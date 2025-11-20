పాక్కు చైనా జలాంతర్గాములు, నౌకలు సరఫరా- అన్నింటిని పర్యవేక్షిస్తున్నాం : ఇండియన్ నేవీ
దాయాది దేశం పాక్కు అండగా చైనా- అన్నింటిని పరిశీలిస్తున్నామన్న భారత నౌకా దళం
Published : November 20, 2025 at 6:53 PM IST
Indian Navy on China Pakistan : పాకిస్థాన్కు జలాంతర్గాములు, నౌకలను చైనా అందిస్తోందని ఇండియన్ నేవీకి తెలుసని భారత నౌకాదళ వైస్ చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ వాత్సాయన్ తెలిపారు. సముద్ర సంసిద్ధతను నిర్ధారించడానికి, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి అన్ని పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని వెల్లడించారు. దేశ రక్షణ వ్యవస్థలను, ముఖ్యంగా జలాంతర్గామి వ్యతిరేక యుద్ధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
'ఆ విషయం మాకు తెలుసు- నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం'
"పాకిస్థాన్కు చైనా జలాంతర్గాములు, నౌకలను సరఫరా చేస్తోందని మాకు తెలుసు. మేము ప్రతిదీ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. దాయాది దేశం పాక్కు త్వరలో డ్రాగన్ జలాంతర్గాములను ఇస్తోంది. కానీ మేము ఆ ప్రాంతంలోని అన్ని పరిస్థితులను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. మేం ఏం చేయాలో చేస్తున్నాం. జలాంతర్గామి వ్యతిరేక యుద్ధానికి భారత్కు ఎలాంటి సామర్థ్యాలు అవసరమో కూడా మాకు తెలుసు. "అని నేవీ వైస్ చీఫ్ సంజయ్ వాత్సాయన్ వ్యాఖ్యానించారు.
నవంబర్ 25-26 వరకు దేశ రాజధాని దిల్లీలోని మాంక్ షా సెంటర్లో భారత నేవీ స్వావలంబన్ 2025 జరగనుంది. ఈ కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నేవీ వైస్ చీఫ్ అడ్మిరల్ సంజయ్ వాత్సాయన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనా, పాక్ సంబంధాల గురించి వివరించారు. పాక్ నేవీకి చైనా చేస్తున్న సాయాన్ని వెల్లడించారు.
"చైనా తమ దేశ అమ్ములపొదిలో మూడో విమాన వాహక నౌకను చేర్చుకోబోతోంది. అయితే రాబోయే రెండేళ్లలో భారత నేవీ అమ్ములపొదిలో కూడా బహుళ విమాన వాహన నౌక విమానాలు చేరబోతున్నాయి. అవి నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. రాబోయే రెండేళ్లలో డెలివరీ అవుతాయి. గత ఐదేళ్లలో భారత నేవీ సామర్థ్యాలను మెరుగుపర్చుకుంది. ఇండియన్ నేవీ ఇతర దేశాల సైనిక సామర్థ్యాలు, సాంకేతికతలను పర్యవేక్షిస్తోంది. తదనుగుణంగా అటువంటి సాంకేతికతను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం అవుతుంది. అలాగే అందుకనుగుణంగా నేవీ సామర్థ్యాలను మెరుగుపర్చుకుంటుది." అని సంజయ్ వాత్సాయన్ పేర్కొన్నారు.
గతంలోనూ కీలక వ్యాఖ్యలు
హిందూ మహా సముద్రంలో అదనపు ప్రాంతీయ శక్తుల ఉనికిని భారత నేవీ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని ఇటీవలే (నవంబరు 1న) నేవీ వైస్ చీఫ్ అడ్మిరల్ సంజయ్ వాత్సాయన్ తెలిపారు. హిందూ మహా సముద్రంలో నిరంతర నిఘాను ఉంచామని పేర్కొన్నారు. నిరంతరం హిందూ మహాసముద్రంలో 40- 50 నౌకలు తిరుగున్నాయని వెల్లడించారు. అయితే ఎటువంటి అత్యవసర పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొవడానికి ఇండియన్ నేవీ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.
దిల్లీలో నేవీ స్వావలంబన్ 2025
భారత నేవీ స్వావలంబన్ 2025 ఎడిషన్ నవంబరు 25,26 తేదీల్లో దిల్లీలోని మాంక్ షా సెంటర్లో జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ రానున్నారు. ఈ ఎడిషన్లో సాంకేతికత పురోగతి, స్వదేశీ ఆయుధాల సామర్థ్యం, ఆత్మనిర్భరత వంటివి హైలైట్ కానున్నాయి. భారత నేవీ స్వావలంబన్ 2025 అనేది ఆవిష్కర్తలు, స్టార్టప్స్, పరిశ్రమలు, సాయుధ దళాలను ఒకచోట చేర్చే వేదిక. ఈసారి స్వదేశీ ఆయుధాల తయారీని పెంచడంపై చర్చ జరగనుంది. పెరుగుతున్న స్వదేశీ సామర్థ్యాల దృష్ట్యా, నావికాదళం ఇప్పటికే స్వార్మింగ్ సామర్థ్యాలతో 12 బోట్స్ను ఆర్డర్ చేసింది.
పాక్ అండగా డ్రాగన్
కాగా, గత కొన్నాళ్లుగా పాక్, చైనా మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో పాక్కు అంతరిక్ష రంగంలోనే కాకుండా నౌకాదశం విషయంలో కూడా డ్రాగన్ అండగా ఉంటోంది. అన్ని విషయాల్లో సాయం చేస్తోంది. ఎనిమిది హేంగోర్ క్లాసిక్ జలాంతర్గాముల కోసం చైనాతో పాకిస్థాన్ దాదాపు 5 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన డీల్ కుదుర్చుకుంది. అందులో భాగంగా రెండో జలాంతర్గామిని హుబేయ్ ప్రావిన్స్లో అందజేసినట్లు చైనా మీడియా ఇటీవలే తెలిపింది. ఒక్క జలాంతర్గాములే కాదు, ఇటీవల కాలంలో నాలుగు అధునాతన నౌకా ఫ్రిగేట్లను కూడా పాకిస్థాన్కు డ్రాగన్ ఇచ్చింది.