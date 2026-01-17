ETV Bharat / bharat

ఇరాన్‌లో ఉద్రిక్తతలు- దిల్లీకి చేరుకున్న భారతీయులు- కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు

ఇరాన్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య భారత్‌కు చేరుకున్న భారతీయులు- కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనలతో ఇరాన్‌ను విడిచిన పౌరులు- అక్కడ పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయంటూ ఆవేదన

Indians Came From Iran
Indians Came From Iran (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 7:14 AM IST

Iran Tensions Indians : ఇరాన్‌లో పరిస్థితులు రోజురోజుకీ ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ చిక్కుకున్న పలువురు భారతీయులు శుక్రవారం అర్థరాత్రి న్యూదిల్లీ ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సురక్షితంగా చేరుకున్నారు. ఇరాన్‌లో భద్రతా పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరించిన అనంతరం భారతీయులు అక్కడి నుంచి తిరిగివచ్చారు.

ఇరాన్‌లో ఉన్న భారతీయులు వీలైనంత త్వరగా ఆ దేశాన్ని విడిచిపెట్టాలని కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) ఇటీవల సూచించిన సంగతి తెలిసిందే. పరిస్థితులను నిత్యం పర్యవేక్షిస్తున్నామని, భారతీయుల భద్రత కోసం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్‌ నుంచి తిరిగొచ్చిన ఓ భారతీయులు అక్కడి పరిస్థితులపై మీడియాతో మాట్లాడారు.

"అక్కడ పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. భారత్ ప్రభుత్వం మాకు ఎంతో సహకరించింది. ఎంబసీ ముందుగానే సమాచారమిచ్చి, వీలైనంత త్వరగా దేశం విడిచిపెట్టేలా సహాయం చేసింది. ‘మోదీజీ ఉన్నారు అంటే అన్నీ సాధ్యమే" అంటూ ఓ ప్రయాణికుడు భావోద్వేగంగా చెప్పారు. మరో భారతీయుడు మాట్లాడుతూ, "మేం నెల రోజులుగా ఇరాన్‌లో ఉన్నాం. కానీ గత వారం, పది రోజుల్లో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. బయటకు వెళ్తే ఆందోళనకారులు కార్లను అడ్డుకునేవారు. కొంత ఇబ్బంది కలిగించేవారు. ఇంటర్నెట్ పూర్తిగా నిలిపివేయడంతో కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వలేక చాలా ఆందోళన చెందాం. ఎంబసీతో కూడా సంప్రదించలేకపోయాం" అని తెలిపారు.

'ఆందోళనలు ప్రమాదకరం'
జమ్మకశ్మీర్‌కు చెందిన మరో భారతీయుడు మాట్లాడుతూ, "ఇరాన్‌లో జరిగిన ఆందోళనలు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. అక్కడి పరిస్థితులు భయంకరంగా మారాయి. భారత ప్రభుత్వం ఎంతో చొరవ తీసుకుని మమ్మల్ని, ముఖ్యంగా విద్యార్థులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకొచ్చింది" అని అన్నారు.

కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందం
ఇరాన్‌ నుంచి తిరిగొస్తున్న వారి కోసం అనేక కుటుంబాలు ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నాయి. తమ బంధువులు సురక్షితంగా తిరిగొస్తుండటంతో వారు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓ వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, "నా భార్య మేనత్త ఇరాన్‌కు యాత్రకు వెళ్లారు. పరిస్థితులు ఇలా మారడంతో చాలా భయపడ్డాం. కానీ భారత్ ప్రభుత్వం నిరంతరం మద్దతుగా నిలిచింది. ఇరాన్ భారత్‌కు మంచి మిత్రదేశం. మోదీ ప్రభుత్వంపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. మా కుటుంబ సభ్యురాలు సురక్షితంగా తిరిగొస్తుండటంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని చెప్పారు.

మరో వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, "నా మరదలు ఇవాళ ఇరాన్ నుంచి తిరిగొస్తున్నారు. అక్కడ యుద్ధ పరిస్థితుల్లా ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ లేకపోవడంతో ఆమెతో ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరగలేదు. చాలా ఆందోళన చెందాం. ఇలాంటి కష్టకాలంలో భారత్ ప్రభుత్వం సమన్వయం చేసి వారిని తిరిగి తీసుకురావడం అభినందనీయం" అని అన్నారు. ఇంకొకరు మాట్లాడుతూ, "నా తల్లి, అత్త ఇరాన్‌లో ఉన్నారు. మూడు రోజుల పాటు వారితో మాట్లాడలేక చాలా భయపడ్డాం. ఇప్పుడు వారు సురక్షితంగా భారత్‌కు వస్తున్నారు" అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

భారత ఎంబసీ హెచ్చరికలు
ఇరాన్‌లో పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, యాత్రికులు, పర్యాటకులు సహా భారతీయులంతా అందుబాటులో ఉన్న విమానాలు లేదా ఇతర రవాణా మార్గాల ద్వారా దేశాన్ని విడిచిపెట్టాలని సూచించింది. పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా మరింత క్షీణించవచ్చని హెచ్చరించింది. ఇదే సమయంలో న్యూదిల్లీలోని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మరో సూచన జారీ చేస్తూ… తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు భారతీయులు ఇరాన్‌కు ప్రయాణించవద్దని స్పష్టం చేసింది. జనవరి 5న జారీ చేసిన సూచనలను మరోసారి గుర్తు చేస్తూ ఆందోళనలు, నిరసనల్లో పాల్గొనకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది.

