భారత్కు చేరిన 'ఐఎన్ఎస్ సుదర్శిని' నౌక: 22 వేల నాటికల్ మైళ్ల చరిత్రాత్మక యాత్ర పూర్తి!
INS Sudarshini : మహాసముద్రాల గుండా 10 నెలల పాటు సాగిన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఈ నౌక మొత్తం 22,000 నాటికల్ మైళ్లకు పైగా దూరాన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకుంది.
ఐఎన్ఎస్ సుదర్శిని (ANI)
Published : November 2, 2026 at 10:26 PM IST
'ఐఎన్ఎస్ సుదర్శిని' అనే భారత నౌక, లోకాయన్ 26 అనే ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ నౌకాయాన యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. యాత్రను పూర్తిచేసుకుని భారత్కు తిరిగివచ్చిన క్రమంలో సోమవారం కేరళలోని కొచ్చిలో ఈ నౌకకు ఘనస్వాగతం లభించింది. ప్రపంచ మహాసముద్రాల గుండా 10 నెలల పాటు సాగిన ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఈ నౌక మొత్తం 22,000 నాటికల్ మైళ్లకు పైగా దూరాన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకుంది. 2026 నవంబర్ 2న ఈ నౌక తిరిగి కొచ్చి చేరుకోవడంతో ఈ చరిత్రాత్మక యాత్ర ముగిసింది. ఇది భారతదేశ సముద్ర తీర సామర్థ్యాలను, నావికాదళ శిక్షణా ప్రమాణాలను, అంతర్జాతీయ సహకారానికి దేశం అందిస్తున్న ప్రాధాన్యాన్ని చాటిచెప్పింది.