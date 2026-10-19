నౌకాదళంలో ఆధునిక సాంకేతిక విప్లవం- ఏఐ నుంచి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వరకు మరింత శక్తిమంతంగా!
భారత నావికా దళంలో ఏఐ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, కౌంటర్- డ్రోన్ సామర్థ్యాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించినట్లు వైస్ అడ్మిరల్ అజయ్ కొచ్చర్ తెలిపారు.
Published : October 19, 2026 at 7:18 PM IST
Indian Navy Quantum Technology Plans : సముద్ర భద్రత విషయంలో రోజురోజుకూ ముంచుకొస్తున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి భారత నేవీ సరికొత్త సాంకేతికతల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తోంది. గగనతలం, సముద్రం, నీటి అడుగున సైనిక కార్యకలాపాలతో పాటు ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో సామర్థ్యాల్ని పెంచుకుంటోంది. ఈ మేరకు భారత నౌకాదళాన్ని అన్ని రంగాల్లో అత్యాధునిక శక్తులు కలిగిన మల్టీ డొమైన్ నెట్వర్క్ ఫోర్స్గా మార్చడమే లక్ష్యమని ఇండియన్ నేవీ వైస్ చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ అజయ్ కొచ్చర్ తెలిపారు. సోమవారం రోజు దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేవీ ఫోర్స్లో కొత్త సాంకేతికల్ని అందిపుచ్చుకోవడమే కాకుండా, వాటిని సైనిక కార్యకలాపాల్లో ఉపయోగపడేలా మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
కొంత కాలంగా అంతర్జాతీయంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాలు, సంఘర్షణలు సైనిక కార్యకలాపాల్లో సాంకేతికత ప్రాధాన్యాన్ని మరోసారి గుర్తుచేశాయని కొచ్చర్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్స్ (స్వయంచాలక వ్యవస్థలు), కృత్రిమ మేధ వంటి సాంకేతికతలను యుద్ధ కార్యకలాపాల్లో వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం పెరుగుతోందని వివరించారు. అందుకే భవిష్యత్ అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కౌంటర్- UAS (అన్మ్యాన్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సిస్టమ్) సామర్థ్యాలు, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వినియోగంపైనా నేవీ దృష్టి సారిస్తోందని తెలిపారు.
'ఇటీవలి అంతర్జాతీయ ఘర్షణలు, వివాదాలు యుద్ధ తంత్రంలో రావాల్సిన మార్పుల్ని స్పష్టంగా ఎత్తిచూపాయి. అటానమస్ సిస్టమ్స్, ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్, కౌంటర్ యూఏఎస్ (డ్రోన్ నిరోధక వ్యవస్థలు) ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వినియోగం అత్యంత కీలకం కానున్నాయి. ఈ మార్పులన్నింటిపై నావికా దళం పూర్తి అవగాహనతో, సిద్ధంగా ఉంది. నేవీని శక్తిమంతమైన మల్టీ- డొమైన్ నెట్వర్క్ ఫోర్స్గా మార్చేందుకు ఏఐ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతల్ని వేగంగా అందిపుచ్చుకుంటున్నాం'
-- అజయ్ కొచ్చార్, నౌకాదళ వైస్ చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్
క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రంగం భవిష్యత్తులో మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకోనున్న రంగం అని, దాని అభివృద్ధిని నేవీ నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని కొచ్చర్ చెప్పారు. కొత్త టెక్నాలజీలను పరిశీలించడం, వాటిని సైనిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడం నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ నేవీలో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అంటే సముద్ర రక్షణ వ్యవస్థను, నౌకాదళ యుద్ధ సామర్థ్యాల్ని మరింత పటిష్టం చేయడానికి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సూత్రాల ఆధారంగా పనిచేసే అధునాతన సాంకేతికతలను ఉపయోగించడం అని చెబుతున్నారు.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై నేవీ అప్రమత్తం
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం, భారత సముద్ర ప్రయోజనాల పరిరక్షణలో నేవీ పాత్రపై అడిగిన ప్రశ్నకు కొచ్చర్ స్పందించారు. ప్రస్తుత సంక్షోభాలు తమను ఆలోచనల పరంగా మార్చాయని, అదే విధంగా నౌకల మోహరింపు పరంగానూ మరింతగా నిమగ్నం చేశాయని తెలిపారు. ఇటీవలి కాలంలో ప్రాంతీయ ఘర్షణల ప్రభావం కీలక సముద్ర మార్గాలపై పడుతున్న నేపథ్యంలో భారత నౌకాయాన ప్రయోజనాల్ని కాపాడేందుకు నేవీ చర్యలు చేపడుతోంది. వాణిజ్య నౌకల సురక్షిత ప్రయాణం, సముద్ర మార్గాల్లో భద్రత వంటి అంశాలు ఇందులో ముఖ్యమైనవిగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగానే ఇండియన్ నేవీ చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఊర్జా సురక్షను కొచ్చర్ ప్రస్తావించారు. కీలక సముద్ర మార్గాల్లో దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో పలు నౌకల్ని భారత తీరాలకు సురక్షితంగా చేర్చేందుకు ఈ ఆపరేషన్ కింద ఎస్కార్ట్ సహాయం అందించినట్లు ఆయన వివరించారు. అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాల్లో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు భారత వాణిజ్య, సముద్ర ప్రయోజనాలను రక్షించడం నేవీకి అత్యంత కీలక బాధ్యతల్లో ఒకటి.
ఇక భూగోళంపై పెద్ద ఎత్తున వాణిజ్యం సముద్ర మార్గాల ద్వారానే జరుగుతుంది. కొంతకాలంగా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్, ఇతర వస్తువుల సరఫరాలో కీలకంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు తరచుగా అంతరాయం కలుగుతోంది. ఇక్కడ అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య భీకర దాడులు జరుగుతున్నాయి. ప్రధానంగా వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఎక్కువయ్యాయి. మరోవైపు ఎర్రసముద్రంలో హూతీల దాడులు కూడా తీవ్రమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే సముద్ర భద్రత అంశం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. ఇలా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ భారత నావికాదళం తమ సముద్ర భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా చర్యలు ప్రారంభించింది.
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