక్ ఈవెంట్లలో గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించాడు. 2025 రేక్యావిక్ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్స్లో 200 మీటర్ల బ్రెస్ట్స్ట్రోక్లో కూడా గోల్డ్ గెలిచాడు.
నాగోయాలో షేక్ ఏ ఈవెంట్లోనూ పాల్గొనకముందే ఈ ఫిర్యాదు రావడంతో అతడి టోర్నీ అక్కడితో ఆగిపోయింది. భారత్కు తిరిగి పంపించిన తర్వాత కూడా ఈ వ్యవహారం పూర్తిగా ముగిసినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. పారాలింపిక్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా గేమ్స్ పూర్తయ్యాక ఈ కేసును సమీక్షించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. షేక్ నుంచి కూడా ఈ ఆరోపణలపై బహిరంగ స్పందన రావాల్సి ఉంది. ఇక కమిటీ ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తుంది, జపాన్ అధికారుల నుంచి ఇంకేమైనా సమాచారం వస్తుందా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది
ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి సోనియా గాంధీ- తొలి పోస్ట్తో ఆత్మకథ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ గ్లోబల్ ప్లాన్- అంతర్జాతీయ పర్యాటకులే లక్ష్యం- ITB ఆసియా 2026లో సందడి