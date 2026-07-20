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'ఇరాన్​ ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోండి'- అడ్వైజరీ జారీ చేసిన భారత్

ఇప్పటికే ఇరాన్​లో ఉన్న భారతీయలు తాత్కాలికంగా దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆదేశాలు- భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడే వరకు తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని వెల్లడి

Indian Embassy Advisory On Iran Travel
Representative Image (ANI/ X/@India_in_Iran)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 7:33 AM IST

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Indian Embassy Advisory On Iran Travel : ఇరాన్​లో నెలకొన్న భద్రతా పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్న పౌరులు తమ పర్యటనను వాయిదా వేసుకోవాలని టెహ్రాన్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. అలాగే ఇప్పటికే ఇరాన్​లో ఉన్న భారతీయలు తాత్కాలికంగా దేశం విడిచి వెళ్లడాన్ని పరిగణించాలని కోరుతూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ వివరాలను టెహ్రాన్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్​ వేదిక ద్వారా పంచుకుంది.

ఇటీవల రోజుల్లో ఇరాన్​లో అస్థిరత, ఘర్షణలు పెరిగిన తీరును గమనిస్తూ రాయబార కార్యాలయం, ఓ ప్రయోజనం కోసమైన ఇరాన్​కు వెళ్లాలనుకుంటున్న భారత పౌరులు, భద్రతా వాతావరణం మెరుగుపడే వరకు తమ ప్రయాణాలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవాలని పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఇరాన్​లో ఉన్న భారతీయులు, అందుబాటులో ఉన్న విమాన ప్రయాణ మార్గాలను ఉపయోగించి తాత్కాలికంగా ఇరాన్​ నుంచి బయటకు వెళ్లడాన్ని పరిగణించాలని కోరింది. ఇరాన్​లోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న భారత పౌరులు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలని రాయబార కార్యాలయం వారిని హెచ్చరించింది.

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