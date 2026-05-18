ఆఫ్రికాలో ఎబోలా వైరస్ ఉద్ధృతి- ఈ వ్యాధి దేశంలోకి రాకుండా భారత్ అప్రమత్తం
పెరుగుతున్న ఎబోలా కేసులు- ఈ క్రమంలో అప్రమత్తమైన భారత ప్రభుత్వం- ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తిని నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు వెల్లడి- ఈ వ్యాధి పట్ల అప్రమత్తత అవసరమని హెచ్చరిస్తున్న ఆరోగ్య నిపుణులు
Published : May 18, 2026 at 9:17 PM IST
India Alert Amid Ebola Virus Surge : ఆఫ్రికాలోని కాంగో, ఉగాండా సహా పలు దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి మరోసారి ప్రపంచ ప్రజారోగ్య ఆందోళనలను పెంచింది. ఈ క్రమంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది. ఎబోలా వ్యాప్తిని నిశితంగా గమనిస్తున్నామని భారత ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దేశంలోకి ఈ వ్యాధి ప్రవేశించకుండా నిఘా పెట్టామని పేర్కొన్నారు. జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం (ఎన్సీడీసీ) ఈ పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని వెల్లడించారు.
ఆ దేశాల్లో ఎబోలా ఉద్ధృతి- అప్రమత్తమైన ఇండియా
ప్రాణాంతక ఎబోలా వైరస్ ఆఫ్రికా దేశాలైన కాంగో, ఉగాండాలో కలకలం రేపుతున్న నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) అప్రమత్తమైంది. ఈ సంక్షోభాన్ని అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ప్రకటిస్తూ ఆదివారం నిర్ణయం తీసుకుంది. కాగా, ఎబోలా వైరస్ కారణంగా కాంగో, ఉగాండాలో ఇప్పటివరకు 90 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. మరో 300కు పైగా ఎబోలా అనుమానిత కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం కూడా అలర్ట్ అయ్యింది. దేశంలో ఏదైనా ఎబోలా అనుమానిత కేసు గుర్తిస్తే వెంటనే సంసిద్ధత, స్క్రీనింగ్ యంత్రాగాలు, ప్రతిస్పందన వ్యూహాన్ని అంచనా వేయడానికి ఒక సమీక్షా సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎబోలా వ్యాప్తి లేనప్పటికీ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు, ప్రపంచ అనుసంధానం కారణంగా భారత్ అంటువ్యాధుల ముప్పు పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని దిల్లీలోని ఎయిమ్స్ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ విభాగం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సంజయ్ రాయ్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం దేశానికి ఎబోలా ముప్పు తక్కువగానే ఉందన్నారు. "గతంతో పోలిస్తే దేశంలో పటిష్ఠమైన విమానాశ్రయ స్క్రీనింగ్ వ్యవస్థలు, వ్యాధి నిఘా యంత్రాంగాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా అంటువ్యాధులు ప్రబలితే అవి దేశంలోని వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఎబోలా ప్రభావిత దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులను నిశితంగా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. కొవిడ్ లాగా ఎబోలా గాలి ద్వారా వ్యాపించదు. ఈ వైరస్ ప్రధానంగా వ్యాధి సోకిన వారి శరీర ద్రవాలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం, అసురక్షిత ఖనన పద్ధతుల ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. సరైన రక్షణ చర్యలు పాటించకపోతే ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, ఫ్యామిలీ కేర్గివర్స్ (కుటుంబ సంరక్షకులు)కు ఈ వ్యాధి సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది." అని డాక్టర్ సంజయ్ రాయ్ వెల్లడించారు.
కొవిడ్-19 మహమ్మారి తర్వాత భారతదేశ ఆరోగ్య సన్నద్ధత గణనీయంగా మెరుగుపడిందని మేదాంత ఆస్పత్రిలోని ఇంటర్నల్ మెడిసిన్, రెస్పిరేటరీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ రణదీప్ గులేరియా అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో ఇప్పుడు బలమైన ప్రయోగశాలల నెట్వర్క్లు, అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థలు ఉన్నాయన్నారు. అయినప్పటికీ అకారణ జ్వరం, రక్తస్రావ లక్షణాలతో వచ్చే అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు చికిత్స అందించేటప్పుడు ఆస్పత్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఎబోలా వ్యాప్తి గురించి భారతీయులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
"సాధారణ స్పర్శ, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తిరగడం, ప్రయాణించడం వల్ల ఎబోలా వైరస్ వ్యాపించదని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎబోలా ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు వైద్య పరీక్షలు చేయాలి. అనుమానిత రోగులను వేగంగా వేరుచేయాలి. ఆరోగ్య కార్యకర్తలు వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించాలి. అలాగే చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి." అని డాక్టర్ రణదీప్ గులేరియా పేర్కొన్నారు.
ఎబోలా వైరస్ లక్షణాలు ఏంటంటే?
ఎబోలా వైరస్ గబ్బిలాల నుంచి మనషులకు సోకుతుంది. ఈ వైరస్ సోకిన వ్యక్తి శారీరక ద్రవాలు, రక్తాన్ని తాకినప్పుడు ఒకరి నుంచి మరొకరికి ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాణాంతకమైన ఎబోలా వైరస్ 21 రోజులపాటు రోగిలో సజీవంగా ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. జ్వరం, అలసట, నీరసం, కండరాల నొప్పి, తలనొప్పి, గొంతు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, దద్దుర్లు, ఇంకా మూత్రపిండాలు, కాలేయ పనితీరు దెబ్బతినడం వంటి లక్షణాలు ఎబోలా వైరస్ సోకిన వారిలో కనిపిస్తాయి.
భారత బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్ ఇదే - నమూనాను విడుదల చేసిన రైల్వేశాఖ
హిందీ రాకపోవడంతో దారుణం- గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్పలేక బస్సులోనే AP టూరిస్ట్ మరణం