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'అత్యవసరమైతేనే ఇరాన్ వెళ్లండి- అక్కడి పరిస్థితులపై నిఘా ఉంచండి'- భారత్ కొత్త అడ్వైజరీ జారీ

ఇరాన్ ప్రయాణాలపై భారత రాయబార కార్యాలయం హెచ్చరిక- అత్యవసరం అయితేనే ఇరాన్‌కు వెళ్లాలని సూచన- అక్కడి పరిస్థితులపై నిఘా ఉంచాలని స్పష్టం

Indian Embassy in Iran Advisory
Indian Embassy in Iran Advisory (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 9:58 PM IST

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Indian Embassy in Iran Advisory : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కొద్ది రోజుల కిందట తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదిరింది. రెండు దేశాల మధ్య డిజిటల్ పద్ధతిలో ఒప్పందంపై సంతకాలు కూడా పూర్తయ్యాయి. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఇరాన్‌లోని భారత పౌరులకు కీలక సూచనలు చేసింది. గతంలో జారీ చేసిన తమ అడ్వైజరీని సవరించింది. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో పరిస్థితులు కాస్త కుదుటపడ్డప్పటికీ అక్కడికి అనవసర ప్రయాణాలు చేయొద్దని సూచించింది. ఇరాన్‌లో నెలకొన్న భద్రతా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తమ నుంచి తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు అప్రమత్తంగానే ఉండాలని పేర్కొంది. అత్యవసరమైతేనే తప్ప ఇరాన్‌కు వెళ్లకపోవడమే మంచిదని వెల్లడించింది.

ఇండియన్ ఎంబసీ విడుదల చేసిన తాజా అడ్వైజరీ ప్రకారం- ఇరాన్‌లో నివసిస్తున్న భారతీయులు ఎప్పటికప్పుడు అక్కడి పరిస్థితుల్ని గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్థానికంగా చోటుచేసుకునే పరిణామాల్ని విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలుసుకోవాలని సూచించింది. అలాగే స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారులు జారీ చేసే ఆదేశాలు, భద్రతా మార్గదర్శకాల్ని కూడా తప్పనిసరిగా పాటించాలని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో ఉంటున్న భారతీయులు, కొత్తగా ఇరాన్‌కు చేరుకునే వారు తమ వ్యక్తిగత వివరాల్ని వీలైనంత త్వరగా టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో నమోదు చేసుకోవాలని ఎంబసీ కోరింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో భారతీయులకు సహాయం అందించేందుకు ఈ నమోదు ప్రక్రియ చాలా కీలకమని వెల్లడించింది.

భారత పౌరుల భద్రతే ముఖ్యం- ఎంబసీ
ఇంకా భారతీయులు రాయబార కార్యాలయం అధికారిక వెబ్‌సైట్, సోషల్ మీడియా ఖాతాల్ని నిరంతరం పరిశీలించాలని సూచించింది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరిన్ని సూచనలు లేదా హెచ్చరికలు జారీ చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అందువల్ల తాజా సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం అవసరం అని తెలిపింది. ఇరాన్‌లో ఇటీవల భద్రతా పరిస్థితులపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్న వేళ భారత ప్రభుత్వం ఈ జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. భారత పౌరుల భద్రతే తమ ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని రాయబార కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. అత్యవసర సహాయం అవసరమైన భారతీయుల కోసం ఎంబసీ ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను కూడా విడుదల చేసింది. అవసరమైతే భారతీయులు ఎవరైనా ఈ నంబర్లను సంప్రదించడం ద్వారా సహాయం పొందవచ్చని తెలిపింది.

అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు ఇవే
+989128109115
+989128109109
+989128109102
+989932179359
ఈ మెయిల్- cons.tehran@mea.gov.in

3 నెలలుగాపైగా ఉద్రిక్తతలు
కొన్ని నెలలుగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య భీకరదాడులు జరగ్గా అమెరికా కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై దాడులు చేశాయి. ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా సమీప గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. తర్వాత ఇరాన్ ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకంగా ఉన్న హర్మూజ్‌పై పట్టు పెంచుకొని దాన్ని మూసేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే చమురు సరఫరా అంతరాయాలతో క్రూడాయిల్ ధరలు పెరిగాయి. ప్రాంతీయ భద్రతా పరిస్థితులు క్షీణించాయి. ఈ పరిస్థితులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళన కలిగించాయి. మధ్యలో పలు మార్లు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా ఉల్లంఘిస్తూ దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్‌లోని భారతీయులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని భారత్ అడ్వైజరీలు జారీ చేస్తూ వస్తోంది.

కుదిరిన ఒప్పందం- అయినా ఆందోళనే
ఇటీవల ఎట్టకేలకు ఇరాన్- అమెరికా మధ్య తాత్కాలిక అవగాహనా ఒప్పందం కుదిరింది. 60 రోజుల పాటు ఇది అమల్లో ఉండేలా రెండు దేశాలు అంగీకరిస్తూ డీల్‌పై సంతకాలు కూడా చేశాయి. ప్రస్తుతం పూర్తి స్థాయిలో రెండు దేశాల మధ్య శాంతి నెలకొనేలా అణు కార్యక్రమం, ఆంక్షలు, ప్రాంతీయ భద్రత వంటి అంశాలపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు ఇటీవల ఇరాన్‌పై ఆంక్షల్ని కూడా అమెరికా ఎత్తివేసింది. ఇరాన్ తమ చమురును ఎగుమతి చేసుకునేందుకు, లావాదేవీలకు అనుమతులు కూడా ఇచ్చింది. ఇదిలా ఉన్నా మరోవైపు లెబనాన్, హెజ్‌బొల్లా, ఇజ్రాయెల్‌కు సంబంధించిన పరిణామాలు ఇంకా కాస్త ఉద్రిక్తంగానే ఉండటంతో పూర్తి స్థాయిలో శాంతి నెలకొనలేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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