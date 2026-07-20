'ఇరాన్ ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోండి'- అడ్వైజరీ జారీ చేసిన భారత్
ఇప్పటికే ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయలు తాత్కాలికంగా దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశాలు- భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడే వరకు తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని వెల్లడి
Published : July 20, 2026 at 7:33 AM IST
Indian Embassy Advisory On Iran Travel : ఇరాన్లో నెలకొన్న భద్రతా పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్న పౌరులు తమ పర్యటనను వాయిదా వేసుకోవాలని టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. అలాగే ఇప్పటికే ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయలు తాత్కాలికంగా దేశం విడిచి వెళ్లడాన్ని పరిగణించాలని కోరుతూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ వివరాలను టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్ వేదిక ద్వారా పంచుకుంది.
ఇటీవల రోజుల్లో ఇరాన్లో అస్థిరత, ఘర్షణలు పెరిగిన తీరును గమనిస్తూ రాయబార కార్యాలయం, ఓ ప్రయోజనం కోసమైన ఇరాన్కు వెళ్లాలనుకుంటున్న భారత పౌరులు, భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడే వరకు తమ ప్రయాణాలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవాలని పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయులు, అందుబాటులో ఉన్న విమాన ప్రయాణ మార్గాలను ఉపయోగించి తాత్కాలికంగా ఇరాన్ నుంచి బయటకు వెళ్లడాన్ని పరిగణించాలని కోరింది. ఇరాన్లోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న భారత పౌరులు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలని రాయబార కార్యాలయం వారిని హెచ్చరించింది.
Advisory as on 19 July 2026. pic.twitter.com/6vYWY5esa2— India in Iran (@India_in_Iran) July 19, 2026