ప్రపంచంలో భారతీయులకే అతితక్కువ ధరకే వంటగ్యాస్: కేంద్రం
వంటగ్యాస్ ధరను పెంచడాన్ని సమర్థించుకున్న కేంద్రం- అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోలిస్తే భారత్లో చౌకగా లభిస్తుందన్న కేంద్రం- పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల పెరిగిన ఖర్చుల దృష్ట్యా పెంచినట్లు వెల్లడి
Published : June 7, 2026 at 10:24 AM IST
Petroleum Ministry On LPG Prices : దేశంలో గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను పెంచడాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సమర్థించుకుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోలిస్తే భారత్లో అత్యంత సరసమైన ధరకు అందుబాటులో ఉందని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పోలిస్తే భారతీయ వినియోగదారులకు గ్యాస్ చాలా తక్కువ ధరకు అందుతోందని వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం ఒక 14.2 కిలోల సిలిండర్ను పంపిణీ చేయడానికి అయ్యే వాస్తవ ఖర్చు రూ.1600 దాటినప్పటికీ ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు కేవలం రూ.642లకే లభిస్తుందని కేంద్రం పేర్కొంది. సాధారణ వినియోగదారులకు రూ.942కు ఎల్పీజీని అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల పెరిగిన ఖర్చుల దృష్ట్యా గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరపై రూ.29 పెంచినట్లు తెలిపింది. ఇదే 14.2 కిలోల సిలిండర్ ప్రస్తుతం అమెరికాలో రూ.1700, కెనడాలో రూ.2,400, ఆస్ట్రేలియాలో రూ.1700కు లభిస్తుందని వివరించింది.