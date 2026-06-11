మధ్యవర్తిత్వం నాకు చాలా ఇష్టమైన విషయం : CJI సూర్యకాంత్
న్యాయ వ్యవస్థలో మధ్యవర్తిత్వం గురించి సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- మధ్యవర్తిత్వం తనకు చాలా ఇష్టమైన విషయమని వెల్లడి- దేశంలోని ప్రతి పట్టణం, వీధిలో ప్రజలకు మధ్యవర్తిత్వం అంటే ఏమిటో తెలుసన్న సీజేఐ
Published : June 11, 2026 at 6:35 PM IST
CJI Suryakant on Mediation : భారత న్యాయవ్యవస్థ మధ్యవర్తిత్వాన్ని కేవలం ఒక ప్రత్యామ్నాయంగానే కాకుండా, ఒక పటిష్టమైన వివాద పరిష్కార యంత్రాంగంగా ప్రోత్సహిస్తోందని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వం తనకు చాలా ఇష్టమైన విషయమని పేర్కొన్నారు. అందుకే సుప్రీంకోర్టు లీగల్ సర్వీస్ కమిటీ (ఎస్సీఎల్ఎస్సీ) శిక్షణ పొందిన మధ్యవర్తులతో ఒక పెద్ద బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని గుర్తు చేశారు. లండన్లోని భారత హైకమిషన్ నిర్వహించిన ఒక ప్యానెల్ చర్చ సందర్భంగా సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
'దేశంలోని అందరికీ మధ్యవర్తిత్వం అంటే ఏంటో తెలుసు'
భారతదేశంలోని ప్రతి పట్టణంలో, ప్రతి వీధిలోని ప్రజలకు మధ్యవర్తిత్వం అంటే ఏమిటో తెలుసని తాను గర్వంగా చెప్పగలనని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేర్కొన్నారు. అలాగే భారత్లో మధ్యవర్తిత్వం పరిణామ క్రమాన్ని, దాన్ని ప్రోత్సహించడంలో న్యాయవ్యవస్థ పాత్రను వివరించారు. మధ్యవర్తిత్వ చట్టం- 2023 అమల్లోకి రాకముందు న్యాయస్థానాలు మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఒక పటిష్టమైన వివాద పరిష్కార యంత్రాంగంగా చురుకుగా ప్రోత్సహించాయని చెప్పారు. 2004లో హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా తన తొలి అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ట్రయల్ కోర్టు, హైకోర్టు, సుప్రీం కోర్టు స్థాయిలలో మధ్యవర్తిత్వ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడాన్ని ఆయన ప్రముఖంగా గుర్తు చేశారు.
మధ్యవర్తిత్వ చట్టం- 2023 అనేది దశాబ్దాలుగా పరిణామం చెందిన చట్టబద్ధంగా, న్యాయబద్దంగా సృష్టించిన ఒక వ్యవస్థకు పరాకాష్టగా సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలో మధ్యవర్తిత్వ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన న్యాయపరమైన కార్యక్రమాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. రాష్ట్ర న్యాయ అకాడమీల ద్వారా మధ్యవర్తులకు తప్పనిసరి శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం, అలాగే పరస్పర అంగీకారంతో కూడిన వివాద పరిష్కార యంత్రాంగాలపై పౌరులకు అవగాహన కల్పించడంలో జాతీయ న్యాయ సేవల అథారిటీ, లోక్ అదాలత్ల పాత్రను ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఆర్బిట్రేషన్ కంటే మధ్యవర్తిత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలా అనే ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు. ఈ రెండు యంత్రాంగాలకు న్యాయవ్యవస్థలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఉందన్నారు.
'మధ్యవర్తిత్వం మంచిది, వేగవంతమైనది'
"నేను ఆర్బిట్రేషన్ను నిరుత్సాహపరచను. దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న వాణిజ్య సంబంధాలు అనివార్యంగా వివాదాలను సృష్టిస్తాయి. అయితే మధ్యవర్తిత్వం మంచిది, వేగవంతమైనది. వాణిజ్య సంబంధాలను కాపాడగల సామర్థ్యం ఉన్నందున అన్ని పక్షాలు మొదట మధ్యవర్తిత్వం ద్వారానే విభేదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఆర్బిట్రేషన్లో ఒక తీర్పు వెలువడిన వెంటనే తరచుగా తదుపరి వ్యాజ్యానికి నాంది పలుకుతుంది. మధ్యవర్తిత్వంలో ఒకసారి ప్రక్రియ విజయవంతంగా ముగిసిన తర్వాత అది వివాదానికి ముగింపు పలుకుతుంది. మధ్యవర్తిత్వానికి, ఆర్బిట్రేషన్కు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఇదే." అని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు.
భారత హైకమిషన్లో చర్చ
లండన్లోని భారత హైకమిషన్ బుధవారం 'టెక్నాలజీ అండ్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మీడియేషన్' అనే అంశంపై ఒక ఉన్నత స్థాయి ప్యానెల్ చర్చను నిర్వహించింది. ఈ చర్చలో భారత్, యూకేలకు చెందిన ప్రముఖ న్యాయమూర్తులు, న్యాయ రంగ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ ప్యానెల్ చర్చలో భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్తో పాటు యూకే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి లార్డ్ హ్యాంబ్లెన్ ఆఫ్ కెర్సీ కూడా పాల్గొన్నారు. ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్ బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షురాలు కిర్స్టీ బ్రిమెలో కేసీ, ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్ లా సొసైటీ ఉపాధ్యక్షుడు బ్రెట్ డిక్సన్ సైతం ఈ చర్చకు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లండన్లో భారత్ హై కమిషనర్ కుమారన్ పీ ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ తన్వి దుబే ఈ చర్చకు మధ్యవర్తిత్వం వహించారు.
గతంలోనూ ఓ కార్యక్రమంలో మధ్యవర్తిత్వం గురించి సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఇదే తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు. మధ్యవర్తిత్వ చట్టం బలహీనతకు సంకేతం కాదని, దాని అత్యున్నత పరిణామమని స్పష్టం చేశారు. కోర్టులు కేవలం విచారణకు మాత్రమే కాకుండా వివాద పరిష్కారాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పెండింగ్ కేసులు తగ్గడంలో మధ్యవర్తిత్వం ప్రాముఖ్యతను తెలియజేశారు, సుప్రీంకోర్టు స్థాయిలో మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.
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