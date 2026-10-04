హనీట్రాప్లో నేవీ అధికారి- పాకిస్థాన్కు సీక్రెట్లు చేరవేస్తున్న నావికుడి అరెస్ట్
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో అరెస్ట్ చేసినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ (సిఐ) విభాగం వెల్లడి
Published : October 4, 2026 at 5:25 PM IST
Indian Navy Sailor Honey Trap : భారత రహస్య సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్ నిఘా సంస్థలకు చేరవేస్తున్నాడనే ఆరోపణలపై ఇండియన్ నేవీ చెందిన ఒక నావికుడు అరెస్టయ్యారు. ఇతడిని తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్లో అరెస్ట్ చేసినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ (సిఐ) విభాగం వెల్లడించింది. ఆ గూఢచర్య ఆపరేషన్లో సోషల్ మీడియా 'హనీ ట్రాప్'ను ఉపయోగించినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
బంగాల్కు చెందిన 31 ఏళ్ల ప్రదీప్ ముఖర్జీ 2014లో నౌకాదళంలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఆయన విశాఖపట్నంలోని తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్ (ENC)లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే, కోయంబత్తూరులోని నౌకాదళ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ 'ఐఎన్ఎస్ అగ్రణి'లో ఒక వారం రోజులుగా మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే రహస్య సమాచారం చేరవేసిన ఆరోపణలతో ముఖర్జీని అక్టోబర్ 3న ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐ సెల్ అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.