సోమాలియా తీరంలో ఇరాన్ ఫిషింగ్ బోట్ హైజాక్- 20మందిని రక్షించిన భారత నౌకాదళం
Indian Navy Rescued Iran Ship : ఇరాన్కు చెందిన 'అజినీ' అనే ఫిషింగ్ బోటును భారత నౌకాదళం రక్షించింది. 48 గంటల పాటు సాగిన ఆపరేషన్లో సిబ్బంది అంతా సురక్షితంగా ఉన్నారు.
Published : November 3, 2026 at 8:48 AM IST
అరేబియా సముద్రంలో సొమాలియా సముద్రపు దొంగల (పైరేట్ల) చెర నుంచి ఇరాన్కు చెందిన 'అజినీ' అనే ఫిషింగ్ బోటును, అందులోని 20 మంది సిబ్బందిని భారత నౌకాదళం అత్యంత చాకచక్యంగా రక్షించింది. ముంబై తీరానికి సుమారు 3 వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏకంగా 48 గంటల పాటు సాగిన ఈ డేరింగ్ ఆపరేషన్లో సిబ్బంది అంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అక్టోబర్ 29న సొమాలియా ఈశాన్య తీరంలోని బందర్ బైలా - హఫున్ పట్టణాల మధ్య సాయుధ పైరేట్లు ఈ బోటును హైజాక్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రంగంలోకి దిగిన భారత యుద్ధనౌక 'ఐఎన్ఎస్ కోల్కతా' పీ-8ఐ నిఘా విమానాలు, ఎంక్యూ-9 డ్రోన్ల సహాయంతో హైజాక్ అయిన బోటును ట్రాక్ చేసి చుట్టుముట్టింది. అదే సమయంలో భారత వాయుసేనకు (ఐఏఎఫ్) చెందిన సి-17 విమానం ద్వారా మెరైన్ కమాండోలను (MARCOS) సముద్రంలోకి అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఎయిర్డ్రాప్ చేశారు.
48 గంటల పాటు పైరేట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచిన భారత బలగాలు, నవంబర్ 2న వారిని లొంగదీసుకుని, 20 మంది సిబ్బందితో పాటు బోటును సురక్షితంగా విడిపించాయి. ఈ ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఇండియన్ నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ సిబ్బందిని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన, ఇదొక పక్కా ప్రణాళికతో, అద్భుత సమన్వయంతో సాగిన ఆపరేషన్ అని కొనియాడారు. అత్యాధునిక ఆయుధాలు కలిగిన పైరేట్ల నుంచి బోటును, సిబ్బందిని విడిపించడం, భారత నౌకాదళం అత్యున్నత యుద్ధ సన్నద్ధతకు, సముద్రపు ముప్పులను దీటుగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో భద్రతను, స్థిరత్వాన్ని కాపాడటంలోనూ, ప్రాణాలను రక్షించడంలోనూ భారత్ నిబద్ధతను మన వీర జవాన్లు మరోసారి ప్రపంచానికి చాటిచెప్పారని రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రశంసించారు.