ప్రధాని మోదీ వణికిపోయి దేశాన్ని అమెరికాకు అమ్మేశారు: రాహుల్‌ గాంధీ

అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందంపై రాహుల్‌గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు- ప్రజల కష్టార్జితాన్ని మోదీ అమెరికాకు దోచిపెట్టారన్న రాహుల్‌

Rahul Gandhi on India US Deal
Rahul Gandhi on India US Deal (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Rahul Gandhi on India US Deal : అమెరికా- భారత్​ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరడంపై లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. భారత జాతీయ ప్రయోజనాల విషయంలో ప్రధాని మోదీ రాజీపడ్డారని ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ దేశాన్ని అమ్మేశారని విమర్శించారు. లోక్​సభ నుంచి వాకౌట్ చేసిన అనంతరం పార్లమెంట్ ఆవరణలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"అమెరికాకు మోదీ మన దేశాన్ని అమ్మేశారు. అమెరికా ఒత్తిడితో ప్రధాని మోదీ వణికిపోయారు. నాలుగు నెలలుగా నిలిచిన ఒప్పందంపై అకస్మాత్తుగా సోమవారం రాత్రి మోదీ సంతకం చేశారు. సంతకం చేయాలని మోదీపై తీవ్ర ఒత్తిడి వచ్చింది. అమెరికా ఒత్తిడితో ఒప్పందంపై మోదీ రాజీపడ్డారు. ప్రజల కష్టార్జితాన్ని మోదీ అమెరికాకు దోచిపెట్టారు. అమెరికా బయటపెట్టని ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌లో చాలా విషయాలున్నాయి. అమెరికాలో అదానీపై కేసు ఉంది. వాస్తవానికి ఆ కేసు మోదీపై పెట్టాల్సిన కేసు. ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ విషయంలో మోదీపై చాలా ఒత్తిడి ఉంది. ప్రధాని అమెరికాకు ఎందుకు లొంగిపోయారన్నది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి"

---రాహుల్ గాంధీ, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

