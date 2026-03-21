భారత నౌకాదళం అమ్ముల పొదిలోకి మరో అస్త్రం- 'INS తారగిరి' విశేషాలివే
భారత నౌకాదళం అమ్ముల పొదిలోకి రానున్న ఐఎన్ఎస్ తారగిరి- ప్రారంభించనున్న రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్
Published : March 21, 2026 at 4:11 PM IST
INS Taragiri Commission Date : భారత నౌకాదళం అమ్ముల పొదిలో మరో అస్త్రం చేరనుంది. అధునాతన టెక్నాలజీ నీలగిరి శ్రేణి స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ ఐఎన్ఎస్ తారగిరి (ఎఫ్ 41)ని అధికారికంగా నౌకదళంలో చేరేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దీనిని ఏప్రిల్ 3న రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం నౌకాదళంలో స్వావలంబన దిశగా మన దేశం సాధించిన అద్భుతమైన పురోగతికి నిదర్శనంగా నిలవనుంది.
ప్రాజెక్ట్ 17ఏలో నాలుగో యుద్ధ నౌక
ప్రాజెక్ట్ 17ఏ తరగతికి చెందిన నాలుగో ఫ్రిగేట్ యుద్ధనౌక తారగిరి. ముంబయిలోని మజగావ్ డాక్ షిప్బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ (ఎండీఎల్) ఈ యుద్ధనౌకను నిర్మించింది. 75 శాతం స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సుమారు 6,670 టన్నుల బరువుతో దీనిని తయారు చేశారు. దీనిని మునుపటి నౌకల కంటే మరింత ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించారు. ఇందులో ఆధునిక డిజైన్తో తక్కువ రాడార్ గుర్తింపు ఉంది. భారత్లో నిర్మాణం కోసం ఏర్పాటైన దాదాపు 200 సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యపరిశ్రమల (ఎంఎస్ఎంఈ) సాయంతో ఈ తారగిరి నిర్మాణం జరిగింది. ఇది ఆత్మనిర్భర భారత్ విజయానికి చిహ్నంహా నిలుస్తూ వేదిలా ఉద్యోగాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
తారగిరి ముఖ్య లక్షణాలు
కంబైన్డ్ డీజిల్ లేదా గ్యాస్ (సీఓడీఓజీ) ఇంజిన్ వ్యవస్థతో తారగిరి నడుస్తోంది. హై-స్పీడ్, హై- ఎండ్యూరెన్స్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. బహుళ సముద్ర కార్యకలాపాలను అనుకూలంగా దీనిని రూపొందించారు. ఈ నౌకలో శక్తివంతమైన ఆయుధ వ్యవస్థ ఉంది. అందులో ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలానికి ప్రయోగించే సూపర్ సోనిక్ క్షిపణులు, మధ్యశ్రేణి ఉపరితలం నుంచి గగనతాలనికి ప్రయోగించే క్షిపణులు, యాంటీ-సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్(ఏఎస్డబ్ల్యూ) వ్యవస్థ ఉంది. ఇవన్నీ అత్యాధునిక కంబాట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా సమన్వయం చేశారు. దీని వల్ల సిబ్బంది అత్యంత కచ్చితత్వంతో ముప్పులకు ప్రతిస్పందించగలరు.
యుద్ధం మాత్రమే కాదు- సహాయక చర్యలకూ సిద్ధం
తారగిరి కేవంల యుద్ధ నౌకగా మాత్రమే కాదు. దీనిని మానవతా సాయం, విపత్తు సహాయక చర్యలు, అంతర్జాతీయ సముద్ర దౌత్య కార్యక్రమాల కోసం నిర్మించారు. తారగిరి భారత నౌకాదళాన్ని మరింత శక్తివంతంగా మార్చడమే కాకుండా, దేశ సముద్ర సరిహద్దులను రక్షించే కీలక బలంగా నిలవనుంది. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నిర్మించిన ఈ నౌక దేశానికే గర్వకాణంగా నిలుస్తుంది.
7 యుద్ధ నౌకలకోసం ప్రాజెక్ట్ 17ఏ
శత్రుదేశ రాడార్లకు చిక్కని సామర్థ్యం కలిగిన ఏడు యుద్ధనౌకలను తయారు చేయాలని భారత నౌకాదళం 'ప్రాజెక్టు 17ఏ' ప్రారంభించింది. నీలగిరి శ్రేణిలో అత్యంత అధునాత ఏడు గైడెడ్ మిసైల్ ఫ్రిగేట్లను నిర్మించే ఒక ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు ఇది. ఐఏఎన్ఎస్ నీలగిరి, హిమగిరి, ఉదయగిరి, దునాగిరి, తారగిరి, వింధ్యాగిరి, మహేంద్రగిరి ఉన్నాయి. నీలగిరి, ఉదయగిరి, తారగిరి, మహేంద్ర గిరి యుద్ధ నౌకలను ఎండీఎల్ తయారు చేస్తోంది. హిమగిరి, దునాగిరి, వింధ్యాగిరిలను కోల్కతాలోని గార్డెన్ రిచ్ షిప్బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజినీర్స్ (జీఆర్ఎస్ఈ) నిర్మిస్తోంది. వీటి కోసం 75శాతం భారతీయ పరికరాలు, మెటీరియల్నే ఉపయోగిస్తున్నారు. గతంలో వాడిని లియాండర్ శ్రేణి యుద్ధనౌకలకు నీలగిరి శ్రేణివి అప్డేట్ వెర్షన్గా వీటిని తీసుకొస్తున్నారు. ఈ నౌకలను 2019 నుంచి 2023 మధ్య ప్రారంభించారు. 2024-2027 మధ్య పూర్తి స్థాయిలో నౌకదళంలోకి ప్రవేశించనున్నాయి. అందులో భాగంగా ఈ ఏప్రిల్లో ఐఎన్ఎస్ తారగిరి చేరనుంది.
ఇక గతేడాది ఆగస్టులోనే ఐఎన్ఎస్ ఉదయగిరి, ఐఎన్ఎస్ హిమగిరిని రెండు యుద్ధ నౌకలకు కమిషన్ చేశారు. విశాఖపట్టంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రారంభించారు. భారత నౌకదళానికి చెందిన వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో డిజైన్ చేసిన 100వ నౌకగా ఐఎన్ఎస్ ఉదయగిరి నిలిచింది.నౌకాదళంలో సన్రైజ్ ఫ్లీట్గా పిలిచే ఈస్ట్రన్ నేవల్ కమాండ్లో ఉదయగిరి భాగమైంది.