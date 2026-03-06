ETV Bharat / bharat

పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు- ఖతార్​లోని భారతీయులకు ట్రావెల్ అడ్వైజరీ

తీవ్రమవుతున్న ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం​- ఖతార్​లోని భారతీయులకు కీలక ప్రయాణ మార్గదర్శకాలు ఇచ్చిన దోహాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం

Qatar amid West Asia tensions
Qatar amid West Asia tensions (Associated Press)
ETV Bharat Telugu Team

March 6, 2026

Indian Embassy Advisory : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో ఖతార్​లోని ప్రవాస భారతీయులకు దోహాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం శుక్రవారం కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. వీసా, ట్రాన్సిట్​, ప్రయాణాల విషయాల్లో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా ఖతార్​లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులకు సౌదీ అరేబియా మీదుగా ప్రయాణించేందుకు తాత్కాలిక ట్రాన్సిట్ వీసా సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు రిజిస్ట్రేషన్​ లింక్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

"సౌదీ అరేబియా నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు కన్ఫార్మ్ టికెట్లు ఉండి, ప్రస్తుతం ఖతార్​లో చిక్కుకున్న భారతీయులకు తాత్కాలిక ట్రాన్సిట్ వీసా సౌకర్యం కల్పిస్తాం. ఇందుకోసం (forms.gle/oTwqEQYa4z22oX) రిజిస్ట్రేషన్ లింక్​ను ఉపయోగించుకోవాలి."
- దోహాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం

ఖతార్​ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ జారీ చేసిన ప్రకటనను కూడా ఇండియన్ ఎంబసీ ఊటంకించింది. గడువు ముగిసిన లేదా ముగియనున్న అన్ని రకాల ఎంట్రీ వీసాలను నెలపాటు పొడిగించినట్లు పేర్కొంది. అయితే ఇది 2026 ఫిబ్రవరి 28 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అయితే పరిస్థితులను బట్టి దీనిని మరింత పొడింగించే అవకాశం ఉంది.

భూమార్గం ద్వారా!
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఖతార్ నుంచి సౌదీ అరేబియాలకు వెళ్లేందుకు 'సాల్వా' అనే భూసరిహద్దు మార్గం ఉంది. ప్రస్తుతం అది తెరిచే ఉందని భారతీయులకు రాయబార కార్యాలయం సమాచారం అందించింది. అమెరికా, బ్రిటన్​ లేదా స్కెంజెన్ వీసాలను (కనీసం ఒక్కసారైనా వాడి ఉండాలి) కలిగి ఉన్న భారతీయులు సౌదీ అరేబియాలో 'వీసా ఆన్​ అరైవల్'​ పొందవచ్చని తెలిపింది. ఇతరులు మాత్రం నిర్ణీత నియమాలు, ప్రక్రియల ప్రకారం సౌదీ వీసాకు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఖతార్​కు వచ్చిన విమాన టికెట్లు, సౌదీ నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు ఉన్న కన్ఫార్మ్​డ్​ టికెట్ కాపీలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే సాల్వా భూ సరిహద్దు వరకు, అక్కడి నుంచి విమానాశ్రయం వరకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణ ఏర్పాట్లను అభ్యర్థులే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియకు కనీసం 48 గంటల సమయం పడుతుందని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.

భద్రత ముఖ్యం!
ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతీయులు అందరూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని, అనవసర ప్రయాణాలు మానుకోవాలని భారత రాయబార కార్యాలయం కోరింది. ముఖ్యంగా కిటికీలు, బహిరంగ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండాలని ఖతార్ అధికారులు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించింది. తాజా వివరాల కోసం ఇండియన్ ఎంబసీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలను (ఎక్స్​, ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​)లను ఫాలో కావాలని స్పష్టం చేసింది.

ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఖతార్ గగనతలం మూసివేశారు. దీనితో విమాన సర్వీసులు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. అందువల్ల ప్రయాణికులు తమ విమానయాన సంస్థలతో సంప్రదించాలని భారత రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది. ఖతార్ ఎయిర్​వేస్​ 2026 మార్చి 7 నుంచి 9 వరకు (దోహా కాలమానం ప్రకారం) అప్​డేట్స్​ ఇస్తుందని తెలిపింది. భారతీయుల కోసం తమ ఎంబసీ 24/7 అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొంది. సహాయం కోసం హెల్ప్​లైన్ నంబర్లు +974 55647502, +974 55362508కు లేదా cons.doha@mea.gov.in ఈ-మెయిల్ ద్వారా సంప్రదించాలని సూచించింది.

దీర్ఘకాలిక యుద్ధం తప్పదా?

దాదాపు వారం రోజుల క్రితం ఇరాన్​పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ దాడులు చేశాయి. ఇరాన్​ సుప్రీంలీడర్​ ఖమేనీని అతని కార్యాలయంలోనే అంతం చేశాయి. దీనితో ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా దళాలకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన దేశాలపై కూడా దాడులు చేస్తోంది. దీనితో యుద్ధం తీవ్రమైంది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కూడా దాడులను మరింత ఉద్ధృతం చేశాయి. తాజాగా అమెరికా రక్షణ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌పై తమ సైనిక చర్యను బలంగా కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అమెరికాను ఇరాన్ నేతలు, ఐఆర్‌జీసీ తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాయని, అయితే తాము తమ సంకల్పానికి కట్టుబడి ఉంటామని, ఇరాన్‌పై పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు. పూర్తి శక్తితో అమెరికా ఇప్పుడే దాడులను మొదలుపెట్టిందన్నారు. ఒకవేళ అవసరమైతే దీర్ఘకాలం పాటు ఈ యుద్ధాన్ని చేసేందుకూ అమెరికా సన్నద్ధమై ఉందని పేర్కొన్నారు.

