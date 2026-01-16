ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తతల వేళ భారతీయులకు హెచ్చరిక- ప్రయాణాలు మానేయాలని ఇండియన్ ఎంబసీ సూచన
ఇజ్రాయెల్లోని భారతీయులకు హెచ్చరిక జారీ చేసిన టెల్ అవీవ్ భారత రాయబార కార్యాలయం- అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని సూచన- ఇజ్రాయెల్ అధికారులు, హోమ్ ఫ్రంట్ కమాండ్ మార్గదర్శకాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఆదేశం
Published : January 16, 2026 at 7:15 AM IST
Indian Embassy Advisory : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో భారత్ కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. ఇజ్రాయెల్లో నివసిస్తున్న భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని టెల్ అవీవ్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. ప్రస్తుత భద్రతా పరిస్థితుల దృష్ట్యా అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను పూర్తిగా మానుకోవాలని సూచించింది. అలాగే ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం, హోమ్ ఫ్రంట్ కమాండ్ జారీ చేసిన భద్రతా నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని భారతీయులను కోరింది.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించాలి!
ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసిన రాయబార కార్యాలయం, "ప్రాంతంలో నెలకొన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్థానిక అధికారులు, హోమ్ ఫ్రంట్ కమాండ్ ఇచ్చే సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. తదుపరి ఆదేశాలు వెలువడే వరకు ఇజ్రాయెల్కు అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దు" అని స్పష్టం చేసింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భారత రాయబార కార్యాలయం 24 గంటల హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించాలని పేర్కొంది.
ఇరాన్లో భద్రత క్షీణించింది: భారత్
మరోవైపు, ఇరాన్లో పరిస్థితులు రోజురోజుకూ ఆందోళనకరంగా మారుతున్నాయి. అక్కడ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారినట్లు సమాచారం. నిరసనకారులు– భద్రతా బలగాల మధ్య ఘర్షణలు జరుగుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ అల్లర్లలో వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్లో భద్రతా పరిస్థితి తీవ్రంగా క్షీణించిందని భారత్ భావిస్తోంది.
ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక చర్యలు చేపట్టే అవకాశముందన్న వార్తలు కూడా ఉద్రిక్తతను మరింత పెంచుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ భద్రతాపరమైన చర్యలు కఠినతరం చేసింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే ఇజ్రాయెల్లోని భారతీయుల భద్రతపై భారత్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగానే టెల్ అవీవ్ రాయబార కార్యాలయం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఇరాన్కు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి
ఇప్పటికే ఇరాన్కు ప్రయాణాలు మానుకోవాలని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ (MEA) స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చింది. తదుపరి నోటీసు ఇచ్చే వరకు ఇరాన్కు వెళ్లవద్దని భారత పౌరులను హెచ్చరించింది. అలాగే ఇరాన్లో ప్రస్తుతం ఉన్న భారతీయులు అందుబాటులో ఉన్న వాణిజ్య విమానాల ద్వారా వెంటనే ఆ దేశాన్ని వీడాలని సూచించింది. విద్యార్థులు, యాత్రికులు, వ్యాపారవేత్తలు, పర్యాటకులు అందరూ ఈ సూచనలను పాటించాలని కోరింది.
పాస్పోర్టులు, గుర్తింపు కార్డులు ఎప్పుడూ దగ్గరే!
ఇరాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదల చేసింది. నిరసనలు జరుగుతున్న ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, స్థానిక వార్తలను గమనిస్తూ రాయబార కార్యాలయంతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులో ఉండాలని సూచించింది. ప్రయాణ పత్రాలు, పాస్పోర్టులు, గుర్తింపు కార్డులు ఎప్పుడూ దగ్గర ఉంచుకోవాలని తెలిపింది. ఇంకా రాయబార కార్యాలయంలో నమోదు చేసుకోని భారతీయులు వెంటనే నమోదు చేసుకోవాలని కోరింది.
మరోవైపు, ఇరాన్ పరిస్థితులపై భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చీతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఇరాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులపై చర్చించినట్లు జైశంకర్ వెల్లడించారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని తెలిపారు. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో అవసరమైతే ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి భారత్ సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పరిస్థితిని బట్టి శుక్రవారం నుంచి తరలింపు ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే అవకాశముందని విదేశాంగ శాఖ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మొత్తం మీద పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై భారత్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ, తన పౌరుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
